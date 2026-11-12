Γιατρός με διαμέρισμα 1,1 εκατ. δολαρίων πίσω από τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, είχε διαμάχη για τη μούχλα στο κτίριο
Γιατρός με διαμέρισμα 1,1 εκατ. δολαρίων πίσω από τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, είχε διαμάχη για τη μούχλα στο κτίριο
Ο Δρ. Ματ Λάμπερτ, γιατρός στην εντατική, είχε μηνύσει την Ένωση Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων «Metropole» τον Μάρτιο του 2025, ισχυριζόμενος ότι οι εργασίες επισκευής του κτιρίου οδήγησαν στην εξάπλωση μούχλας στο σπίτι του
Ένας εύπορος γιατρός ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σε γυμναστήριο της Ουάσινγκτον. Ο δρ Ματ Λάμπερτ βρισκόταν σε διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών του κτιρίου του λόγω της εμφάνισης μούχλας στο διαμέρισμά του αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων (904.000 ευρώ).
Ο Δρ. Ματ Λάμπερτ, γιατρός στην εντατική, είχε μηνύσει την Ένωση Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων «Metropole» τον Μάρτιο του 2025, ισχυριζόμενος ότι οι εργασίες επισκευής του κτιρίου, οι οποίες περιλάμβαναν την τοποθέτηση ικριωμάτων και κουρτινών γύρω από αυτό, οδήγησαν στην εξάπλωση μούχλας στο σπίτι του.
«Δύο χρόνια πολυτελούς διαβίωσης (και η αρχή μιας περιόδου 6 μηνών χωρίς ντους, στεγνωτήρα, κλιματισμό και δυνατότητα μαγειρέματος)», ανέφερε την Τετάρτη ένας λογαριασμός στο X που συνδέεται με τον Λάμπερτ, μαζί με φωτογραφίες που δείχνουν τις εργασίες ανακαίνισης στο διαμέρισμα στο Λόγκαν Σέρκλ, σύμφωνα με την New York Post.
Ο Λάμπερτ, ο οποίος κατοικούσε στον έβδομο όροφο του κτιρίου, άνοιξε πυρ το πρωί της Πέμπτης μέσα στο γυμναστήριο του ισογείου, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο. Στη συνέχεια, έτρεξε πίσω στο διαμέρισμά του και οχυρώθηκε εκεί για σχεδόν μία ώρα, προτού αυτοκτονήσει.
Η αστυνομία της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ερευνούσε μια διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών ως αιτία της ένοπλης επίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες. Ο Λάμπερτ κατέθεσε την αγωγή του τον Μάρτιο του 2025, υποστηρίζοντας ότι το σπίτι του «δεν παρουσίαζε σημαντική εισροή νερού, μούχλα, μυρωδιές μούχλας, συσσώρευση υγρασίας ή συναφείς ζημιές» πριν από τις εργασίες αποκατάστασης που εποπτεύονταν από την ένωση.
Ωστόσο, μετά την επένδυση του κτιρίου, το διαμέρισμά του «υπέστη υποψία εισροής νερού, μούχλα, σημαντική συσσώρευση υγρασίας και/ή συναφείς ζημιές», όπως αναφέρεται στην αγωγή. Ο Λάμπερτ περιγράφει τον εαυτό του ως «πιστοποιημένο από το συμβούλιο ιατρό επειγόντων περιστατικών με πάνω από δύο δεκαετίες κλινικής εμπειρίας» και στέλεχος στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας στην προσωπική του ιστοσελίδα.
«Έχει βαθιά γνώση των κανονισμών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του αντίκτυπού τους στην υιοθέτηση της τεχνολογίας», αναφέρει ο ιστότοπος. Είπε επίσης ότι μοιράζει το χρόνο του μεταξύ των «βουνών της Δυτικής Βιρτζίνια και της γειτονιάς Λόγκαν Σέρκλ στην Ουάσινγκτον.
