Το μπλοκ Άιζενκοτ ανακοίνωσε τον εκλεκτό για την προεδρία της Κνεσέτ: Την επόμενη εβδομάδα η εκλογή που αφαιρεί εξουσίες από τον Νετανιάχου

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Στον Λίμπερμαν η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας

Πώς κατέληξαν στον Καχάνα

Σε συμφωνία για την κατανομή κρίσιμων θέσεων στην 26ηκατέληξαν οι ηγέτες του μπλοκ που στηρίζει τον, προτείνοντας τον πρώην υπουργόγια την προεδρία του κοινοβουλίου και τονγια την ηγεσία της ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας.Η ανακοίνωση έγινε την ημέρα της ορκωμοσίας των 120 νέων βουλευτών και ενώ ο Άιζενκοτ έχει ήδη λάβει από τον πρόεδροτην εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, έχοντας την υποστήριξη 67 μελών της Κνεσέτ.Οι ηγέτες του μπλοκ που αντιτίθεται στον- ο πρόεδρος του Γιασάρ, ο επικεφαλής του Μπ'Γιάχαντ, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, ο επικεφαλής του Ισραέλ Μπεϊτένουκαι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης- ανακοίνωσαν από κοινού ότι συμφώνησαν να προτείνουν τονως επόμενο πρόεδρο της Κνεσέτ, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις.Ο Καχάνα, πρώην υπουργός, βρίσκεται στην πέμπτη θέση του ψηφοδελτίου του Γιασάρ, ενώ η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την ανάδειξή του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Για την εκλογή νέου προέδρου απαιτείται απλή πλειοψηφία 61 βουλευτών.Η αλλαγή προέδρου στην Κνέσετ αποτελεί μια στρατηγική κίνηση της αντιπολίτευσης για να αφαιρέσει τον έλεγχο της νομοθετικής ατζέντας από τονκαι το κόμμα Λικούντ, ενώ θα μπορούσε δυνητικά να προωθήσει νομοσχέδια που ο Νετανιάχου έχει μέχρι σήμερα μπλοκάρει. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αν και η σχετική νομοθετική διαδικασία αναμένεται να είναι περίπλοκη.Στη συνέχεια, ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να ζητήσει και να κερδίσει τηντης Βουλής με απλή πλειοψηφία των παρόντων για κυβέρνηση ανοχής, ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς δεξιοί εταίροι του Άιζενκοτ στο «μπλοκ της αλλαγής» (όπως οκαι ο) έχουν ξεκαθαρίσει προεκλογικά και μετεκλογικά ότι δεν δέχονται να συμμετάσχουν αλλά ούτε και να βασίζονται σε κυβέρνηση που εξαρτάται από τις ψήφους των αραβικών κομμάτων.Στην ίδια συμφωνία προβλέπεται ότι ο, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Άμυνας, θα αναλάβει την προεδρία της ιδιαίτερα ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας.Παράλληλα, η, νεοεκλεγείσα βουλευτής του Μπ'Γιάχαντ και πρώην γενική διευθύντρια του υπουργείου Επικοινωνιών, θα αναλάβει την Επιτροπή Οικονομικών. Ηη οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση της λίστας του Μπένετ, εισέρχεται για πρώτη φορά στην Κνεσέτ.Η πλήρης σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα και να υποβληθεί για έγκριση στην Κνεσέτ την Τετάρτη. Τα κόμματα συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία ειδικών επιτροπών, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες.Η συμφωνία βάζει τέλος στις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών για το ποιο κόμμα θα ελέγξει την προεδρία της Κνεσέτ.