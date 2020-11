Το παιδί σας πιάνει σε ακατάλληλη στιγμή στο κρεβάτι! Και τώρα τι κάνουμε;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι Σάββατο, μόλις 8.30 το πρωί και είστε στο κρεβάτι «παίζοντας» με τον/την σύντροφό σας. Και ξαφνικά, μια τρομαγμένη μικρή φωνούλα ακούγεται από τη γωνία του δωματίου και σας χτυπά στο κεφάλι… σαν κουβάς με παγωμένο νερό… Σύμφωνα με τη Ντέμπορα Ρόφμαν, σύμβουλο γονέων και παιδιών σε θέματα σεξουαλικότητας από το 1971 και συγγραφέα του βιβλίου «Talk to Me First: Everything You Need to Know to Become Your Kids’ ‘Go-To’ Person About Sex» (Μίλα σε μένα πρώτα: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να γίνετε το πρόσωπο, στο οποίο θ΄ απευθυνθούν τα παιδιά σας για να πάρουν απαντήσεις για το σεξ), το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε σε μια τέτοια «δύσκολη» στιγμή είναι να χαλαρώσετε – η ήρεμη απάντηση είναι το κλειδί για να «ξεκλειδώσετε» με ασφάλεια αυτή την ομολογουμένως αμήχανη κατάσταση.Διαβάστε περισσότερα στο