Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο αδελφοί, σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα σύμφωνα με υγειονομικούς

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και να αναπληρώσει το οπλοστάσιό της, ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι διατηρεί τη δέσμευσή της στη συμφωνία εκεχειρίας και κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπαθεί να την υπονομεύσει