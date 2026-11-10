Εκτοξεύτηκαν με τον μεγαλύτερο καταπέλτη μέσα από την υψηλότερη καμινάδα της Ευρώπης και έκαναν δύο Ρεκόρ Γκίνες, δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Red Bull (@redbull)

Κλείσιμο

Μια εντυπωσιακή εκτόξευση από τον μεγαλύτερο ανθρώπινο καταπέλτη που βρισκόταν στην υψηλότερη καμινάδα στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να καταγραφούν δύο Ρεκόρ Γκίνες σημειώθηκε στη Σλοβενία στις 5 Νοεμβρίου με πρωταγωνιστές τον Ισπανό Ντάνι Ρομάν και τον Γάλλο Φρεντ Φίζεν.Οι δύο αθλητές απογειώθηκαν πάνω από την πόλη Τρμπόβλιε, χρησιμοποιώντας τον μεγαλύτερο ανθρώπινο καταπέλτη στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάστηκε στο εσωτερικό μιας καμινάδας ύψους 360 μέτρων.Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εκτόξευσης, μήκους 60 μέτρων, τους εκτόξευσε κατακόρυφα προς τα πάνω, επιταχύνοντας από τα 0 στα 180 χλμ./ώρα μέσα σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα. Αφού βίωσαν για μια σύντομη στιγμή την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους, οι δύο αθλητές άρχισαν να πέφτουν προς το έδαφος, προτού ανοίξουν τα αλεξίπτωτά τους και προσγειωθούν με ασφάλεια.Το πρώτο Ρεκόρ Γκίνες ανήκες στον Ρομάν ο οποίος πέτυχε το μεγαλύτερο ύψος που έχει επιτευχθεί με ανθρώπινο καταπέλτη, φτάνοντας στα 100,36 μέτρα από τη στιγμή που εγκατέλειψε την κάψουλα εκτόξευσης.Το δεύτερο Ρεκόρ Γκίνες σημειώθηκε όταν οι δύο αθλητές εκτοξεύθηκαν μαζί. Ο 35χρονος Ρομάν και ο 47χρονος Φιζέν ανέβηκαν συνολικά 151,72 μέτρα, με τον Ρομάν να φτάνει στα 75,97 μέτρα και τον Φιζέν στα 75,75 μέτρα πάνω από τα σημεία εκτόξευσής τους.«Το πιο έντονο σημείο είναι όταν μπαίνεις στον καταπέλτη, γιατί ξέρεις τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Μέσα σε εκείνη την κάψουλα δεν μπορείς πραγματικά να κινηθείς. Είσαι εντελώς ακινητοποιημένος. Νιώθεις την πίεση στην πλάτη σου, την πίεση στην κοιλιά σου. Και μετά ακούγεται ένα “μπαμ!” και εκτοξεύεσαι από το μηδέν στα 180 χλμ./ώρα μέσα σε δύο ή τρία δευτερόλεπτα, ανεβαίνοντας κατακόρυφα μέσα από την καμινάδα. Συνεχίζεις να ανεβαίνεις όλο και ψηλότερα και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι όλα γύρω σου κινούνται σε αργή κίνηση, προτού αρχίσεις και πάλι να επιταχύνεις προς τα κάτω. Ήταν ένα από τα πιο έντονα άλματα που έχω κάνει ποτέ» δήλωσε ο Ρόμαν.Για το πρότζεκτ Human Catapult απαιτήθηκε προετοιμασία 2,5 ετών προκειμένου η σλοβενική ομάδα κασκαντέρ και μηχανικών DD Squad να κατασκευάσει το τεράστιο σύστημα εκτόξευσης στο εσωτερικό της ψηλότερης καμινάδας της Ευρώπης καθώς το σύστημα υποβάλλει τους αθλητές σε δυνάμεις που φτάνουν τα 4,2 G.