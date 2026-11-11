Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Αμερικανών, λέει ο Γκαλιμπάφ
Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Αμερικανών, λέει ο Γκαλιμπάφ
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε πως η Τεχεράνη επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν τους όρους της
Τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς, υπογράμμισε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, συμπληρώνοντας πως το μέλλον τους θα καθοριστεί βάσει ενός πλαισίου 7 σημείων που έχει προτείνει η Τεχεράνη.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Al Jazeera, ο Γκαλιμπάφ τόνισε πως το Ιράν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Αμερικανών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.
Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Al Jazeera, ο Γκαλιμπάφ τόνισε πως το Ιράν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Αμερικανών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.
Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα