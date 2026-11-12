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Νεκρός ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην Ουάσινγκτον: Σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις
Το αιματηρό περιστατικό συνέβη κοντά σε γυμναστήριο που βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τον Λευκό Οίκο
Η αστυνομία κάνει λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, ενώ προσθέτει ότι ο ένοπλος αυτοπυροβολήθηκε και έβαλε τέλος στη ζωή του αφού ήταν για ώρα ταμπουρωμένος σε πολυκατοικία.
Ο δράστης κλείστηκε σε διαμέρισμα στον έβδομο όροφο, όπου διαπραγματευτές της αστυνομίας κατάφεραν να αρχίσουν διάλογο μαζί του Περίπου μία ώρα αργότερα, αστυνομικοί άκουσαν έναν πυροβολισμό και έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τον ύποπτο να φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο φαίνεται να προκάλεσε ο ίδιος.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα και είχε κάρτα μέλους του γυμναστηρίου, από όπου εξαπέλυσε την επίθεση.
Ένας από τους τέσσερις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
BREAKING: The suspect believed to be behind this morning’s deadly shooting in Washington, D.C., has shot himself after spending more than an hour talking with police negotiators. Officials spent more than an hour talking with the suspect while he barricaded himself inside an apartment building. “Just moments ago, while communicating with that individual, officers heard a gunshot. As a response to that, officers forced entry into the apartment.” “When they did that, they located the suspect suffering from a gunshot wound.”— Fox News (@FoxNews) November 12, 2026
Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.
Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν για να ασφαλίσουν την περιοχή. Ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την γειτονιά που βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από τον Λευκό Οίκο. «Υπάρχει ένοπλος», φώναζε ένας αστυνομικός στους πεζούς που κατευθύνονταν προς τη δουλειά τους το πρωί.
BREAKING: Reports of multiple people shot near Logan Circle in Washington, DC, with a gunman potentially still at large. Heavy police presence in the area. If you’re near 14th and Rhode Island NW or 15th and P NW, stay inside and avoid the area. Awaiting further confirmation from @DCPoliceDept @NFTC_News— Hank Thomas (@HankThomasDC) November 12, 2026
Ένοικοι διαμερισμάτων πάνω από το γυμναστήριο «Vida Gym» στο Logan Circle εκκένωσαν το κτήριό τους όταν χτύπησε ο συναγερμός γύρω στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για άσκηση πυρασφάλειας, μέχρι που άκουσαν πυροβολισμούς να αντηχούν στη γειτονιά της Ουάσινγκτον.
CRITICAL ALERT: MPD is on the scene of an ACTIVE SHOOTING in the area of 15th and P Street, Northwest. MPD’s Emergency Response Team is on scene. AVOID THE AREA.— DC Police Department (@DCPoliceDept) November 12, 2026
Περίπου 10 άτομα βρήκαν καταφύγιο σε ένα κοντινό καφέ, είπε ο Σμιθ, και κρύφτηκαν στην τουαλέτα. «Είμαι πολύ ταραγμένος», είπε ο Σμιθ. «Δεν το περιμένεις κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.
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