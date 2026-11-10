«Αβάσιμες οι κατηγορίες» του Παρισιού ότι είμαστε πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία γαλλικών σούπερ μάρκετ, λέει η Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Γαλλία Κυβερνοεπιθέσεις Σούπερ μάρκετ

«Αβάσιμες οι κατηγορίες» του Παρισιού ότι είμαστε πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία γαλλικών σούπερ μάρκετ, λέει η Τεχεράνη

«Θα λάβουμε όλα τα μέτρα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα απειλή και για να τιμωρήσουμε τους δράστες αυτής της απαράδεκτης επίθεσης», είπε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών

«Αβάσιμες οι κατηγορίες» του Παρισιού ότι είμαστε πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία γαλλικών σούπερ μάρκετ, λέει η Τεχεράνη
Το Ιράν απέρριψε σήμερα τις «αβάσιμες κατηγορίες» της Γαλλίας ότι η Τεχεράνη έπαιξε ρόλο στις μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις που είχαν στόχο εκατοντάδες ψυγεία σε σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών «απορρίπτει κατηγορηματικά τις αβάσιμες και μονομερείς κατηγορίες που διατύπωσε η γαλλική κυβέρνηση εναντίον του Ιράν σχετικά με φερόμενες κυβερνοδραστηριότητες στη Γαλλία», προσθέτοντας ότι «καταδικάζει έντονα αυτή την τετριμμένη πολιτική εκτόξευσης κατηγοριών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Η Γαλλία, η οποία κατηγόρησε χθες Δευτέρα το Ιράν ότι ευθύνεται για τις κυβερνοεπιθέσεις κατά ψυγείων γαλλικών σούπερ μάρκετ, «δεν αποκλείει τίποτα» όσον αφορά την αντίδρασή της απέναντι στην Τεχεράνη, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.


Εκτός από την κλήση του Ιρανού πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών κυρώσεων, «σας λέω επίσης ότι δεν αποκλείουμε τίποτα και ότι θα λάβουμε όλα τα μέτρα, περιλαμβανομένων κάποιων στα οποία δεν θα αναφερθούμε δημοσίως, τα οποία θα κρίνουμε αναλογικά και απαραίτητα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα απειλή και για να τιμωρήσουμε τους δράστες αυτής της απαράδεκτης επίθεσης», εξήγησε ο Μπαρό.

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