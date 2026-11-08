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Κατέβασαν τη σημαία της Γερμανίας έξω από τη γερμανική Βουλή και ανέβασαν την παλαιστινιακή: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες
Κατέβασαν τη σημαία της Γερμανίας έξω από τη γερμανική Βουλή και ανέβασαν την παλαιστινιακή: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες
Ο νεαρός που ανέβηκε στον ιστό δήλωσε ότι ενήργησε από «αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη»
Ένας 22χρονος κατέβασε την Κυριακή τη μεγάλη γερμανική σημαία έξω από το κτίριο του γερμανικού Κοινοβουλίου, του Ράιχσταγκ, στο Βερολίνο, και την αντικατέστησε με μια παλαιστινιακή.
Μαζί του ήταν άλλοι δύο άνδρες, 20 και 32 ετών, που κινηματογραφούσαν το γεγονός και το μετέδιδαν ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα, λένε οι γερμανικές Αρχές.
Η παλαιστινιακή σημαία φαίνεται ότι παρέμεινε στον ιστό ιστού αρκετή ώρα, έως ότου οι Αρχές κατάφεραν να την αφαιρέσουν με κλιμακοφόρο όχημα της πυροσβεστικής.
Η ομάδα «Ειρηνικά Ενάντια στη Γενοκτονία» ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια μέσω Instagram.
Οι Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα και τους συνεργούς του.
Τα αδικήματα που πιθανόν αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν δυσφήμιση του κράτους και των συμβόλων του, κακόβουλη φθορά περιουσίας, παραβίαση του Νόμου περί Ελευθερίας των Συνελεύσεων του Βερολίνου και παράνομη είσοδο.
Το μνημείο τιμά την ενότητα της Γερμανίας. Τη νύχτα της 2ας προς 3η Οκτωβρίου 1990, η λεγόμενη Σημαία της Ενότητας υψώθηκε κατά τη διάρκεια μιας τελετής που σηματοδοτούσε την επανένωση των δύο Γερμανικών.
Μαζί του ήταν άλλοι δύο άνδρες, 20 και 32 ετών, που κινηματογραφούσαν το γεγονός και το μετέδιδαν ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα, λένε οι γερμανικές Αρχές.
Η παλαιστινιακή σημαία φαίνεται ότι παρέμεινε στον ιστό ιστού αρκετή ώρα, έως ότου οι Αρχές κατάφεραν να την αφαιρέσουν με κλιμακοφόρο όχημα της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο δράστης που ανέβηκε στον ιστό δήλωσε ότι ενήργησε από «αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη».
++EIL++ Palestina-Aktivisten hissen Flagge vor Reichstag! https://t.co/wXRMm7XKKg— JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 8, 2026
Η ομάδα «Ειρηνικά Ενάντια στη Γενοκτονία» ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια μέσω Instagram.
Οι Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα και τους συνεργούς του.
Τα αδικήματα που πιθανόν αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν δυσφήμιση του κράτους και των συμβόλων του, κακόβουλη φθορά περιουσίας, παραβίαση του Νόμου περί Ελευθερίας των Συνελεύσεων του Βερολίνου και παράνομη είσοδο.
Το μνημείο τιμά την ενότητα της Γερμανίας. Τη νύχτα της 2ας προς 3η Οκτωβρίου 1990, η λεγόμενη Σημαία της Ενότητας υψώθηκε κατά τη διάρκεια μιας τελετής που σηματοδοτούσε την επανένωση των δύο Γερμανικών.
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