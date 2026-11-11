Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές πέταξαν γάλα και αντικείμενα στον Τζο Μπάιντεν στην Ιρλανδια, «έχεις αίμα στα χέρια σου» του φώναζαν, βίντεο

Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν τους άνδρες ασφαλείας να ανοίγουν ομπρέλες γύρω από τον Μπάιντεν, προσπαθώντας να τον προστατεύσουν καθώς κατευθυνόταν προς το όχημα





Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον του για τη στάση της κυβέρνησής του στον πόλεμο στη Γάζα, ενώ οι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας χρησιμοποίησαν ομπρέλες για να τον προστατεύσουν από τα αντικείμενα.







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Pro-Palestinian protesters threw milk cartons and other objects toward former President Joe Biden as he left Trinity College Dublin on Tuesday, where he attended a ceremony honoring his son, Hunter Biden. Demonstrators waved Palestinian flags and chanted “Genocide Joe” and “Blood on your hands,” criticizing Biden’s support for Israel during the war in Gaza. Security personnel used umbrellas to shield Biden as tensions escalated outside the event. Irish police made three arrests following the confrontation. Biden was accompanied by former first lady Jill Biden for the ceremony, where Hunter was being honored with a gold medal by the College Historical Society. Read more: https://t.co/RPe3OszUqw — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Πέταξαν γάλα προς το αυτοκίνητο του Μπάιντεν Η ένταση κορυφώθηκε λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα, όταν ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε από την τελετή και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους κινήθηκαν προς την πομπή του, ενώ κουτιά με γάλα και άλλα αντικείμενα εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνσή του.



Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν τους άνδρες ασφαλείας να ανοίγουν ομπρέλες γύρω από τον Μπάιντεν, προσπαθώντας να τον προστατεύσουν καθώς κατευθυνόταν προς το όχημα. Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί παρενέβησαν για να εμποδίσουν διαδηλωτές να πλησιάσουν την αυτοκινητοπομπή.



Σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκτυο RTÉ, αστυνομικές δυνάμεις δημόσιας τάξης είχαν αναπτυχθεί στον χώρο του πανεπιστημίου, ενώ σε βίντεο καταγράφεται αστυνομικός να χρησιμοποιεί γκλομπ κατά τη σύλληψη διαδηλωτή.



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Όπως περιέγραψε, η συγκέντρωση μεγάλωσε σημαντικά την ώρα που τα αυτοκίνητα της συνοδείας διέσχιζαν την κεντρική πλατεία του πανεπιστημίου, με τους φοιτητές να τα περικυκλώνουν και να φωνάζουν συνθήματα κατά του Μπάιντεν και της παρουσίας αστυνομικών στον πανεπιστημιακό χώρο.

Τρεις συλλήψεις – Κατηγορίες σε 50χρονο Οι ιρλανδικές αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνδρες συνελήφθησαν σε σχέση με τα επεισόδια.



Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του BBC, σε έναν από τους συλληφθέντες, ηλικίας περίπου 50 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για περιστατικό διατάραξης της δημόσιας τάξης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.



Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το Trinity College στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας , όταν φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές πέταξαν κουτιά με γάλα και άλλα αντικείμενα προς την πλευρά του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν , κατά την αποχώρησή του από εκδήλωση προς τιμήν του γιου του, Χάντερ Μπάιντεν, σε ένα περιστατικό που συνέβη χθες.Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον του για τη στάση της κυβέρνησής του στον πόλεμο στη Γάζα, ενώ οι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας χρησιμοποίησαν ομπρέλες για να τον προστατεύσουν από τα αντικείμενα.Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που διαδηλωτές, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες συγκεντρώθηκαν έξω από το πανεπιστήμιο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Genocide Joe» («Τζο της γενοκτονίας») και «Blood on your hands» («Έχεις αίμα στα χέρια σου»), καταγγέλλοντας την υποστήριξη που είχε προσφέρει η κυβέρνηση Μπάιντεν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας , ενώ πέταξαν κουτιά με γάλα εναντίον του.Η ένταση κορυφώθηκε λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα, όταν ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε από την τελετή και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους κινήθηκαν προς την πομπή του, ενώ κουτιά με γάλα και άλλα αντικείμενα εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνσή του.Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν τους άνδρες ασφαλείας να ανοίγουν ομπρέλες γύρω από τον Μπάιντεν, προσπαθώντας να τον προστατεύσουν καθώς κατευθυνόταν προς το όχημα. Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί παρενέβησαν για να εμποδίσουν διαδηλωτές να πλησιάσουν την αυτοκινητοπομπή.Σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκτυο RTÉ, αστυνομικές δυνάμεις δημόσιας τάξης είχαν αναπτυχθεί στον χώρο του πανεπιστημίου, ενώ σε βίντεο καταγράφεται αστυνομικός να χρησιμοποιεί γκλομπ κατά τη σύλληψη διαδηλωτή.Η συντάκτρια της πανεπιστημιακής εφημερίδας University Times, Χάρπερ Άλντερσον, υποστήριξε ότι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν επίσης σπρέι πιπεριού εναντίον δύο διαδηλωτών.Όπως περιέγραψε, η συγκέντρωση μεγάλωσε σημαντικά την ώρα που τα αυτοκίνητα της συνοδείας διέσχιζαν την κεντρική πλατεία του πανεπιστημίου, με τους φοιτητές να τα περικυκλώνουν και να φωνάζουν συνθήματα κατά του Μπάιντεν και της παρουσίας αστυνομικών στον πανεπιστημιακό χώρο.Οι ιρλανδικές αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνδρες συνελήφθησαν σε σχέση με τα επεισόδια.Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του BBC, σε έναν από τους συλληφθέντες, ηλικίας περίπου 50 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για περιστατικό διατάραξης της δημόσιας τάξης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ένας άνδρας περίπου 30 ετών και ένας νεαρός στα τέλη της εφηβείας του, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.



Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.



Η βράβευση του Χάντερ Μπάιντεν Ο Τζο Μπάιντεν είχε πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Δουβλίνο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, προκειμένου να παραστεί στην τελετή βράβευσης του γιου τους.



Ο Χάντερ Μπάιντεν τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο Εξαιρετικής Συνεισφοράς στον Δημόσιο Διάλογο από την College Historical Society, γνωστή ως «Hist», μία από τις ιστορικότερες φοιτητικές ενώσεις αντιλογίας στον κόσμο, η οποία ιδρύθηκε το 1770.



Μεταξύ των προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο βραβείο συγκαταλέγονται ο πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Ντ. Χίγκινς, ο μουσικός Μπομπ Γκέλντοφ, η Πάτι Σμιθ, ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ και ο Νοτιοαφρικανός αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου.



Σε ανακοίνωσή της πριν από την εκδήλωση, η φοιτητική ένωση ανέφερε ότι η δημόσια δραστηριότητα του Χάντερ Μπάιντεν σε ζητήματα αμερικανικής πολιτικής, μέσων ενημέρωσης, εξαρτήσεων και απεξάρτησης δικαιολογεί τη βράβευσή του.



Ο ίδιος, φτάνοντας στο πανεπιστήμιο, δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος που επέστρεψε στην Ιρλανδία μαζί με την οικογένειά του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη διάκριση.



Η συνάντηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Δουβλίνο, ο Τζο Μπάιντεν και η οικογένειά του συναντήθηκαν επίσης με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν.



Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός εξέφρασε δημοσίως την ικανοποίησή του για τη συνάντηση, τονίζοντας τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς του Μπάιντεν με την Ιρλανδία και τη διαχρονική υποστήριξή του προς τη χώρα.



Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη.



Παρά την ένταση και τις διαμαρτυρίες έξω από το πανεπιστήμιο, η τελετή βράβευσης ολοκληρώθηκε, ενώ οι ιρλανδικές αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τα επεισόδια που ακολούθησαν.