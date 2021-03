Πόση σημασία έχει ποιος χώρισε ποιον – Ποιοι ξεπερνούν πιο εύκολα τον χωρισμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λένε πως ένας χωρισμός ισούται με έναν μικρό θάνατο. Όσο πόνο όμως κι αν εμπεριέχει, δεν είναι απαραίτητα τόσο κακός. \Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ακόμα και μετά από κάτι τόσο τραυματικό και επώδυνο, οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν μια προσωπική ανάπτυξη που μπορεί να τους φανεί χρήσιμη σε μελλοντικές τους σχέσεις. Εξάλλου, όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη. Με υπομονή και θετική σκέψη, υπάρχει πάντα φως στο τούνελ.Οι ψυχολόγοι Ty Tashiro και Patricia Frazier σε έρευνα τους εξέτασαν τη συσχέτιση και τη συχνότητα της προσωπικής ανάπτυξης και του πόνου μετά από έναν χωρισμό σε μια μελέτη με τίτλο: «Δεν θα ξαναβρεθώ σε μια σχέση σαν αυτή ποτέ ξανά» (I’ll Never Be in a Relationship like That Again).Διαβάστε περισσότερα στο