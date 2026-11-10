«Δεν αισθάνεται αρκετά δυνατή»: Η Μέγκαν Μαρκλ ακυρώνει την ομιλία της μετά τη σύλληψη του πατέρα της
«Δεν αισθάνεται αρκετά δυνατή»: Η Μέγκαν Μαρκλ ακυρώνει την ομιλία της μετά τη σύλληψη του πατέρα της
Θα παραστεί με τον Χάρι σε εκδήλωση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο – Ο Τόμας Μαρκλ κατηγορείται για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Η Μέγκαν, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, δεν θα μιλήσει σήμερα σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση από τότε που ο πατέρας της κατηγορήθηκε για κατοχή φωτογραφιών με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
Το ζευγάρι αναμένεται ωστόσο να εμφανιστεί στις Βρυξέλλες, όπου ο Χάρι θα εκφωνήσει ομιλία κατά τα εγκαίνια του Μνημείου των Χαμένων Οθονών.
Εκπρόσωπός τους είπε ότι δεν θα κάνει κάποια αναφορά στη σύλληψη του πεθερού του, του Τόμας Μαρκλ, την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα.
Η εφημερίδα Daily Telegraph έγραψε ότι η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία τον περασμένο μήνα δήλωσε "πολύ αναστατωμένη" σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πατέρα της, δεν αισθάνεται "αρκετά δυνατή" για να μιλήσει στην εκδήλωση, όπως ήταν προγραμματισμένο.
Την περασμένη εβδομάδα ο Τόμας Μαρκλ κατηγορήθηκε για κατοχή φωτογραφιών με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, περιλαμβανομένων και κάποιων με τον ίδιο μαζί με γυμνά ανήλικα κορίτσια, που βρέθηκαν σε νοικιασμένες αποθήκες στην Καλιφόρνια.
Ο 82χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες για κατοχή τέτοιου υλικού όταν είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και δήλωσε στην Daily Mail ότι πρόκειται για "νοσηρά ψέματα". Η Μέγκαν δεν έχει καμία επαφή με τον πατέρα της από τότε που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι το 2018.
Σε ανακοίνωσή της τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι γνώριζε για τις κατηγορίες εις βάρος του πατέρα της από το 2018 και για τον λόγο αυτόν απαγόρευε στον πατέρα της να έχει επαφή με τα παιδιά της -τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ- για να τα προστατεύσει.
Στις Βρυξέλλες ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να βρεθούν μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στα εγκαίνια του Μνημείου των Χαμένων Οθονών--μια εγκατάσταση αφιερωμένη στη μνήμη των νεαρών θυμάτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των κινδύνων του ψηφιακού κόσμου.
Το ζευγάρι παρουσίασε για πρώτη φορά το μνημείο στη Νέα Υόρκη τον περασμένο χρόνο μέσω της φιλανθρωπικής τους οργάνωσης Archewell, την οποία ίδρυσε το 2020 αφότου αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ.
Η επίσκεψή τους στις Βρυξέλλες ακολουθεί μια εμφάνισή τους στο Νότιγχαμ τον Οκτώβριο, την πρώτη κοινή τους εμφάνιση από τότε που επέστρεψαν στη Βρετανία.
Το ζευγάρι αναμένεται ωστόσο να εμφανιστεί στις Βρυξέλλες, όπου ο Χάρι θα εκφωνήσει ομιλία κατά τα εγκαίνια του Μνημείου των Χαμένων Οθονών.
Εκπρόσωπός τους είπε ότι δεν θα κάνει κάποια αναφορά στη σύλληψη του πεθερού του, του Τόμας Μαρκλ, την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα.
Η εφημερίδα Daily Telegraph έγραψε ότι η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία τον περασμένο μήνα δήλωσε "πολύ αναστατωμένη" σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πατέρα της, δεν αισθάνεται "αρκετά δυνατή" για να μιλήσει στην εκδήλωση, όπως ήταν προγραμματισμένο.
Prince Harry and Meghan Markle arrive at the European Parliament for an event on online child safety— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
In Brussels, the Duke and Duchess of Sussex attended the opening of the Lost Screen Memorial, dedicated to children who lost their lives as a result of harm caused by social… pic.twitter.com/aldKkDHBP3
Την περασμένη εβδομάδα ο Τόμας Μαρκλ κατηγορήθηκε για κατοχή φωτογραφιών με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, περιλαμβανομένων και κάποιων με τον ίδιο μαζί με γυμνά ανήλικα κορίτσια, που βρέθηκαν σε νοικιασμένες αποθήκες στην Καλιφόρνια.
Ο 82χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες για κατοχή τέτοιου υλικού όταν είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και δήλωσε στην Daily Mail ότι πρόκειται για "νοσηρά ψέματα". Η Μέγκαν δεν έχει καμία επαφή με τον πατέρα της από τότε που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι το 2018.
Σε ανακοίνωσή της τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι γνώριζε για τις κατηγορίες εις βάρος του πατέρα της από το 2018 και για τον λόγο αυτόν απαγόρευε στον πατέρα της να έχει επαφή με τα παιδιά της -τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ- για να τα προστατεύσει.
Στις Βρυξέλλες ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να βρεθούν μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στα εγκαίνια του Μνημείου των Χαμένων Οθονών--μια εγκατάσταση αφιερωμένη στη μνήμη των νεαρών θυμάτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των κινδύνων του ψηφιακού κόσμου.
Το ζευγάρι παρουσίασε για πρώτη φορά το μνημείο στη Νέα Υόρκη τον περασμένο χρόνο μέσω της φιλανθρωπικής τους οργάνωσης Archewell, την οποία ίδρυσε το 2020 αφότου αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ.
Η επίσκεψή τους στις Βρυξέλλες ακολουθεί μια εμφάνισή τους στο Νότιγχαμ τον Οκτώβριο, την πρώτη κοινή τους εμφάνιση από τότε που επέστρεψαν στη Βρετανία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα