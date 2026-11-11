Παραδέχτηκε ότι είχε ρατσιστικό κίνητρο ο 39χρονος που πυροβολούσε Αφρικανούς στην Τραπ: «Οι Γάλλοι δεν έχουν κότσια»
Παραδέχτηκε ότι είχε ρατσιστικό κίνητρο ο 39χρονος που πυροβολούσε Αφρικανούς στην Τραπ: «Οι Γάλλοι δεν έχουν κότσια»
Κατά την επίθεση στην Τραπ σκοτώθηκε ένας άνδρας και τραυματίστηκαν σοβαρά επτά άνθρωποι, μεταξύ τους ένα κορίτσι 12 ετών - Αντίθετα με τους ισχυρισμούς του, δεν πάσχει από σχιζοφρένεια
Ο Κεβίν Τεσιέ, ο 39χρονος Γάλλος ο οποίος στις 23 Οκτωβρίου πυροβόλησε 128 φορές κατά ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής στην Τραπ και σκότωσε τον 26χρονο Πεγκό Μποσιό Γουαγκί ενώ τραυμάτισε σοβαρά άλλους επτά, μεταξύ τους και ένα κορίτσι 12 ετών, παραδέχτηκε τη ρατσιστική διάσταση της πράξης του.
Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το έκανε για να ελευθερώσει τη Γαλλία από τους Αφρικανούς και τους ισλαμιστές.
«Επέλεξα τους ανθρώπους που πυροβόλησα με βάση την εθνικότητά τους ή τη θρησκεία τους», ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του από τη γαλλική αντιτρομοκρατική υπηρεσία που ανέλαβε την υπόθεσή του.
«Οι Γάλλοι δεν έχουν κότσια. Υπάρχουν 800.000 παράτυποι μετανάστες στη Γαλλία και τους αφήνουμε να μπουν. Υπάρχουν 600.000 Αλγερινοί στη Γαλλία. Ελπίζω να με θυμούνται, να γίνω παράδειγμα για τους Γάλλους, να αντεπιτεθούν», είπε στους ανακριτές του.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και οι δηλώσεις του σκιαγραφούν την εικόνα ενός αμφίθυμου άνδρα, βαθιά διαταραγμένου και έντονα ριζοσπαστικοποιημένου, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde.
Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν την ίδια ημέρα συνέδεσε τις πράξεις του με τη βία και τις λεηλασίες που έλαβαν χώρα στη Γαλλία στο περιθώριο της διαδήλωσης της 17ης Οκτωβρίου κατά του υψηλού κόστους ζωής, εξηγώντας ότι ήθελε να επιτεθεί «στον κόσμο» λόγω «όλων όσων συμβαίνουν στην τηλεόραση». Περιέγραψε επίσης τον εαυτό του ως «σχιζοφρενή» και ισχυρίστηκε ότι έκανε χρήση κοκαΐνης για πρώτη φορά εκείνο το πρωί για να «πάρει κουράγιο».
Ωστόσο οι ψυχίατροι που τον εξέτασαν αποφάνθηκαν, έπειτα από 38 ώρες ιατρικής παρατήρησης και συνεντεύξεων, ότι δεν πάσχει, ούτε έπασχε από «οποιαδήποτε μη αντιρροπούμενη ψυχική ασθένεια που θα δικαιολογούσε ακούσια νοσηλεία» και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διάγνωση σχιζοφρένειας ήταν μια «προσωπική ερμηνεία».
Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι ερωτηθείς ο Κεβίν Τεσιέ αν τα αυτοκόλλητα του Εθνικού Συναγερμού, του κόμματος της Λεπέν, αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές του απόψεις, απάντησε «ναι».
Τέλος ερωτηθείς αν σκόπευε να στοχοποιήσει τέσσερα πολιτικά πρόσωπα από το χώρο της γαλλικής Αριστεράς των οποίων τα ονόματα είχε γράψει σε ένα χαρτί μαζί με τα τηλέφωνά τους αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας ωστόσο ότι τους θεωρεί εχθρούς της Γαλλίας.
Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το έκανε για να ελευθερώσει τη Γαλλία από τους Αφρικανούς και τους ισλαμιστές.
«Επέλεξα τους ανθρώπους που πυροβόλησα με βάση την εθνικότητά τους ή τη θρησκεία τους», ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του από τη γαλλική αντιτρομοκρατική υπηρεσία που ανέλαβε την υπόθεσή του.
«Οι Γάλλοι δεν έχουν κότσια. Υπάρχουν 800.000 παράτυποι μετανάστες στη Γαλλία και τους αφήνουμε να μπουν. Υπάρχουν 600.000 Αλγερινοί στη Γαλλία. Ελπίζω να με θυμούνται, να γίνω παράδειγμα για τους Γάλλους, να αντεπιτεθούν», είπε στους ανακριτές του.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και οι δηλώσεις του σκιαγραφούν την εικόνα ενός αμφίθυμου άνδρα, βαθιά διαταραγμένου και έντονα ριζοσπαστικοποιημένου, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde.
Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν την ίδια ημέρα συνέδεσε τις πράξεις του με τη βία και τις λεηλασίες που έλαβαν χώρα στη Γαλλία στο περιθώριο της διαδήλωσης της 17ης Οκτωβρίου κατά του υψηλού κόστους ζωής, εξηγώντας ότι ήθελε να επιτεθεί «στον κόσμο» λόγω «όλων όσων συμβαίνουν στην τηλεόραση». Περιέγραψε επίσης τον εαυτό του ως «σχιζοφρενή» και ισχυρίστηκε ότι έκανε χρήση κοκαΐνης για πρώτη φορά εκείνο το πρωί για να «πάρει κουράγιο».
Ωστόσο οι ψυχίατροι που τον εξέτασαν αποφάνθηκαν, έπειτα από 38 ώρες ιατρικής παρατήρησης και συνεντεύξεων, ότι δεν πάσχει, ούτε έπασχε από «οποιαδήποτε μη αντιρροπούμενη ψυχική ασθένεια που θα δικαιολογούσε ακούσια νοσηλεία» και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διάγνωση σχιζοφρένειας ήταν μια «προσωπική ερμηνεία».
Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι ερωτηθείς ο Κεβίν Τεσιέ αν τα αυτοκόλλητα του Εθνικού Συναγερμού, του κόμματος της Λεπέν, αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές του απόψεις, απάντησε «ναι».
Τέλος ερωτηθείς αν σκόπευε να στοχοποιήσει τέσσερα πολιτικά πρόσωπα από το χώρο της γαλλικής Αριστεράς των οποίων τα ονόματα είχε γράψει σε ένα χαρτί μαζί με τα τηλέφωνά τους αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας ωστόσο ότι τους θεωρεί εχθρούς της Γαλλίας.
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