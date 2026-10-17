Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε νέα τορπίλη με τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων

Πάνω από 180 δοκιμές σε πέντε χρόνια για τη βελτίωση της πρόωσης – Η Πιονγκγιάνγκ μιλά για σημαντική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού