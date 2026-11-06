Η παράξενη εκδοχή για τον θάνατο 61χρονου στην Αλβανία: «Τον κατασπάραξε αρκούδα και μετά αυτοπυροβολήθηκε» λένε η σύζυγος και ο γιος του
Η παράξενη εκδοχή για τον θάνατο 61χρονου στην Αλβανία: «Τον κατασπάραξε αρκούδα και μετά αυτοπυροβολήθηκε» λένε η σύζυγος και ο γιος του
Προφυλακίστηκαν η σύζυγος και ο γιος του 61χρονου που βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο στήθος – Στο μικροσκόπιο και τρίτο πρόσωπο
Μια απίστευτη εκδοχή για τον θάνατο του 61χρονου Ούριμ Φίκου παρουσίασαν ενώπιον του Αλβανικού δικαστηρίου η σύζυγος και ο γιος του, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του στο χωριό Γκότβι της Μπουλκίζα. Οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο 61χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από αρκούδα στο δάσος την ώρα που είχε πάει να βάλει παγίδες και επέστρεψε αιμόφυρτος στο σπίτι του, πήρε το πιστόλι του και αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος.
Η Σαντέτε και ο Γκαζμίρ Φίκου αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του συζύγου και πατέρα τους, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι πρόκειται για δολοφονία. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης τους, το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση και των δύο, καθώς οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 61χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.
Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα, κατά την κατάθεση τους ενώπιον του δικαστηρίου, ο Ούριμ Φίκου συνήθιζε να τοποθετεί παγίδες για αγριογούρουνα και άλλα άγρια ζώα στο δάσος της περιοχής.
Την ημέρα του θανάτου του, όπως ισχυρίστηκαν, δέχθηκε επίθεση από μια αρκούδα, η οποία του προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τα την εκδοχή τους, ο 61χρονος κατάφερε να επιστρέψει μόνος του στο σπίτι του, όπου πήρε το πιστόλι που είχε στην κατοχή του και έβαλε τέλος στη ζωή του, πυροβολώντας τον εαυτό του στο στήθος.
Η σύζυγός του υποστήριξε ότι ειδοποίησε ασθενοφόρο, ενώ ο γιος του, Γκαζμίρ, δήλωσε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού, καθώς εργαζόταν στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας OSHEE στην Μπουλκίζα.
Ο 61χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μπουλκίζα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε ήδη πεθάνει.
Αρχικά, οι συγγενείς του 61χρονου απέδωσαν τα πολλαπλά τραύματα στην «επίθεση αρκούδας». Ωστόσο, η κατάσταση της σορού και οι κακώσεις στο κεφάλι προκάλεσαν ερωτήματα στις αστυνομικές Αρχές. Η σορός του μεταφέρθηκε στα Τίρανα για νεκροψία-νεκροτομή, κατά την οποία διαπιστώθηκε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο στήθος.
Το εύρημα οδήγησε τους αστυνομικούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας και να προχωρήσουν στη σύλληψη της συζύγου και του γιου του θύματος.
Οι τελικές ιατροδικαστικές εκθέσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν την προέλευση των τραυμάτων και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.
Την ίδια ώρα οι αλβανικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες αλβανικών μέσων, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί για κατάθεση ακόμη ένα πρόσωπο από το στενό περιβάλλον της οικογένειας.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων, τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων πριν από τον θάνατο του Ούριμ Φίκου.
Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν ο πυροβολισμός ήταν αποτέλεσμα αυτοχειρίας, όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς, ή εάν πρόκειται για ανθρωποκτονία που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί αρχικά ως επίθεση άγριου ζώου.
Η Σαντέτε και ο Γκαζμίρ Φίκου αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του συζύγου και πατέρα τους, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι πρόκειται για δολοφονία. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης τους, το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση και των δύο, καθώς οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 61χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.
Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα, κατά την κατάθεση τους ενώπιον του δικαστηρίου, ο Ούριμ Φίκου συνήθιζε να τοποθετεί παγίδες για αγριογούρουνα και άλλα άγρια ζώα στο δάσος της περιοχής.
Την ημέρα του θανάτου του, όπως ισχυρίστηκαν, δέχθηκε επίθεση από μια αρκούδα, η οποία του προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τα την εκδοχή τους, ο 61χρονος κατάφερε να επιστρέψει μόνος του στο σπίτι του, όπου πήρε το πιστόλι που είχε στην κατοχή του και έβαλε τέλος στη ζωή του, πυροβολώντας τον εαυτό του στο στήθος.
Η σύζυγός του υποστήριξε ότι ειδοποίησε ασθενοφόρο, ενώ ο γιος του, Γκαζμίρ, δήλωσε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού, καθώς εργαζόταν στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας OSHEE στην Μπουλκίζα.
Ο 61χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μπουλκίζα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε ήδη πεθάνει.
Η σφαίρα στο στήθος που προκάλεσε υποψίες
Αρχικά, οι συγγενείς του 61χρονου απέδωσαν τα πολλαπλά τραύματα στην «επίθεση αρκούδας». Ωστόσο, η κατάσταση της σορού και οι κακώσεις στο κεφάλι προκάλεσαν ερωτήματα στις αστυνομικές Αρχές. Η σορός του μεταφέρθηκε στα Τίρανα για νεκροψία-νεκροτομή, κατά την οποία διαπιστώθηκε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο στήθος.
Το εύρημα οδήγησε τους αστυνομικούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας και να προχωρήσουν στη σύλληψη της συζύγου και του γιου του θύματος.
Οι τελικές ιατροδικαστικές εκθέσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν την προέλευση των τραυμάτων και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.
Την ίδια ώρα οι αλβανικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες αλβανικών μέσων, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί για κατάθεση ακόμη ένα πρόσωπο από το στενό περιβάλλον της οικογένειας.
Στο μικροσκόπιο και τρίτο πρόσωπο
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων, τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων πριν από τον θάνατο του Ούριμ Φίκου.
Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν ο πυροβολισμός ήταν αποτέλεσμα αυτοχειρίας, όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς, ή εάν πρόκειται για ανθρωποκτονία που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί αρχικά ως επίθεση άγριου ζώου.
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