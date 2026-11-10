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Τον Ιούνιο του 2028 θα αρχίσει η δίκη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Τον Ιούνιο του 2028 θα αρχίσει η δίκη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία και έξι άλλες κατηγορίες - Ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη και τη θανατική ποινή
Η δίκη του Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2028, αποφάσισε δικαστήριο στη Γιούτα.
Ο δικαστής δήλωσε ότι η επιλογή των ενόρκων θα ξεκινήσει στις 21 Ιουνίου 2028. Η εισαγγελία εκτιμά ότι η δίκη θα μπορούσε να διαρκέσει 17 εβδομάδες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσε να διαρκέσει επτά μήνες.
Ο Κερκ πυροβολήθηκε θανάσιμα τον Σεπτέμβριο του 2025, στα 31 του, ενώ μιλούσε σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.
Ο 23χρονος Ρόμπινσον έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και έξι άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με αυτήν. Ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν κριθεί ένοχος για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις, κάτι που η ομάδα υπεράσπισής του έχει προσπαθήσει να αποτρέψει.
Οι εισαγγελείς είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι θα ήταν έτοιμοι για τη δίκη έως τον Οκτώβριο του 2027, γράφει το BBC, αλλά ήταν πρόθυμοι να μεταθέσουν την ημερομηνία αυτή στον Ιανουάριο του 2028, προκειμένου να αποφευχθεί η περίοδος των εορτών.
Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και πρότειναν την έναρξη της δίκης το 2029. Εκτός από την προσπάθειά τους να αποτρέψουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον Ρόμπινσον, προσπάθησαν να επιτύχουν και την απαγόρευση της παρουσίας καμερών στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Η χήρα του Κερκ, Έρικα, με την οποία είχε δύο παιδιά, είχε πιέσει για έναρξη της δίκης όσο το δυνατόν νωρίτερα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η διαδικασία θα έπρεπε να μεταδίδεται ζωντανά.
Αν και έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση από τη δολοφονία ως την έναρξη της δίκης, δεν έφεραν αντίρρηση λέγοντας ότι «η οικογένεια δεν πρέπει να περιμένει και άλλο».
Ο δικαστής δήλωσε ότι η επιλογή των ενόρκων θα ξεκινήσει στις 21 Ιουνίου 2028. Η εισαγγελία εκτιμά ότι η δίκη θα μπορούσε να διαρκέσει 17 εβδομάδες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσε να διαρκέσει επτά μήνες.
Ο Κερκ πυροβολήθηκε θανάσιμα τον Σεπτέμβριο του 2025, στα 31 του, ενώ μιλούσε σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.
Ο 23χρονος Ρόμπινσον έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και έξι άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με αυτήν. Ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν κριθεί ένοχος για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις, κάτι που η ομάδα υπεράσπισής του έχει προσπαθήσει να αποτρέψει.
Οι εισαγγελείς είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι θα ήταν έτοιμοι για τη δίκη έως τον Οκτώβριο του 2027, γράφει το BBC, αλλά ήταν πρόθυμοι να μεταθέσουν την ημερομηνία αυτή στον Ιανουάριο του 2028, προκειμένου να αποφευχθεί η περίοδος των εορτών.
Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και πρότειναν την έναρξη της δίκης το 2029. Εκτός από την προσπάθειά τους να αποτρέψουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον Ρόμπινσον, προσπάθησαν να επιτύχουν και την απαγόρευση της παρουσίας καμερών στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Η χήρα του Κερκ, Έρικα, με την οποία είχε δύο παιδιά, είχε πιέσει για έναρξη της δίκης όσο το δυνατόν νωρίτερα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η διαδικασία θα έπρεπε να μεταδίδεται ζωντανά.
Αν και έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση από τη δολοφονία ως την έναρξη της δίκης, δεν έφεραν αντίρρηση λέγοντας ότι «η οικογένεια δεν πρέπει να περιμένει και άλλο».
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