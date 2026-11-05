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Οικογενειακό έγκλημα στην Αλβανία: Είπαν ότι τον σκότωσε αρκούδα, αλλά είχε δεχθεί σφαίρα στο στήθος, συνελήφθησαν η γυναίκα και ο γιος του
Οικογενειακό έγκλημα στην Αλβανία: Είπαν ότι τον σκότωσε αρκούδα, αλλά είχε δεχθεί σφαίρα στο στήθος, συνελήφθησαν η γυναίκα και ο γιος του
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο του εγκλήματος, ούτε ο ακριβής ρόλος που αποδίδεται σε καθέναν από τους δύο
Μια υπόθεση που αρχικά παρουσιάστηκε ως θανατηφόρα επίθεση αρκούδας αποδείχθηκε ανθρωποκτονία στην Αλβανία, με τις αστυνομικές αρχές να συλλαμβάνουν τη σύζυγο και τον γιο του θύματος, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για τη δολοφονία του με πυροβόλο όπλο και αιχμηρά αντικείμενα.
Το έγκλημα σημειώθηκε στις 3 Νοεμβρίου στο χωριό Γκόντβι, στην περιοχή Μπουλκίζα της βορειοανατολικής Αλβανίας. Θύμα είναι ο Ουρίμ Φίκου.
Αρχικά, οι συγγενείς του δήλωσαν στην αστυνομία ότι ο άνδρας είχε δεχθεί επίθεση από αρκούδα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε τον ισχυρισμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο στήθος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αλβανικής αστυνομίας, μετά από έρευνα που διεξήχθη υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Ντίμπρα, συνελήφθησαν δύο μέλη της οικογένειας του θύματος.
Πρόκειται για τη 57χρονη Σαντέτε Φίκου και τον 33χρονο γιο της, Γκαζμίρ Φίκου, οι οποίοι κατοικούν στο ίδιο χωριό.
Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δύο συλληφθέντες ενδέχεται να ενήργησαν από κοινού, χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο και αιχμηρά αντικείμενα για να σκοτώσουν τον άνδρα.
Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατό του.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Παρότι η αρχική εκδοχή έκανε λόγο για επίθεση άγριου ζώου, οι ειδικοί εντόπισαν τραύμα από πυροβολισμό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να στραφούν στην αναζήτηση πιθανής εγκληματικής ενέργειας.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ένα πιστόλι τύπου Model 54, φυσίγγια και ένας κάλυκας, ο οποίος βρέθηκε στην αυλή της κατοικίας.
Τα συγκεκριμένα ευρήματα περιλαμβάνονται στα αποδεικτικά στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές.
Το έγκλημα σημειώθηκε στις 3 Νοεμβρίου στο χωριό Γκόντβι, στην περιοχή Μπουλκίζα της βορειοανατολικής Αλβανίας. Θύμα είναι ο Ουρίμ Φίκου.
Αρχικά, οι συγγενείς του δήλωσαν στην αστυνομία ότι ο άνδρας είχε δεχθεί επίθεση από αρκούδα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε τον ισχυρισμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο στήθος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αλβανικής αστυνομίας, μετά από έρευνα που διεξήχθη υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Ντίμπρα, συνελήφθησαν δύο μέλη της οικογένειας του θύματος.
Συνελήφθησαν η σύζυγος και ο γιος
Πρόκειται για τη 57χρονη Σαντέτε Φίκου και τον 33χρονο γιο της, Γκαζμίρ Φίκου, οι οποίοι κατοικούν στο ίδιο χωριό.
Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δύο συλληφθέντες ενδέχεται να ενήργησαν από κοινού, χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο και αιχμηρά αντικείμενα για να σκοτώσουν τον άνδρα.
Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατό του.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Παρότι η αρχική εκδοχή έκανε λόγο για επίθεση άγριου ζώου, οι ειδικοί εντόπισαν τραύμα από πυροβολισμό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να στραφούν στην αναζήτηση πιθανής εγκληματικής ενέργειας.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ένα πιστόλι τύπου Model 54, φυσίγγια και ένας κάλυκας, ο οποίος βρέθηκε στην αυλή της κατοικίας.
Τα συγκεκριμένα ευρήματα περιλαμβάνονται στα αποδεικτικά στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία λόγω οικογενειακών σχέσεων και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, με την κατηγορία της συναυτουργίας.
Άγνωστο το κίνητρο
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο του εγκλήματος, ούτε ο ακριβής ρόλος που αποδίδεται σε καθέναν από τους δύο υπόπτους.
Η Εισαγγελία της Ντίμπρα συνεχίζει την έρευνα για να εξακριβώσει τις συνθήκες της δολοφονίας και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε, σύμφωνα με τις υποψίες των αρχών, να παρουσιαστεί ως επίθεση άγριου ζώου.
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