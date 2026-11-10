Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
«Αβάσιμες οι κατηγορίες» του Παρισιού ότι είμαστε πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία γαλλικών σούπερ μάρκετ, λέει η Τεχεράνη
«Θα λάβουμε όλα τα μέτρα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα απειλή και για να τιμωρήσουμε τους δράστες αυτής της απαράδεκτης επίθεσης», είπε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών «απορρίπτει κατηγορηματικά τις αβάσιμες και μονομερείς κατηγορίες που διατύπωσε η γαλλική κυβέρνηση εναντίον του Ιράν σχετικά με φερόμενες κυβερνοδραστηριότητες στη Γαλλία», προσθέτοντας ότι «καταδικάζει έντονα αυτή την τετριμμένη πολιτική εκτόξευσης κατηγοριών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας».
Η Γαλλία, η οποία κατηγόρησε χθες Δευτέρα το Ιράν ότι ευθύνεται για τις κυβερνοεπιθέσεις κατά ψυγείων γαλλικών σούπερ μάρκετ, «δεν αποκλείει τίποτα» όσον αφορά την αντίδρασή της απέναντι στην Τεχεράνη, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
Εκτός από την κλήση του Ιρανού πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών κυρώσεων, «σας λέω επίσης ότι δεν αποκλείουμε τίποτα και ότι θα λάβουμε όλα τα μέτρα, περιλαμβανομένων κάποιων στα οποία δεν θα αναφερθούμε δημοσίως, τα οποία θα κρίνουμε αναλογικά και απαραίτητα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα απειλή και για να τιμωρήσουμε τους δράστες αυτής της απαράδεκτης επίθεσης», εξήγησε ο Μπαρό.
Iran's Foreign Ministry on Tuesday rejected French allegations that Tehran was involved in cyberattacks on supermarket refrigeration systems, accusing Paris of making "baseless and Iran rejects French allegations over supermarket cyberattacks prejudiced" statements. In a statement, the ministry condemned what it described as France's policy of making accusations against Iran and dismissed allegations of Iranian involvement in cyber operations on French territory. Tehran warned that it would take what it called necessary measures to protect its national interests against any unlawful foreign actions. The statement followed France's decision to summon Iran's ambassador and seek European sanctions after French officials identified the Islamic Revolutionary Guard Corps as responsible for cyberattacks that disrupted refrigeration systems at hundreds of supermarkets in October. https://t.co/eNwQK8PIU4— Iran International English (@IranIntl_En) November 10, 2026
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