Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο Ιράν, ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Αεράμυνα Εκρήξεις

Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο Ιράν, ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας, βίντεο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι εκρήξεις επικεντρώνονται στις περιοχές του Τζασκ και του Μπαντάρ Αμπάς

Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο Ιράν, ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας, βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο Ιράν, καθώς και για ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας που φέρονται να επιχειρούν την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), έρχονται στο φως, με τις πρώτες πληροφορίες να επικεντρώνονται στις περιοχές του Τζασκ και του Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, κάτοικοι της παραθαλάσσιας πόλης Μπαντάρ Αμπάς κάνουν λόγο για δραστηριότητα της ιρανικής αεράμυνας, ενώ εκρήξεις αναφέρονται στην περιοχή του Τζασκ, επίσης στις νότιες ακτές της χώρας.

Οι δύο περιοχές έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Δειτε βίντεο


Χωρίς επιβεβαίωση για στόχους και θύματα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των drones, τους πιθανούς στόχους ή το εάν έχουν σημειωθεί ζημιές σε στρατιωτικές ή άλλες εγκαταστάσεις.

Επίσης, δεν έχουν αναφερθεί επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί ή θάνατοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι εκρήξεις συνδέονται με επιχείρηση αναχαίτισης ή με ενδεχόμενα πλήγματα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 και 8 Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί αντίστοιχες αναφορές για εκρήξεις στο Τζασκ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ. Τότε, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει αντικρουόμενες πληροφορίες για τα αίτια, με ορισμένες πηγές να συνδέουν τους ήχους με στρατιωτικές επιχειρήσεις και προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι νεότερες πληροφορίες για δραστηριότητα της αεράμυνας και πιθανές αναχαιτίσεις drones δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης