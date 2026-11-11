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Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο αδελφοί, σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα σύμφωνα με υγειονομικούς
Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο αδελφοί, σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα σύμφωνα με υγειονομικούς
Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και να αναπληρώσει το οπλοστάσιό της, ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι διατηρεί τη δέσμευσή της στη συμφωνία εκεχειρίας και κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπαθεί να την υπονομεύσει
Τρεις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο αδελφοί, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.
Σύμφωνα με διασώστες, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε την ταράτσα πολυκατοικίας στην Πόλη της Γάζας. Άλλο αεροπορικό πλήγμα στην κοντινή συνοικία Σεΐχη Ραντουάν προκάλεσε τον θάνατο δύο αδελφών, των Μαχμούντ και Τζαμίλ Αλ-Αμπσί, σε σκηνή εκτοπισμένων.
Σχολιάζοντας τα δύο πλήγματα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε μαχητές, τους οποίους χαρακτήρισε τρομοκράτες, και στις δύο περιοχές, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.
Πέρυσι επιτεύχθηκε, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, κατάπαυση πυρός με τελικό στόχο την ανοικοδόμηση της Γάζας, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία στους όρους για αφοπλισμό της Χαμάς ή για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.
Στη συνοικία Σάμπρα στην Πόλη της Γάζας, κάτοικοι κοιτούσαν ό,τι είχε απομείνει από ένα χυτήριο μετάλλων και κάποιες σκηνές μετά το αεροπορικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους χθες, Τρίτη. Η επίθεση κατέστρεψε το χυτήριο και προκάλεσε πυρκαγιά στις σκηνές.
«Ήρθαμε και βρήκαμε η φωτιά να έχει φτάσει τρία μέτρα μέσα στις σκηνές. Δεν υπάρχουν ρούχα για μένα, για τα παιδιά μου, για τη γυναίκα μου. Όλα τα ρούχα χάθηκαν», δήλωσε ο Χίσαμ Αμπντού, 32 ετών, πατέρας δύο παιδιών.
Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε το πλήγμα αυτό.
Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και να αναπληρώσει το οπλοστάσιό της, ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι διατηρεί τη δέσμευσή της στη συμφωνία εκεχειρίας και κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπαθεί να την υπονομεύσει.
Τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.
Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, περισσότεροι από 74.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, που εξαπολύθηκε μετά την επιδρομή μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην οποία έχασαν τη ζωή τους περίπου 1.200 άνθρωποι.
Σύμφωνα με διασώστες, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε την ταράτσα πολυκατοικίας στην Πόλη της Γάζας. Άλλο αεροπορικό πλήγμα στην κοντινή συνοικία Σεΐχη Ραντουάν προκάλεσε τον θάνατο δύο αδελφών, των Μαχμούντ και Τζαμίλ Αλ-Αμπσί, σε σκηνή εκτοπισμένων.
Σχολιάζοντας τα δύο πλήγματα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε μαχητές, τους οποίους χαρακτήρισε τρομοκράτες, και στις δύο περιοχές, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.
Πέρυσι επιτεύχθηκε, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, κατάπαυση πυρός με τελικό στόχο την ανοικοδόμηση της Γάζας, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία στους όρους για αφοπλισμό της Χαμάς ή για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.
Στη συνοικία Σάμπρα στην Πόλη της Γάζας, κάτοικοι κοιτούσαν ό,τι είχε απομείνει από ένα χυτήριο μετάλλων και κάποιες σκηνές μετά το αεροπορικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους χθες, Τρίτη. Η επίθεση κατέστρεψε το χυτήριο και προκάλεσε πυρκαγιά στις σκηνές.
An Israeli airstrike hit a metal foundry in the Sabra neighborhood of Gaza City, killing three people, medics said. Four more people, including a 13-year-old, were killed in Gaza City's Zeitoun and Daraj neighborhoods and in Khan Younis https://t.co/2d9bVwFFbP https://t.co/jxX8nTXaxX— Reuters (@Reuters) November 11, 2026
«Ήρθαμε και βρήκαμε η φωτιά να έχει φτάσει τρία μέτρα μέσα στις σκηνές. Δεν υπάρχουν ρούχα για μένα, για τα παιδιά μου, για τη γυναίκα μου. Όλα τα ρούχα χάθηκαν», δήλωσε ο Χίσαμ Αμπντού, 32 ετών, πατέρας δύο παιδιών.
Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε το πλήγμα αυτό.
Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και να αναπληρώσει το οπλοστάσιό της, ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι διατηρεί τη δέσμευσή της στη συμφωνία εκεχειρίας και κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπαθεί να την υπονομεύσει.
Τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.
Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, περισσότεροι από 74.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, που εξαπολύθηκε μετά την επιδρομή μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην οποία έχασαν τη ζωή τους περίπου 1.200 άνθρωποι.
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