Καισαρική τομή: Αθώα ή ένοχη για τις παιδικές τροφικές αλλεργίες

Υπό αμφισβήτηση θέτει τη μέχρι πρότινος γνωστή συσχέτιση μεταξύ του τοκετού και των τροφικών αλλεργιών στα βρέφη νέα έρευνα που διεξήχθη στην Αυστραλία. Με βάση τα παλαιότερα ευρήματα, πιστευόταν ότι τα βρέφη που γεννήθηκαν με καισαρική τομή είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τροφικές αλλεργίες, εξαιτίας του ότι δεν είχαν εκτεθεί σε ευεργετικά βακτήρια κατά τον κολπικό τοκετό.Ωστόσο, η νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η μέθοδος του τοκετού δεν συσχετίζεται με την εμφάνιση τροφικών αλλεργιών στα βρέφη κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Τα ερευνητικά ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.Διαβάστε περισσότερα στο