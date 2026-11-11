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Σκάνδαλο με Βουδιστή μοναχό στην Ταϊλάνδη που έκανε σεξ με πιστή, τον έπιασαν σε κάμερα ασφαλείας, καθαιρέθηκε από το αξίωμά του
Σκάνδαλο με Βουδιστή μοναχό στην Ταϊλάνδη που έκανε σεξ με πιστή, τον έπιασαν σε κάμερα ασφαλείας, καθαιρέθηκε από το αξίωμά του
Τις κάμερες ασφαλείας έβαλαν κάτοικοι της περιοχής καθώς, όπως καταγγέλλουν, ο μοναχός είχε επανειλημμένα συνευρεθεί σεξουαλικά με γυναίκες σε εξωτερικούς χώρους του ναού
Σάλο έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη η υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν Βουδιστή μοναχό ο οποίος έγινε τσακωτός από κάμερα ασφαλείας να κάνει σεξ με πιστή του ναού στον οποίο ζούσε.
Σύμφωνα με την καταγγελία για τον μοναχό, ο οποίος καθαιρέθηκε από το αξίωμά του μετά τα επίμαχα πλάνα, είχε αποπλανήσει τη μεσήλικη γυναίκα διαβάζοντάς της ιερές γραφές στον ναό που βρίσκεται στην επαρχία Νακόν Σι Ταμαράτ, στη νότια Ταϊλάνδη.
Σε καρέ από τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας που έβαλαν κάτοικοι της περιοχής καθώς είχαν εξοργιστεί από τις στενές επαφές που είχε ο μοναχός με γυναίκες, φαίνεται ο πρώην ένοικος της μονής να πλησιάζει τη γυναίκα από πίσω την ώρα που εκείνη βγάζει τα ρούχα της και σκύβει πάνω από μια καρέκλα. Η συνάντηση της 20ης Οκτωβρίου διακόπηκε όταν το παράνομο ζευγάρι αντιλήφθηκε ότι κάποιος πλησίαζε.
Με τα πλάνα από τις κάμερες ανά χείρας, οι κάτοικοι της περιοχής πήγαν στις βουδιστικές αρχές, οι οποίες απέβαλαν τον μοναχό από το θρησκευτικό τάγμα. Όπως υποστήριξαν, ο μοναχός είχε επανειλημμένα συνευρεθεί σεξουαλικά με γυναίκες σε εξωτερικούς χώρους, ωστόσο η συμπεριφορά του παρέμενε κοινό μυστικό, καθώς φέρεται να απειλούσε όσους ανακάλυπταν τις δραστηριότητές του.
Σύμφωνα με τους κατοίκους, ο μοναχός είχε εγκατασταθεί στον χώρο του ναού το πρόσχημα ότι θα αναλάμβανε την αποκατάστασή του.
Όταν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών έδειξαν τα βίντεο στον μοναχό, εκείνος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είναι το άτομο που έχει καταγραφεί στα πλάνα.
Ανώτερος μοναχός δήλωσε ότι οι πράξεις του άνδρα συνιστούν παράπτωμα «Παρατζίκα» (Parajika), μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις του βουδιστικού μοναστικού κώδικα, που συνεπάγεται την άμεση απώλεια της ιδιότητας του μοναχού.
Σύμφωνα με την καταγγελία για τον μοναχό, ο οποίος καθαιρέθηκε από το αξίωμά του μετά τα επίμαχα πλάνα, είχε αποπλανήσει τη μεσήλικη γυναίκα διαβάζοντάς της ιερές γραφές στον ναό που βρίσκεται στην επαρχία Νακόν Σι Ταμαράτ, στη νότια Ταϊλάνδη.
Σε καρέ από τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας που έβαλαν κάτοικοι της περιοχής καθώς είχαν εξοργιστεί από τις στενές επαφές που είχε ο μοναχός με γυναίκες, φαίνεται ο πρώην ένοικος της μονής να πλησιάζει τη γυναίκα από πίσω την ώρα που εκείνη βγάζει τα ρούχα της και σκύβει πάνω από μια καρέκλα. Η συνάντηση της 20ης Οκτωβρίου διακόπηκε όταν το παράνομο ζευγάρι αντιλήφθηκε ότι κάποιος πλησίαζε.
Με τα πλάνα από τις κάμερες ανά χείρας, οι κάτοικοι της περιοχής πήγαν στις βουδιστικές αρχές, οι οποίες απέβαλαν τον μοναχό από το θρησκευτικό τάγμα. Όπως υποστήριξαν, ο μοναχός είχε επανειλημμένα συνευρεθεί σεξουαλικά με γυναίκες σε εξωτερικούς χώρους, ωστόσο η συμπεριφορά του παρέμενε κοινό μυστικό, καθώς φέρεται να απειλούσε όσους ανακάλυπταν τις δραστηριότητές του.
Σύμφωνα με τους κατοίκους, ο μοναχός είχε εγκατασταθεί στον χώρο του ναού το πρόσχημα ότι θα αναλάμβανε την αποκατάστασή του.
Όταν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών έδειξαν τα βίντεο στον μοναχό, εκείνος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είναι το άτομο που έχει καταγραφεί στα πλάνα.
Ανώτερος μοναχός δήλωσε ότι οι πράξεις του άνδρα συνιστούν παράπτωμα «Παρατζίκα» (Parajika), μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις του βουδιστικού μοναστικού κώδικα, που συνεπάγεται την άμεση απώλεια της ιδιότητας του μοναχού.
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