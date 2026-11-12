Νεκρός ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην Ουάσινγκτον: Σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις
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Νεκρός ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην Ουάσινγκτον: Σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη κοντά σε γυμναστήριο που βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τον Λευκό Οίκο

Νεκρός ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην Ουάσινγκτον: Σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις
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Ένοπλος άνοιξε πυρ  το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) μέσα σε γυμναστήριο στη γειτονιά Logan Circle στο κέντρο της Ουάσιγκτον, στοχεύοντας πολίτες. 

Η αστυνομία κάνει λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, ενώ προσθέτει ότι ο ένοπλος αυτοπυροβολήθηκε και έβαλε τέλος στη ζωή του αφού ήταν για ώρα ταμπουρωμένος σε πολυκατοικία.

Ο δράστης κλείστηκε σε διαμέρισμα στον έβδομο όροφο, όπου διαπραγματευτές της αστυνομίας κατάφεραν να αρχίσουν διάλογο μαζί του Περίπου μία ώρα αργότερα, αστυνομικοί άκουσαν έναν πυροβολισμό και έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τον ύποπτο να φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο φαίνεται να προκάλεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα και είχε κάρτα μέλους του γυμναστηρίου, από όπου εξαπέλυσε την επίθεση.

Ένας από τους τέσσερις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν για να ασφαλίσουν την περιοχή. Ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την γειτονιά που βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από τον Λευκό Οίκο.  «Υπάρχει ένοπλος», φώναζε ένας αστυνομικός στους πεζούς που κατευθύνονταν προς τη δουλειά τους το πρωί.

Κλείσιμο
Ένοικοι διαμερισμάτων πάνω από το γυμναστήριο «Vida Gym» στο Logan Circle εκκένωσαν το κτήριό τους όταν χτύπησε ο συναγερμός γύρω στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για άσκηση πυρασφάλειας, μέχρι που άκουσαν πυροβολισμούς να αντηχούν στη γειτονιά της Ουάσινγκτον. 

Περίπου 10 άτομα βρήκαν καταφύγιο σε ένα κοντινό καφέ, είπε ο Σμιθ, και κρύφτηκαν στην τουαλέτα. «Είμαι πολύ ταραγμένος», είπε ο Σμιθ. «Δεν το περιμένεις κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.
UPD: 5 ΣΧΟΛΙΑ

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