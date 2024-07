Οι ψυχολόγοι βασίζονται στο Game of Thrones για να κατανοήσουν τη διαταραχή που ταλαιπωρεί τον Μπραντ Πιτ

To τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones, που προβλήθηκε το 2019, άφησε απογοητευμένους αρκετούς από τους πιστούς θεατές που δεν έχασαν ούτε επεισόδιο. Συνολικά, όμως, η σειρά – βασισμένη στη σειρά μυθιστορημάτων φαντασίας του George R. R. Martin «A Song of Ice and Fire»- άφησε και το δικό της μοναδικό στίγμα στην τηλεόραση, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στις σειρές όπως τις ξέρουμε σήμερα, με τις τολμηρές σκηνές βίας και σεξ και τους πολύπλευρους και πολυάριθμους χαρακτήρες της.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr