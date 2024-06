Αυτή είναι η Νο1 απειλή για την ανθρώπινη υγεία

Κάποια σημεία του πλανήτη βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, ενώ η τρομοκρατία και οι ασθένειες στερούν καθημερινά εκατομμύρια ζωές. Κι όμως, ο πραγματικός κίνδυνος είναι πιο καθημερινός και δύσκολα θα τον αποφύγουμε καθώς βρίσκεται στον αέρα που αναπνέουμε αλλά και στο νερό που πίνουμε.Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology αποκαλύπτει μια σοκαριστική πραγματικότητα: η ρύπανση, σε όλες τις μορφές της, αποτελεί πλέον μεγαλύτερη απειλή για την υγεία από ό,τι ο πόλεμος, η τρομοκρατία, η ελονοσία, ο HIV, η φυματίωση, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ μαζί.Διαβάστε περισσότερασ στο ygeiamou.gr