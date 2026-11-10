Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Παρουσιάστρια στο Πακιστάν νεκρή από το όπλο του συζύγου της, «δεν ήξερα ότι ήταν γεμάτο, έγινε κατά λάθος» λέει εκείνος
Παρουσιάστρια στο Πακιστάν νεκρή από το όπλο του συζύγου της, «δεν ήξερα ότι ήταν γεμάτο, έγινε κατά λάθος» λέει εκείνος
Ο θανάσιμος τραυματισμός της Ραμπία Αχσάν συνέβη στο σπίτι της ενώ έξω από αυτό βρίσκονταν η μητέρα και η αδελφή της
Νεκρή από όπλο που κρατούσε ο σύζυγός της έπεσε η 41χρονη δημοφιλής στο Πακιστάν παρουσιάστρια Ραμπία Αχσάν.
Ο θανάσιμος τραυματισμός της 41χρονης σημειώθηκε την Κυριακή μέσα στο σπίτι που ζούσε με τον σύζυγό της, Αχσάν Ταχίρ, στην περιοχή Ραβαλπίντι και ενώ έξω απο το κτήριο βρίσκονταν η μητέρα και η αδελφή της.
Τους πυροβολισμούς που έπεσαν λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι, άκουσε πρώτη η αδελφή της δημοσιογράφου που έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα και βρήκε την Αχσάν πεσμένη σε λίμνη αίματος, ενώ ο σύζυγός της φέρεται να κρατούσε όπλο.
Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της, η Αχσάν είχε δημοσιεύσει στο κανάλι της στο YouTube ένα βίντεο στο οποίο σχολίαζε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες
Όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής η παρουσιάστρια από το Πακιστάν είχε δεχθεί έναν πυροβολισμό κάτω από τον λαιμό και έναν ακόμη στη δεξιά πλευρά της πλάτης της. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ένα πιστόλι με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι ο σύζυγος της 41χρονης δεν είχε άδεια οπλοκατοχής.
Μετά τη σύλληψή του ο Ταχίρ φέρεται να παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζε πως το όπλο ήταν γεμάτο και ότι εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν φαίνεται να υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακών διαφωνιών ή επεισοδίων μεταξύ του ζευγαριού, το οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά.
Ο θανάσιμος τραυματισμός της 41χρονης σημειώθηκε την Κυριακή μέσα στο σπίτι που ζούσε με τον σύζυγό της, Αχσάν Ταχίρ, στην περιοχή Ραβαλπίντι και ενώ έξω απο το κτήριο βρίσκονταν η μητέρα και η αδελφή της.
Τους πυροβολισμούς που έπεσαν λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι, άκουσε πρώτη η αδελφή της δημοσιογράφου που έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα και βρήκε την Αχσάν πεσμένη σε λίμνη αίματος, ενώ ο σύζυγός της φέρεται να κρατούσε όπλο.
Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της, η Αχσάν είχε δημοσιεύσει στο κανάλι της στο YouTube ένα βίντεο στο οποίο σχολίαζε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες
Όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής η παρουσιάστρια από το Πακιστάν είχε δεχθεί έναν πυροβολισμό κάτω από τον λαιμό και έναν ακόμη στη δεξιά πλευρά της πλάτης της. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ένα πιστόλι με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι ο σύζυγος της 41χρονης δεν είχε άδεια οπλοκατοχής.
Μετά τη σύλληψή του ο Ταχίρ φέρεται να παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζε πως το όπλο ήταν γεμάτο και ότι εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν φαίνεται να υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακών διαφωνιών ή επεισοδίων μεταξύ του ζευγαριού, το οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα