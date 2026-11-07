Ιταλία: Στο στόχαστρο φιλορώσων χάκερ δήλωσε ότι βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι
ΚΟΣΜΟΣ
Αντόνιο Ταγιάνι

Ιταλία: Στο στόχαστρο φιλορώσων χάκερ δήλωσε ότι βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι υποστήριξε ότι οι ενέργειες των κυβερνοεγκληματιών συνδέονται με την υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία

Ιταλία: Στο στόχαστρο φιλορώσων χάκερ δήλωσε ότι βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι
Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε το Σάββατο ότι στοχοποιήθηκε από κυβερνοεγκληματίες που διέδωσαν τα προσωπικά του δεδομένα στο dark web, το «σκοτεινό» μέρος του διαδικτύου, λόγω της υποστήριξης της Ιταλίας προς το Κίεβο.
«Για αρκετές ημέρες, οι κυβερνοεγκληματίες διαδίδουν τα προσωπικά μου δεδομένα στο dark web και επιδιώκουν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες, εκθέτοντάς με έτσι σε νέες απειλές και εκφοβισμό», έγραψε ο Ταγιάνι στο X.

«Εμπλέκουν επίσης την οικογένειά μου και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για περισσότερες λεπτομέρειες για εμένα και τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Η αντίδρασή μου είναι πολύ απλή: Δεν θα εκφοβιστώ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», συνέχισε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών.

«Η θέση μας για την Ουκρανία είναι ο πολιτικός λόγος για τον οποίο βρίσκομαι στο στόχαστρό τους: υπερασπιζόμενος την ελευθερία ενός κυρίαρχου κράτους, λαμβάνοντας σαφή θέση υπέρ της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας ενός έθνους – αυτό είναι επικίνδυνο στα μάτια αυτών των εγκληματικών οντοτήτων», κατέληξε ο κ. Ταγιάνι.

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