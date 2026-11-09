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«Δεν τελείωσε η αποστολή μας στο Ιράν», προειδοποιεί ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ
«Δεν τελείωσε η αποστολή μας στο Ιράν», προειδοποιεί ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ
Ο Ισραέλ Κατς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων και απειλεί τη Χεζμπολάχ με σκληρά πλήγματα
Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν άφησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δηλώνοντας ότι η αποστολή της χώρας του δεν έχει ολοκληρωθεί και κατηγορώντας εκ νέου την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τις λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας» στη Γάζα, στον Λίβανο και στη Συρία, προειδοποιώντας τη Χεζμπολάχ με ιδιαίτερα σκληρά αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης.
Μιλώντας την Κυριακή (8/11) σε επίσημη τελετή στην Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, παρά τα στρατιωτικά πλήγματα που έχει δεχθεί.
«Η αποστολή δεν έχει ακόμη τελειώσει», δήλωσε ο Κατς, προσθέτοντας ότι το Ιράν «συνεχίζει τις προσπάθειές του για να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
Η Τεχεράνη απορρίπτει σταθερά τις συγκεκριμένες κατηγορίες, υποστηρίζοντας εδώ και δεκαετίες ότι δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων και ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.
Η ιρανική ηγεσία επιμένει επίσης ότι έχει δικαίωμα να αναπτύσσει πυρηνική ενέργεια και να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνική χρήση.
Οι δύο χώρες είχαν υποστηρίξει ότι στόχος της επιχείρησης ήταν η εξάλειψη αυτού που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει «υπαρξιακή απειλή», αναφερόμενη στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και στην ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη.
Η σύγκρουση επεκτάθηκε στη συνέχεια πέρα από τα σύνορα του Ιράν και του Ισραήλ, επηρεάζοντας τις μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, τον Λίβανο και την Υεμένη.
Παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει στο προσκήνιο.
«Είναι καθήκον μας να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια», τόνισε ο Κατς, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι σε θέση «να δρα, εάν είναι απαραίτητο, για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών».
Ο επικεφαλής της συμμαχίας της αντιπολίτευσης, ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Εφόσον καταφέρει να συγκροτήσει κυβερνητική πλειοψηφία, θα μπορούσε να βάλει τέλος στην πολυετή παραμονή στην εξουσία του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι 77 ετών.
Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα για την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα της περιφερειακής ασφάλειας και των σχέσεων με το Ιράν.
Η θέση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της ισραηλινής πλευράς να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στις συγκεκριμένες περιοχές, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων.
Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς τη Χεζμπολάχ, συνδέοντας το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης στον Λίβανο με τις κινήσεις της Τεχεράνης.
«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επιλέξει να ενωθεί με το Ιράν για να επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ, θα υποστεί εξαιρετικά σκληρά χτυπήματα», δήλωσε.
Οι τοποθετήσεις του Κατς καθιστούν σαφές ότι το Ισραήλ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης τόσο εναντίον του Ιράν όσο και κατά οργανώσεων που θεωρεί ότι απειλούν την ασφάλειά του, παρά τις εν εξελίξει διπλωματικές επαφές στην περιοχή.
Μιλώντας την Κυριακή (8/11) σε επίσημη τελετή στην Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, παρά τα στρατιωτικά πλήγματα που έχει δεχθεί.
«Η αποστολή δεν έχει ακόμη τελειώσει», δήλωσε ο Κατς, προσθέτοντας ότι το Ιράν «συνεχίζει τις προσπάθειές του για να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
Israeli Defense Minister Israel Katz on Iran:— Clash Report (@clashreport) November 8, 2026
Regarding Iran, the mission is not yet complete.
Iran is attempting to renew its efforts to acquire nuclear weapons, alongside other grave endeavors that pose a real danger to the State of Israel.
We cannot accept these threats. pic.twitter.com/Zv5F592muH
Η Τεχεράνη απορρίπτει σταθερά τις συγκεκριμένες κατηγορίες, υποστηρίζοντας εδώ και δεκαετίες ότι δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων και ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.
Η ιρανική ηγεσία επιμένει επίσης ότι έχει δικαίωμα να αναπτύσσει πυρηνική ενέργεια και να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνική χρήση.
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια»Οι δηλώσεις του Κατς έρχονται σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν.
Οι δύο χώρες είχαν υποστηρίξει ότι στόχος της επιχείρησης ήταν η εξάλειψη αυτού που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει «υπαρξιακή απειλή», αναφερόμενη στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και στην ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη.
Η σύγκρουση επεκτάθηκε στη συνέχεια πέρα από τα σύνορα του Ιράν και του Ισραήλ, επηρεάζοντας τις μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, τον Λίβανο και την Υεμένη.
Παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει στο προσκήνιο.
«Είναι καθήκον μας να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια», τόνισε ο Κατς, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι σε θέση «να δρα, εάν είναι απαραίτητο, για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών».
Πολιτική αβεβαιότητα στο Ισραήλ μετά τις εκλογέςΗ προειδοποίηση του υπουργού Άμυνας διατυπώθηκε σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών στο Ισραήλ, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Ο επικεφαλής της συμμαχίας της αντιπολίτευσης, ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Εφόσον καταφέρει να συγκροτήσει κυβερνητική πλειοψηφία, θα μπορούσε να βάλει τέλος στην πολυετή παραμονή στην εξουσία του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι 77 ετών.
Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα για την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα της περιφερειακής ασφάλειας και των σχέσεων με το Ιράν.
Δεν αποχωρεί ο ισραηλινός στρατός από Γάζα, Λίβανο και ΣυρίαΟ Ισραέλ Κατς επανέλαβε επίσης ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τις περιοχές που το Ισραήλ χαρακτηρίζει «ζώνες ασφαλείας» στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο και στη Συρία.
Η θέση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της ισραηλινής πλευράς να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στις συγκεκριμένες περιοχές, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων.
Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς τη Χεζμπολάχ, συνδέοντας το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης στον Λίβανο με τις κινήσεις της Τεχεράνης.
«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επιλέξει να ενωθεί με το Ιράν για να επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ, θα υποστεί εξαιρετικά σκληρά χτυπήματα», δήλωσε.
Οι τοποθετήσεις του Κατς καθιστούν σαφές ότι το Ισραήλ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης τόσο εναντίον του Ιράν όσο και κατά οργανώσεων που θεωρεί ότι απειλούν την ασφάλειά του, παρά τις εν εξελίξει διπλωματικές επαφές στην περιοχή.
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