Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε νέα τορπίλη με τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Κορέα Τορπίλη Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε νέα τορπίλη με τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων

Πάνω από 180 δοκιμές σε πέντε χρόνια για τη βελτίωση της πρόωσης – Η Πιονγκγιάνγκ μιλά για σημαντική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού

Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε νέα τορπίλη με τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων
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Τη δοκιμή μιας νέας τορπίλης που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και την καθοδήγηση προς τους στόχους της ανακοίνωσε η Βόρεια Κορέα, παρουσιάζοντας το οπλικό σύστημα ως ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού της. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (15/10), με στόχο να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα των τεχνολογικών αναβαθμίσεων που έχουν ενσωματωθεί στην τορπίλη.
Πάνω από 180 δοκιμές για την αναβάθμιση του οπλικού συστήματος

Όπως μετέδωσε το KCNA, η ανάπτυξη της νέας τορπίλης αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προγράμματος δοκιμών και τεχνολογικών βελτιώσεων.

Ειδικότερα, η τεχνολογία πρόωσης έχει βελτιστοποιηθεί μέσα από περισσότερες από 180 δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συστήματος.

Το βορειοκορεατικό πρακτορείο υποστηρίζει ότι οι αναβαθμίσεις επιτρέπουν στην τορπίλη να κινείται με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια, ενώ η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται για την αναγνώριση στόχων και την καθοδήγησή της.

Η Πιονγκγιάνγκ χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.

Οι αναφερόμενες τεχνολογικές δυνατότητες βασίζονται στις ανακοινώσεις του KCNA και δεν συνοδεύονται από ανεξάρτητη επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του νέου οπλικού συστήματος.
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