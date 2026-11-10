Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Άλλο ένα δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ
Άλλο ένα δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν, που επιμένει ότι ελέγχει το θαλάσσιο πέρασμα, αναφέρει ότι τα πλοία που χτυπούν σε νάρκες επιχερούν να περάσουν από «μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές»
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, όπως ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.
Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ εξακολουθούσαν να φλέγονται αφότου προσέκρουσαν σε νάρκες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.
Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Φωτογραφία αρχείου
Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ εξακολουθούσαν να φλέγονται αφότου προσέκρουσαν σε νάρκες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.
Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Φωτογραφία αρχείου
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