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Ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας ζητά να αποσυρθεί βιβλίο Ιστορίας του λυκείου που χαρακτηρίζει κληρονόμο του Μουσολίνι το κόμμα της Μελόνι
Ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας ζητά να αποσυρθεί βιβλίο Ιστορίας του λυκείου που χαρακτηρίζει κληρονόμο του Μουσολίνι το κόμμα της Μελόνι
Ο εκδοτικός οίκος απαντά ότι ένας υπουργός δεν μπορεί να παρεμβαίνει, ζητώντας αλλαγές, ή να μην υιοθετηθεί ένα σχολικό σύγγραμμα
Σφοδρή αντιπαράθεση έχει προκύψει στην Ιταλία, ανάμεσα στον υπουργό Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα και στον εκδοτικό οίκο Laterza με αφορμή το βιβλίο Σύγχρονης Ιστορίας του εκδοτικού οίκου για μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου.
Ο Βαλντιτάρα ζήτησε να αποσυρθεί από την κυκλοφορία διότι θεωρεί ότι δεν παρουσιάζει με αντικειμενικό τρόπο τη δράση της σημερινής κυβέρνησης.
Στις σελίδες που περιγράφουν το έργο και τον χαρακτήρα της κυβερνητικής συμμαχίας με πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι «η κυβέρνηση αυτή ξεχωρίζει για την εφαρμογή ξεκάθαρα ελευθεριοκτόνων μέτρων», όπως και ότι «ανήλθε στην εξουσία έναν αιώνα μετά την φασιστική πορεία του Μουσολίνι στη Ρώμη και 77 χρόνια μετά την απελευθέρωση από τον φασισμό».
Στο βιβλίο, με τίτλο «Trame del tempo 3» ( Πλοκές του χρόνου 3), αναφέρεται, επίσης, ότι το κόμμα της Μελόνι «συνεχίζει να διατηρεί μια στενή σχέση με μια βάση, η οποία είναι ξεκάθαρα φασιστική».
«Υποστηρίζονται θέσεις που εργαλειοποιούν την πραγματικότητα και οι οποίες στερούνται αξιοπιστίας, θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του εκδότη, για να προστατέψει την επιστημονική φήμη του οίκου του, να αποσύρει ένα έργο το οποίο, από επιστημονικής πλευράς, είναι απόλυτα ανεπαρκές και κινδυνεύει να χρησιμοποιηθεί για τον συστηματικό επηρεασμό των μαθητών», υπογράμμισε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας. Για το ίδιο θέμα, το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Αδέλφια της Ιταλίας, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή.
Ο διευθύνων σύμβουλος του εκδοτικού οίκου, Αλεσάντρο Λατέρτσα, σε απάντησή του υπογράμμισε ότι το όλο θέμα είχε ήδη συζητηθεί δημόσια πριν από έναν χρόνο και πρόσθεσε:
«Μπορεί να περίμεναν ότι θα το αποσύραμε ή θα ασκούσαμε κάποια μορφή αυτολογοκρισίας. Το θέμα δεν είναι το βιβλίο, δεν είναι η σελίδα του βιβλίου. Πρόκειται για θέμα αρχής: μπορεί ένας υπουργός να παρεμβαίνει, ζητώντας να γίνουν αλλαγές ή να μην υιοθετηθεί ένα σχολικό σύγγραμμα; Η απάντησή μου είναι όχι, ανεξαρτήτως από το αν πρόκειται για το ένα ή το άλλο βιβλίο, για το ένα ή το άλλο περιεχόμενο».
Ο Αλεσάντρο Λατέρτσα ανέφερε, τέλος, ότι «για όποιο ενδεχόμενο πρόβλημα δυσφήμισης, υπάρχουν τα δικαστήρια» και πως «το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου, οι οποίοι είναι απόλυτα σε θέση να καταλάβουν αν κάτι τους αρέσει ή όχι».
Ο Βαλντιτάρα ζήτησε να αποσυρθεί από την κυκλοφορία διότι θεωρεί ότι δεν παρουσιάζει με αντικειμενικό τρόπο τη δράση της σημερινής κυβέρνησης.
Στις σελίδες που περιγράφουν το έργο και τον χαρακτήρα της κυβερνητικής συμμαχίας με πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι «η κυβέρνηση αυτή ξεχωρίζει για την εφαρμογή ξεκάθαρα ελευθεριοκτόνων μέτρων», όπως και ότι «ανήλθε στην εξουσία έναν αιώνα μετά την φασιστική πορεία του Μουσολίνι στη Ρώμη και 77 χρόνια μετά την απελευθέρωση από τον φασισμό».
Στο βιβλίο, με τίτλο «Trame del tempo 3» ( Πλοκές του χρόνου 3), αναφέρεται, επίσης, ότι το κόμμα της Μελόνι «συνεχίζει να διατηρεί μια στενή σχέση με μια βάση, η οποία είναι ξεκάθαρα φασιστική».
'Un ministro non può chiedere di rimuovere libro di testo': così Alessandro Laterza, ad e responsabile della divisione scolastica della casa editrice, risponde al ministro Valditara che chiede di ritirare il volume di storia che parla di 'misure liberticide del governo' Meloni #ANSA https://t.co/XQ5K1Oww3y— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 10, 2026
«Υποστηρίζονται θέσεις που εργαλειοποιούν την πραγματικότητα και οι οποίες στερούνται αξιοπιστίας, θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του εκδότη, για να προστατέψει την επιστημονική φήμη του οίκου του, να αποσύρει ένα έργο το οποίο, από επιστημονικής πλευράς, είναι απόλυτα ανεπαρκές και κινδυνεύει να χρησιμοποιηθεί για τον συστηματικό επηρεασμό των μαθητών», υπογράμμισε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας. Για το ίδιο θέμα, το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Αδέλφια της Ιταλίας, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή.
Ο διευθύνων σύμβουλος του εκδοτικού οίκου, Αλεσάντρο Λατέρτσα, σε απάντησή του υπογράμμισε ότι το όλο θέμα είχε ήδη συζητηθεί δημόσια πριν από έναν χρόνο και πρόσθεσε:
«Μπορεί να περίμεναν ότι θα το αποσύραμε ή θα ασκούσαμε κάποια μορφή αυτολογοκρισίας. Το θέμα δεν είναι το βιβλίο, δεν είναι η σελίδα του βιβλίου. Πρόκειται για θέμα αρχής: μπορεί ένας υπουργός να παρεμβαίνει, ζητώντας να γίνουν αλλαγές ή να μην υιοθετηθεί ένα σχολικό σύγγραμμα; Η απάντησή μου είναι όχι, ανεξαρτήτως από το αν πρόκειται για το ένα ή το άλλο βιβλίο, για το ένα ή το άλλο περιεχόμενο».
Ο Αλεσάντρο Λατέρτσα ανέφερε, τέλος, ότι «για όποιο ενδεχόμενο πρόβλημα δυσφήμισης, υπάρχουν τα δικαστήρια» και πως «το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου, οι οποίοι είναι απόλυτα σε θέση να καταλάβουν αν κάτι τους αρέσει ή όχι».
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