Η Μπρουκ Πίντο, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ης Περιφέρειας, η οποία κατοικεί στην περιοχή, δήλωσε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, ο δράστης είχε ως στόχο κάποιον στο γυμναστήριο και «ότι βρισκόταν σε εν εξελίξει δικαστική διαμάχη σχετικά με ένα ζήτημα που αφορούσε μια πολυκατοικία». «Είναι τόσο λυπηρό και τόσο παράλογο να σκοτώνεις κάποιον εξαιτίας μιας διαμάχης που θα έπρεπε να επιλυθεί με λογικό τρόπο», δήλωσε.
Ο Δρ. Ματ Λάμπερτ, γιατρός στην εντατική, είχε μηνύσει την Ένωση Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων «Metropole» τον Μάρτιο του 2025, ισχυριζόμενος ότι οι εργασίες επισκευής του κτιρίου, οι οποίες περιλάμβαναν την τοποθέτηση ικριωμάτων και κουρτινών γύρω από αυτό, οδήγησαν στην εξάπλωση μούχλας στο σπίτι του.
«Δύο χρόνια πολυτελούς διαβίωσης (και η αρχή μιας περιόδου 6 μηνών χωρίς ντους, στεγνωτήρα, κλιματισμό και δυνατότητα μαγειρέματος)», ανέφερε την Τετάρτη ένας λογαριασμός στο X που συνδέεται με τον Λάμπερτ, μαζί με φωτογραφίες που δείχνουν τις εργασίες ανακαίνισης στο διαμέρισμα στο Λόγκαν Σέρκλ, σύμφωνα με την New York Post.
Ο Λάμπερτ, ο οποίος κατοικούσε στον έβδομο όροφο του κτιρίου, άνοιξε πυρ το πρωί της Πέμπτης μέσα στο γυμναστήριο του ισογείου, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο. Στη συνέχεια, έτρεξε πίσω στο διαμέρισμά του και οχυρώθηκε εκεί για σχεδόν μία ώρα, προτού αυτοκτονήσει.
Η αστυνομία της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ερευνούσε μια διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών ως αιτία της ένοπλης επίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες. Ο Λάμπερτ κατέθεσε την αγωγή του τον Μάρτιο του 2025, υποστηρίζοντας ότι το σπίτι του «δεν παρουσίαζε σημαντική εισροή νερού, μούχλα, μυρωδιές μούχλας, συσσώρευση υγρασίας ή συναφείς ζημιές» πριν από τις εργασίες αποκατάστασης που εποπτεύονταν από την ένωση.
Ωστόσο, μετά την επένδυση του κτιρίου, το διαμέρισμά του «υπέστη υποψία εισροής νερού, μούχλα, σημαντική συσσώρευση υγρασίας και/ή συναφείς ζημιές», όπως αναφέρεται στην αγωγή. Ο Λάμπερτ περιγράφει τον εαυτό του ως «πιστοποιημένο από το συμβούλιο ιατρό επειγόντων περιστατικών με πάνω από δύο δεκαετίες κλινικής εμπειρίας» και στέλεχος στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας στην προσωπική του ιστοσελίδα.
«Έχει βαθιά γνώση των κανονισμών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του αντίκτυπού τους στην υιοθέτηση της τεχνολογίας», αναφέρει ο ιστότοπος. Είπε επίσης ότι μοιράζει το χρόνο του μεταξύ των «βουνών της Δυτικής Βιρτζίνια και της γειτονιάς Λόγκαν Σέρκλ στην Ουάσινγκτον.
Η Μπρουκ Πίντο, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ης Περιφέρειας, η οποία κατοικεί στην περιοχή, δήλωσε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, ο δράστης είχε ως στόχο κάποιον στο γυμναστήριο και «ότι βρισκόταν σε εν εξελίξει δικαστική διαμάχη σχετικά με ένα ζήτημα που αφορούσε μια πολυκατοικία». «Είναι τόσο λυπηρό και τόσο παράλογο να σκοτώνεις κάποιον εξαιτίας μιας διαμάχης που θα έπρεπε να επιλυθεί με λογικό τρόπο», δήλωσε.
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