Τέλος εποχής για το θρυλικό υπερωκεάνιο SS United States: Βυθίστηκε για να γίνει καταφύγιο θαλάσσιας ζωής, δείτε βίντεο
Τέλος εποχής για το θρυλικό υπερωκεάνιο SS United States: Βυθίστηκε για να γίνει καταφύγιο θαλάσσιας ζωής, δείτε βίντεο
Το υπερωκεάνιο που είχε καταρρίψει το ρεκόρ ταχύτητας στον Ατλαντικό μετέφερε προέδρους των ΗΠΑ, γαλαζοαίματους και αστέρες του Χόλιγουντ - Η τελευταία του αποστολή και οι αποτυχημένες προσπάθειες να μετατραπεί σε μουσείο
Ένα από τα διασημότερα υπερωκεάνια στην ιστορία της ναυσιπλοΐας, το SS United States, που κάποτε κατείχε τον τίτλο του ταχύτερου επιβατηγού πλοίου στον κόσμο και ξεπερνούσε σε μήκος ακόμη και τον Τιτανικό, βυθίστηκε σκόπιμα την Τετάρτη (11/11) στα ανοιχτά της Φλόριντα, προκειμένου να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό θαλάσσιο ύφαλο παγκοσμίως.
Το ιστορικό πλοίο, που επί σχεδόν τρεις δεκαετίες παρέμενε αγκυροβολημένο στη Φιλαδέλφεια, ολοκλήρωσε το τελευταίο του ταξίδι στον Κόλπο του Μεξικού, όπου θα αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική χρήση: θα αποτελέσει καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή και έναν νέο υποβρύχιο προορισμό για δύτες και λάτρεις των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ελεγχόμενη εισροή νερού στο εσωτερικό του σκάφους, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών. Το υπερωκεάνιο, βυθίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Ντέστιν, έπειτα από μια διαδικασία που διήρκεσε αρκετές ώρες.
Δείτε βίντεο:
Η ιστορία του SS United States ξεκινά το 1952, όταν πραγματοποιήθηκε το παρθενικό του ταξίδι, καταρρίπτοντας το ρεκόρ ταχύτητας στη διάσχιση του Ατλαντικού. Το επίτευγμα αυτό το καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής και ως σύμβολο της αμερικανικής ναυπηγικής υπεροχής.
Από το 1952 έως το 1969, οπότε και αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία, πραγματοποίησε εκατοντάδες υπερατλαντικά ταξίδια, μεταφέροντας χιλιάδες επιβάτες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης.
Στα πολυτελή σαλόνια και τις καμπίνες του φιλοξενήθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης και της διεθνούς κοσμικής ζωής. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οι Αμερικανοί πρόεδροι Χάρι Τρούμαν, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και Τζον Κένεντι, ενώ με το ίδιο πλοίο είχε ταξιδέψει και ο Μπιλ Κλίντον σε νεαρή ηλικία, πολλά χρόνια προτού εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Από τους διάσημους επιβάτες του δεν έλειπαν κορυφαίες μορφές του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, όπως ο Μάρλον Μπράντο, η Κοκό Σανέλ, ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Γουόλτ Ντίσνεϊ, η Τζούντι Γκάρλαντ και ο Κάρι Γκραντ.
Παρά τη σπουδαία ιστορική του διαδρομή, το SS United States δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια δεύτερη ζωή στη στεριά. Μετά την απόσυρσή του, άλλαξε επανειλημμένα ιδιοκτησία και παρέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεμένο σε διάφορα λιμάνια.
Πριν από την αγορά του από την τοπική κυβέρνηση της Φλόριντα, μια σειρά προτάσεων που θα έδιναν στο πλοίο μια δεύτερη ζωή ως μουσείο ή πλωτό ξενοδοχείο απέτυχαν.
Η οργάνωση SS United States Conservancy κατέβαλε επανειλημμένα προσπάθειες να αποτρέψει τη βύθισή του και να διατηρήσει το ιστορικό πλοίο στην επιφάνεια, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πετύχει τον στόχο της.
Το ιστορικό πλοίο, που επί σχεδόν τρεις δεκαετίες παρέμενε αγκυροβολημένο στη Φιλαδέλφεια, ολοκλήρωσε το τελευταίο του ταξίδι στον Κόλπο του Μεξικού, όπου θα αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική χρήση: θα αποτελέσει καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή και έναν νέο υποβρύχιο προορισμό για δύτες και λάτρεις των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ελεγχόμενη εισροή νερού στο εσωτερικό του σκάφους, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών. Το υπερωκεάνιο, βυθίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Ντέστιν, έπειτα από μια διαδικασία που διήρκεσε αρκετές ώρες.
Δείτε βίντεο:
Η ιστορία του SS United States ξεκινά το 1952, όταν πραγματοποιήθηκε το παρθενικό του ταξίδι, καταρρίπτοντας το ρεκόρ ταχύτητας στη διάσχιση του Ατλαντικού. Το επίτευγμα αυτό το καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής και ως σύμβολο της αμερικανικής ναυπηγικής υπεροχής.
Από το 1952 έως το 1969, οπότε και αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία, πραγματοποίησε εκατοντάδες υπερατλαντικά ταξίδια, μεταφέροντας χιλιάδες επιβάτες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης.
Στα πολυτελή σαλόνια και τις καμπίνες του φιλοξενήθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης και της διεθνούς κοσμικής ζωής. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οι Αμερικανοί πρόεδροι Χάρι Τρούμαν, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και Τζον Κένεντι, ενώ με το ίδιο πλοίο είχε ταξιδέψει και ο Μπιλ Κλίντον σε νεαρή ηλικία, πολλά χρόνια προτού εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Από τους διάσημους επιβάτες του δεν έλειπαν κορυφαίες μορφές του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, όπως ο Μάρλον Μπράντο, η Κοκό Σανέλ, ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Γουόλτ Ντίσνεϊ, η Τζούντι Γκάρλαντ και ο Κάρι Γκραντ.
Παρά τη σπουδαία ιστορική του διαδρομή, το SS United States δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια δεύτερη ζωή στη στεριά. Μετά την απόσυρσή του, άλλαξε επανειλημμένα ιδιοκτησία και παρέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεμένο σε διάφορα λιμάνια.
Οι αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσης και η απόφαση για τη βύθιση
Πριν από την αγορά του από την τοπική κυβέρνηση της Φλόριντα, μια σειρά προτάσεων που θα έδιναν στο πλοίο μια δεύτερη ζωή ως μουσείο ή πλωτό ξενοδοχείο απέτυχαν.
Η οργάνωση SS United States Conservancy κατέβαλε επανειλημμένα προσπάθειες να αποτρέψει τη βύθισή του και να διατηρήσει το ιστορικό πλοίο στην επιφάνεια, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πετύχει τον στόχο της.
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