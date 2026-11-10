7 στους 10 Αμερικανούς ζητούν από το νέο Κογκρέσο να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν
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7 στους 10 Αμερικανούς ζητούν από το νέο Κογκρέσο να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν

Στο 32% η δημοτικότητα Τραμπ  - Τι άλλο έδειξε η νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos

7 στους 10 Αμερικανούς ζητούν από το νέο Κογκρέσο να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν
Η πλειοψηφία των Αμερικανών θέλει το νέο Κογκρέσο, στο οποίο οι Δημοκρατικοί διαθέτουν τις περισσότερες έδρες, να ενεργήσει προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν και να ακυρώσει τους δασμούς που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε πολλά εισαγόμενα προϊόντα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα, έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών – το 93% των Δημοκρατικών και το 51% των Ρεπουμπλικάνων—επιθυμούν το Κογκρέσο να υιοθετήσει νομοθεσία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Μικρότερο, αλλά σημαντικό ποσοστό, το 62% δήλωσε ότι θα υποστήριζε μια προσπάθεια να ανακληθούν οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο των τιμών της ενέργειας, γεγονός που συνέβαλε στην άνοδο του πληθωρισμού ο οποίος είχε ήδη αυξηθεί λόγω των δασμών του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος προκειμένου το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δασμοί λέει ότι προστατεύουν την αμερικανική βιομηχανία από φθηνές εισαγωγές.

Εξάλλου μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων και των δύο κομμάτων εκτιμά ότι είναι σημαντικό ο Τραμπ να προσπαθήσει να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς και οι ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο να εργαστούν μαζί με τον πρόεδρο.
Εννέα στους δέκα ερωτηθέντες απάντησαν ότι η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα του νέου Κογκρέσου τις πρώτες 100 ημέρες μετά την ορκωμοσία του.

Ωστόσο πολλοί Αμερικανοί φαίνεται να ανησυχούν ότι οι Δημοκρατικοί θα χρησιμοποιήσουν τη νέα τους δύναμη για να ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες κατά του Τραμπ. Το 42% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ήταν «κακό για τη χώρα» αν το Κογκρέσο ξεκινήσει διαδικασία για την καθαίρεση Τραμπ, έναντι 33% που εκτίμησε ότι θα είναι καλό.

Εξάλλου, αν και η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής του καριέρας, στο 32%, ούτε οι Δημοκρατικοί δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. Το 45% των Αμερικανών είχε θετική άποψη για τους Δημοκρατικούς, ενώ το 51% αρνητική. Το 35% είχε θετική άποψη για τους Ρεπουμπλικάνους, έναντι 60% που είχε αρνητική.

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