Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο Ιράν, ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας, βίντεο
Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο Ιράν, ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας, βίντεο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι εκρήξεις επικεντρώνονται στις περιοχές του Τζασκ και του Μπαντάρ Αμπάς
Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο Ιράν, καθώς και για ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας που φέρονται να επιχειρούν την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), έρχονται στο φως, με τις πρώτες πληροφορίες να επικεντρώνονται στις περιοχές του Τζασκ και του Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, κάτοικοι της παραθαλάσσιας πόλης Μπαντάρ Αμπάς κάνουν λόγο για δραστηριότητα της ιρανικής αεράμυνας, ενώ εκρήξεις αναφέρονται στην περιοχή του Τζασκ, επίσης στις νότιες ακτές της χώρας.
Οι δύο περιοχές έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.
Δειτε βίντεο
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των drones, τους πιθανούς στόχους ή το εάν έχουν σημειωθεί ζημιές σε στρατιωτικές ή άλλες εγκαταστάσεις.
Επίσης, δεν έχουν αναφερθεί επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί ή θάνατοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι εκρήξεις συνδέονται με επιχείρηση αναχαίτισης ή με ενδεχόμενα πλήγματα.
Υπενθυμίζεται ότι στις 7 και 8 Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί αντίστοιχες αναφορές για εκρήξεις στο Τζασκ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ. Τότε, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει αντικρουόμενες πληροφορίες για τα αίτια, με ορισμένες πηγές να συνδέουν τους ήχους με στρατιωτικές επιχειρήσεις και προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ.
Οι νεότερες πληροφορίες για δραστηριότητα της αεράμυνας και πιθανές αναχαιτίσεις drones δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, κάτοικοι της παραθαλάσσιας πόλης Μπαντάρ Αμπάς κάνουν λόγο για δραστηριότητα της ιρανικής αεράμυνας, ενώ εκρήξεις αναφέρονται στην περιοχή του Τζασκ, επίσης στις νότιες ακτές της χώρας.
Οι δύο περιοχές έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.
Δειτε βίντεο
Iran Activating Air Defenses to Intercept U.S. Drones on The Southern Coast U.S. drones are reportedly operating near Iranian territory along the Strait of Hormuz. Residents in Bandar Abbas report air defense activity targeting drones overhead. https://t.co/f6iAJtMuIn— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 13, 2026
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των drones, τους πιθανούς στόχους ή το εάν έχουν σημειωθεί ζημιές σε στρατιωτικές ή άλλες εγκαταστάσεις.
Χωρίς επιβεβαίωση για στόχους και θύματα
Επίσης, δεν έχουν αναφερθεί επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί ή θάνατοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι εκρήξεις συνδέονται με επιχείρηση αναχαίτισης ή με ενδεχόμενα πλήγματα.
Υπενθυμίζεται ότι στις 7 και 8 Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί αντίστοιχες αναφορές για εκρήξεις στο Τζασκ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ. Τότε, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει αντικρουόμενες πληροφορίες για τα αίτια, με ορισμένες πηγές να συνδέουν τους ήχους με στρατιωτικές επιχειρήσεις και προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ.
Οι νεότερες πληροφορίες για δραστηριότητα της αεράμυνας και πιθανές αναχαιτίσεις drones δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
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