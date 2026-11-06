Γεννήθηκαν δίδυμοι Ταμαρίνοι σε μικρό ζωολογικό κήπο στη Βρετανία, είναι είδος υπό εξαφάνιση
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Ζωολογικός Κήπος Ηνωμένο Βασίλειο Απειλούμενα είδη

Γεννήθηκαν δίδυμοι Ταμαρίνοι σε μικρό ζωολογικό κήπο στη Βρετανία, είναι είδος υπό εξαφάνιση

Τα νεογνά αναπτύσσονται άριστα και έχουν αρχίσει να κάνουν βόλτες στις πλάτες των γονιών τους

Γεννήθηκαν δίδυμοι Ταμαρίνοι σε μικρό ζωολογικό κήπο στη Βρετανία, είναι είδος υπό εξαφάνιση
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Ένας από τους μικρότερους πιστοποιημένους ζωολογικούς κήπους του Ηνωμένου Βασιλείου γιορτάζει μετά τη γέννηση «ιδιαίτερα ξεχωριστών» δίδυμων ταμαρίνων με λευκό-μαύρο τρίχωμα στις εγκαταστάσεις του.

Ο οργανισμός Shaldon Wildlife Trust, στο Ντέβον, ανέφερε ότι τα δίδυμα, τα οποία ανήκουν σε είδος που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση, γεννήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου από τη μαμά Μπόμπι και τον μπαμπά Πέδρα. Ο διευθυντής του, Ζακ Σόουελ, δήλωσε ότι η αναπαραγωγή του είδους αυτού αποτελούσε «πρόκληση».

Ο οργανισμός ανέφερε ότι τα ζώα αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο απειλούμενων πρωτευόντων στη Νότια Αμερική. Οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι τα νεογνά «αναπτύσσονται άριστα» και έχουν αρχίσει να «κάνουν βόλτες» στις πλάτες των γονιών τους, καθώς εξερευνούν το περιβάλλον τους, σύμφωνα με το BBC.

Ο  Σόουελ δήλωσε: «Για έναν ζωολογικό κήπο του μεγέθους μας να επιτύχει κάτι τέτοιο και να είναι ένας από τους μόλις δύο ευρωπαϊκούς ζωολογικούς κήπους που τα κατάφεραν φέτος, αποτελεί μια απίστευτα περήφανη στιγμή για τη μικρή μας ομάδα».

«Ήταν μια απίστευτη χρονιά για τις γεννήσεις εδώ στο Shaldon, αλλά αυτά τα δίδυμα είναι κάτι το ξεχωριστό», είπε.



«Οι πιτ ταμαρίνες είναι εξαιρετικά ευαίσθητα ζώα και η επιτυχής αναπαραγωγή τους αποτελεί πρόκληση».

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Ο οργανισμός ανέφερε ότι τα πρωτεύοντα χρειάζονται «περιβάλλοντα χωρίς άγχος και εξειδικευμένη φροντίδα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου απέκρυψαν σκόπιμα την είδηση της άφιξής τους για μερικές εβδομάδες, προκειμένου να προσφέρουν στην «ευαίσθητη οικογένεια απόλυτη ηρεμία και ησυχία».
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