COP31 στην Τουρκία: Οι ηχηρές απουσίες Ευρωπαίων ηγετών επισκιάζουν τη σύνοδο για το κλίμα
COP31 στην Τουρκία: Οι ηχηρές απουσίες Ευρωπαίων ηγετών επισκιάζουν τη σύνοδο για το κλίμα
Χωρίς Μακρόν και, όπως αναμένεται, τους ηγέτες Γερμανίας και Ιταλίας η διάσκεψη στην Αττάλεια – Συνολικά 77 ηγέτες και εκπρόσωποι αναμένεται να πάρουν τον λόγο
Στο προσκήνιο της COP31 έρχονται σήμερα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, με δεκάδες ηγέτες να αναμένεται να ανέβουν σήμερα και αύριο στο βήμα της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα που διεξάγεται στην Αττάλεια, στην Τουρκία, ενώ η προσοχή εστιάζεται κυρίως στην απουσία πολλών.
Οι ηγέτες που φτάνουν στο τουρκικό έδαφος θα προσπαθήσουν να κατευθυνθούν προς το κέντρο διασκέψεων που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα πρόσβασης από την έναρξη των συνομιλιών τη Δευτέρα, και γύρω από το οποίο είναι δύσκολη η κυκλοφορία, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται εκεί.
Στη διάσκεψη αναμένεται να μιλήσουν ο άρτι επανεκλεγείς στην προεδρία της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, όπως και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ή ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με προπαρασκευαστικό έγγραφο του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, 77 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ή εκπρόσωποι, αναμένεται να ανέβουν στο βήμα της διάσκεψης στη διάρκεια αυτού του διημέρου. Ωστόσο οι απόντες είναι κυρίως αυτοί που προκαλούν τα περισσότερα σχόλια από την πλευρά των παρατηρητών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων ενόψει της απαραίτητης αυτής διοργάνωσης στο πλαίσιο των κλιματικών διασκέψεων.
«Είναι κρίμα που ορισμένοι από κύριους Ευρωπαίους ηγέτες δεν θα είναι παρόντες», σχολίασε η Κοσίμα Κασέλ, ειδική στη διπλωματία για το κέντρο σκέψης E3G, απέναντι στην αξιοσημείωτη απουσία, όπως αναμένεται, ηγετών χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. «Φοβάμαι μήπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) βρεθεί μόνη της στο προσκήνιο», αντέδρασε παράλληλα η Κιάρα Μαρτινέλι, διευθύντρια του Europe du Climate Action Network, το οποίο συσπειρώνει πολλές περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Ημέρας Ανακωχής του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μια σύνοδος κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αύριο, Πέμπτη, στην Ιρλανδία, στην οποία θα συμμετάσχουν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, εξηγούν την απουσία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, γνωστοποίησε η κυβέρνησή του.
«Δεν είναι ασυνήθιστο κάποιοι ηγέτες να πηγαίνουν και κάποιοι άλλοι όχι», σχολίασε χθες, Τρίτη, από τις Βρυξέλλες ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι απαραιτήτως υψηλές οι προσδοκίες» σε αυτήν την COP31, την ώρα που η ενεργειακή κρίση έχει φέρει σε δεύτερο πλάνο τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Σε μια ένδειξη των αντιφάσεων που υπάρχουν, ο Τούρκος πρόεδρος, οικοδεσπότης της COP31, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την ανακάλυψη δύο κοιτασμάτων πετρελαίου, την ώρα που οι εκπομπές που προέρχονται από την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της κλιματικής αλλαγής.
Οι ηγέτες που φτάνουν στο τουρκικό έδαφος θα προσπαθήσουν να κατευθυνθούν προς το κέντρο διασκέψεων που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα πρόσβασης από την έναρξη των συνομιλιών τη Δευτέρα, και γύρω από το οποίο είναι δύσκολη η κυκλοφορία, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται εκεί.
Στη διάσκεψη αναμένεται να μιλήσουν ο άρτι επανεκλεγείς στην προεδρία της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, όπως και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ή ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με προπαρασκευαστικό έγγραφο του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, 77 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ή εκπρόσωποι, αναμένεται να ανέβουν στο βήμα της διάσκεψης στη διάρκεια αυτού του διημέρου. Ωστόσο οι απόντες είναι κυρίως αυτοί που προκαλούν τα περισσότερα σχόλια από την πλευρά των παρατηρητών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων ενόψει της απαραίτητης αυτής διοργάνωσης στο πλαίσιο των κλιματικών διασκέψεων.
«Είναι κρίμα που ορισμένοι από κύριους Ευρωπαίους ηγέτες δεν θα είναι παρόντες», σχολίασε η Κοσίμα Κασέλ, ειδική στη διπλωματία για το κέντρο σκέψης E3G, απέναντι στην αξιοσημείωτη απουσία, όπως αναμένεται, ηγετών χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. «Φοβάμαι μήπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) βρεθεί μόνη της στο προσκήνιο», αντέδρασε παράλληλα η Κιάρα Μαρτινέλι, διευθύντρια του Europe du Climate Action Network, το οποίο συσπειρώνει πολλές περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Today I'm in Antalya for @turkiyecop31— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 11, 2026
The world is at tipping point.
We are on course to overshoot the 1.5°C target.
And every fraction of a degree matters.
So, we must double down.
And Europe will fully play its part. pic.twitter.com/36XaSZeeur
Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Ημέρας Ανακωχής του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μια σύνοδος κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αύριο, Πέμπτη, στην Ιρλανδία, στην οποία θα συμμετάσχουν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, εξηγούν την απουσία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, γνωστοποίησε η κυβέρνησή του.
«Δεν είναι ασυνήθιστο κάποιοι ηγέτες να πηγαίνουν και κάποιοι άλλοι όχι», σχολίασε χθες, Τρίτη, από τις Βρυξέλλες ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι απαραιτήτως υψηλές οι προσδοκίες» σε αυτήν την COP31, την ώρα που η ενεργειακή κρίση έχει φέρει σε δεύτερο πλάνο τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Σε μια ένδειξη των αντιφάσεων που υπάρχουν, ο Τούρκος πρόεδρος, οικοδεσπότης της COP31, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την ανακάλυψη δύο κοιτασμάτων πετρελαίου, την ώρα που οι εκπομπές που προέρχονται από την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της κλιματικής αλλαγής.
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