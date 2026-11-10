Συνελήφθη ξανά ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, έβγαλε τη συσκευή παρακολούθησης από τον αστράγαλό του
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Συνελήφθη ξανά ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, έβγαλε τη συσκευή παρακολούθησης από τον αστράγαλό του

Ο δικαστής διέταξε τη φυλάκισή του χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση και τώρα βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή κράτηση

Συνελήφθη ξανά ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, έβγαλε τη συσκευή παρακολούθησης από τον αστράγαλό του
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Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσας του Σάσεξ, Τόμας, συνελήφθη και πάλι σήμερα στη Φλόριντα, καθώς φέρεται να έβγαλε τη συσκευή παρακολούθησης από τον αστράγαλό του, σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το BBC o Μαρκλ παρουσιάστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Τάμπα, αφού φέρεται να αφαίρεσε τον ποδοδέτη παρακολούθησης στις 01:45 τοπική ώρα (06:45 GMT), όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο δικαστής διέταξε τη φυλάκισή του χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση και τώρα βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή κράτηση, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Μάρκλ, ο οποίος είχε προηγουμένως αρνηθεί ότι κατείχε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, συνελήφθη στη Φλόριδα την περασμένη εβδομάδα και τέθηκε υπό κατ' οίκον περιορισμό. Του είχε επίσης επιβληθεί η υποχρέωση να φοράει συσκευή παρακολούθησης θέσης.

Σημειώνεται οτι ο 82χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα αφού το FBI, ενεργώντας βάσει ενταλμάτων, έκανα έρευνα σε αποθήκες στο Λος Άντζελες που ήταν καταχωρημένες στο όνομά του και τις οποίες είχε νοικιάσει από το 2008, με την τελευταία πληρωμή να έχει γίνει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, όπως ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ).

Μέσα στις αποθήκες, σύμφωνα με το FBI, οι πράκτορες κατάσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων αρνητικά φιλμ, διαφάνειες και βιβλία που, όπως ισχυρίζονται, περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο Μαρκλ εμφανίστηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα μετά τη σύλληψή του. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του δεν κατατέθηκε καμία δήλωση υπεράσπισης, ενώ ορίστηκαν διάφοροι όροι για την προδικαστική αποφυλάκισή του, μεταξύ των οποίων και η κατ’ οίκον κράτησή του.
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