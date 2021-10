Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Πειραματικό εμβόλιο την προλαμβάνει

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Toledo ανέπτυξαν ένα πειραματικό εμβόλιο, το οποίο δείχνει πολλά υποσχόμενο για την πρόληψη της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ενός επώδυνου αυτοάνοσου νοσήματος το οποίο προς το παρόν δεν επιδέχεται θεραπείας.Τα ευρήματα, που περιγράφονται λεπτομερώς στη σχετική δημοσίευση στο Proceedings of the National Academy of Sciences, αποτελούν μια τεράστια ανακάλυψη στη μελέτη της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και των αυτοάνοσων παθήσεων γενικότερα.Η συγκεκριμένη νόσος αποτελεί ένα από τα συχνότερα αυτοάνοσα νοσήματα, επηρεάζοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Εκδηλώνεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται και διασπά υγιή ιστό -και κυρίως την επένδυση των αρθρώσεων στα χέρια, τους καρπούς, τους αστραγάλους και τα γόνατα.Διαβάστε περισσότερα στο