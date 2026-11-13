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Η Γαλλία ετοιμάζεται για πέμπτο γύρο διαδηλώσεων το Σάββατο για την παιδεία και το υψηλό κόστος ζωής, σε επιφυλακή 70.000 αστυνομικοί
Η Γαλλία ετοιμάζεται για πέμπτο γύρο διαδηλώσεων το Σάββατο για την παιδεία και το υψηλό κόστος ζωής, σε επιφυλακή 70.000 αστυνομικοί
«Τα μέτρα θα είναι ευέλικτα, ευαίσθητα και προσαρμόσιμα στις ενέργειες ομάδων υψηλού κινδύνου, οι οποίες προσπαθούν να παρακάμψουν τις αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ρολάν Νουνιέζ
Για τον πέμπτο γύρο των διαδηλώσεων για τα θέματα της παιδείας, αλλά και κατά του υψηλού κόστους ζωής, ετοιμάζεται η Γαλλία.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ρολάν Νουνιέζ, αύριο, Σάββατο, θα πραγματοποιηθούν δεκάδες πορείες σε πολλές γαλλικές πόλεις, ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκονται περίπου 70.000 αστυνομικοί.
«Θα έχουμε την ίδια ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων με αυτή του περασμένου Σαββάτου», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός, ο οποίος περιέγραψε τα μέτρα ασφαλείας λέγοντας πως θα είναι «ευέλικτα, ευαίσθητα και προσαρμόσιμα στις ενέργειες ομάδων υψηλού κινδύνου, οι οποίες διασκορπίζονται σε μικρές ομάδες και προσπαθούν να παρακάμψουν τις αρχές επιβολής του νόμου».
«Και όπως λέω κάθε φορά, θα είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε αφορά βανδαλισμούς και λεηλασίες », τόνισε.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ρολάν Νουνιέζ, αύριο, Σάββατο, θα πραγματοποιηθούν δεκάδες πορείες σε πολλές γαλλικές πόλεις, ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκονται περίπου 70.000 αστυνομικοί.
«Θα έχουμε την ίδια ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων με αυτή του περασμένου Σαββάτου», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός, ο οποίος περιέγραψε τα μέτρα ασφαλείας λέγοντας πως θα είναι «ευέλικτα, ευαίσθητα και προσαρμόσιμα στις ενέργειες ομάδων υψηλού κινδύνου, οι οποίες διασκορπίζονται σε μικρές ομάδες και προσπαθούν να παρακάμψουν τις αρχές επιβολής του νόμου».
Laurent Nuñez a indiqué que les autorités anticipaient “entre 50 ou 60 défilés sur l’ensemble du territoire national”, à l’occasion de ce cinquième samedi de mobilisation consécutif depuis le 17 octobre https://t.co/313bDBhayP— TRT Français (@trtfrancais) November 13, 2026
«Και όπως λέω κάθε φορά, θα είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε αφορά βανδαλισμούς και λεηλασίες », τόνισε.
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