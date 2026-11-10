Ελάφι στις ΗΠΑ κυκλοφορούσε για 10 ημέρες με πλαστική κολοκύθα σφηνωμένη στο κεφάλι του, η δύσκολη επιχείρηση διάσωσης

Το νεαρό ζώο δεν μπορούσε να φάει ή να πιει νερό – Οι διασώστες διέσχισαν τέσσερις φορές παγωμένο ποτάμι μέχρι να το απελευθερώσουν