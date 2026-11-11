«Κοιτάξτε, θα πυροβολήσει κάποιον» φώναζε η μητέρα του 10χρονου που σκότωσε 16χρονη στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε όσα προηγήθηκαν του φονικού – «Μάλλον θα μπω φυλακή τώρα» έγραψε η μητέρα στον σύζυγό της





Σύμφωνα με την αστυνομία, στο βίντεο ακούγεται η 40χρονη Ελάινα Γκόμεζ-Βιγιέδα να ζητά από τον γιο της να πάρει το όπλο από το διαμέρισμά τους. Λίγο αργότερα, απευθυνόμενη στους γείτονες, φέρεται να φωνάζει: «Θα σας πυροβολήσει. Κοιτάξτε, θα πυροβολήσει κάποιον».















Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε και οι δύο μητέρες ήρθαν στα χέρια, ενώ τα παιδιά τους επιχείρησαν να παρέμβουν.



Κατά την έρευνα, προέκυψε ότι ο 10χρονος επέστρεψε στο διαμέρισμα, πήρε ένα πιστόλι και βγήκε ξανά έξω. Στη συνέχεια πυροβόλησε δύο φορές, με τη δεύτερη σφαίρα να βρίσκει τη 16χρονη και να την τραυματίζει θανάσιμα.



Κλείσιμο



«Μάλλον θα μπω φυλακή» – Το μήνυμα μετά το φονικό Σύμφωνα με τα στοιχεία από την δικογραφία, η Γκόμεζ-Βιγιέδα έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της, γράφοντας: «Μάλλον θα μπω φυλακή τώρα».



Ακολούθως κάλεσε την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχε δεχθεί επίθεση από τους γείτονές της.



Ο πατέρας της 16χρονης, όταν πληροφορήθηκε ότι η κόρη του είχε σκοτωθεί, επιχείρησε να εισβάλει στο διαμέρισμα της 40χρονης, σπάζοντας ένα παράθυρο. Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε προς το μέρος του, ισχυριζόμενη πως φοβήθηκε για τη ζωή της.

«Θα σας πυροβολήσει. Κοιτάξτε, θα πυροβολήσει κάποιον». Αυτά είναι τα λόγια που φέρεται να ακούγεται να λέει μια μητέρα στις ΗΠΑ , σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, λίγο πριν ο 10χρονος γιος της πυροβολήσει και σκοτώσει τη 16χρονη γειτόνισσά τους. Το νέο οπτικοακουστικό υλικό, που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της δολοφονίας , η οποία σημειώθηκε έπειτα από καβγά δύο οικογενειών για τη δυνατή μουσική.Σύμφωνα με την αστυνομία, στο βίντεο ακούγεται η 40χρονη Ελάινα Γκόμεζ-Βιγιέδα να ζητά από τον γιο της να πάρει το όπλο από το διαμέρισμά τους. Λίγο αργότερα, απευθυνόμενη στους γείτονες, φέρεται να φωνάζει: «Θα σας πυροβολήσει. Κοιτάξτε, θα πυροβολήσει κάποιον».Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, ανήμερα του Halloween, σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Αλμπουκέρκι. Θύμα ήταν η 16χρονη Κέινερλαϊν Ράνγκελ, η οποία δέχθηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ δύο οικογενειών για την δυνατή μουσική.Όπως κατέθεσε ένας αστυνομικός που έφτασε στο σημείο, η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η 40χρονη διαμαρτυρήθηκε στους γείτονές της για τη δυνατή μουσική.Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε και οι δύο μητέρες ήρθαν στα χέρια, ενώ τα παιδιά τους επιχείρησαν να παρέμβουν.Κατά την έρευνα, προέκυψε ότι ο 10χρονος επέστρεψε στο διαμέρισμα, πήρε ένα πιστόλι και βγήκε ξανά έξω. Στη συνέχεια πυροβόλησε δύο φορές, με τη δεύτερη σφαίρα να βρίσκει τη 16χρονη και να την τραυματίζει θανάσιμα.Αμέσως μετά, μητέρα και γιος επέστρεψαν στο σπίτι τους και κλείδωσαν την πόρτα.Σύμφωνα με τα στοιχεία από την δικογραφία, η Γκόμεζ-Βιγιέδα έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της, γράφοντας: «Μάλλον θα μπω φυλακή τώρα».Ακολούθως κάλεσε την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχε δεχθεί επίθεση από τους γείτονές της.Ο πατέρας της 16χρονης, όταν πληροφορήθηκε ότι η κόρη του είχε σκοτωθεί, επιχείρησε να εισβάλει στο διαμέρισμα της 40χρονης, σπάζοντας ένα παράθυρο. Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε προς το μέρος του, ισχυριζόμενη πως φοβήθηκε για τη ζωή της.



Προφυλακίστηκε η μητέρα – Τι υποστήριξε στο δικαστήριο Η 40χρονη συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία και κακοποίηση ανηλίκου.



Η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι ο 10χρονος ενήργησε αυτοβούλως, χωρίς να έχει λάβει εντολή από τη μητέρα του να πυροβολήσει. Παράλληλα, επικαλέστηκε ισχυρισμούς ότι η γυναίκα είχε δεχθεί επίθεση με ηλεκτρικό τρυπάνι.



Ωστόσο, ο δικαστής Τζόζεφ Μοντάνιο διέταξε την παραμονή της υπό κράτηση μέχρι τη δίκη, κρίνοντας ότι αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία.



Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επιπλέον πυροβόλα όπλα, ενώ το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.



Ο 10χρονος δεν έχει κατηγορηθεί μέχρι στιγμής, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης δίωξης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του.