Η αντίδραση Νετανιάχου για τη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας: «Διαθέτουμε ισχυρή και σταθερή οικονομία»
Η αντίδραση Νετανιάχου για τη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας: «Διαθέτουμε ισχυρή και σταθερή οικονομία»
Η Ουάσινγκτον προαναγγέλλει τερματισμό της χρηματοδότησης δύο χρόνια πριν από τη λήξη της ισχύουσας συμφωνίας – Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού μιλά για μετάβαση «από τη βοήθεια στη συνεργασία»
Χωρίς να διαψεύσει την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν πλήρως τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ μέχρι το τέλος του 2026, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά επί του θέματος, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης, ημέρα διεξαγωγής των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ότι η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να παρέχει στο Ισραήλ ετήσια στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων έως το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δηλώσεις του προκάλεσαν αιφνιδιασμό σε Ισραηλινούς αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας και του οικονομικού επιτελείου, καθώς η υφιστάμενη δεκαετής συμφωνία για την αμερικανική στρατιωτική συνδρομή προβλέπει τη χορήγηση 3,8 δισ. δολαρίων ετησίως και δεν λήγει παρά στα τέλη Σεπτεμβρίου 2028.
Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε περιγράψει μια σταδιακή διαδικασία απεξάρτησης από την αμερικανική χρηματοδότηση σε βάθος δεκαετίας και όχι μια πλήρη και άμεση διακοπή.
Η ανακοίνωση Τραμπ συνεπώς διαφοροποιείται σημαντικά από το χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιάσει έως τώρα ο Νετανιάχου, καθώς προβλέπει τον τερματισμό της βοήθειας περίπου δύο χρόνια πριν από τη λήξη της υφιστάμενης διακρατικής συμφωνίας.
Αντίθετα, υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της στρατιωτικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ισραήλ, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη διακομματική υποστήριξη που παραδοσιακά απολάμβανε η συγκεκριμένη πολιτική στην Ουάσινγκτον.
«Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ αποτελούσε πάντοτε μια διακομματική συμφωνία. Το Ισραήλ την έχει χρησιμοποιήσει τόσο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του όσο και για να αντιμετωπίσει εχθρούς που απειλούν την Αμερική και τη Δύση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η επισήμανση περί διακομματικής στήριξης φαίνεται να παραπέμπει και στη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Σήμερα, το Ισραήλ διαθέτει μια ισχυρή και σταθερή οικονομία. Η μετάβαση που πραγματοποιούν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ από τη βοήθεια στη συνεργασία αποδεικνύει τη δύναμη και την ωριμότητα των σχέσεών μας, καθώς και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να παραμένουν ισχυρές στο πέρασμα του χρόνου», προστίθεται στην ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X.
Ο Σπίλμαν επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου συνεργάζεται με τον Τραμπ για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διμερών σχέσεων, το οποίο θα βασίζεται περισσότερο στην αμοιβαία συνεργασία και στις επενδύσεις.
«Παρότι αυτή η βοήθεια υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, ο πρωθυπουργός εργάζεται μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ για να πραγματοποιηθεί η σωστή μετάβαση από τη βοήθεια στη συνεργασία και στις αμοιβαίες επενδύσεις», δήλωσε.
Η τοποθέτηση του γραφείου Νετανιάχου δεν περιλαμβάνει διευκρινίσεις για το πώς θα εφαρμοστεί ο τερματισμός της χρηματοδότησης, ούτε για την τύχη των υποχρεώσεων που προβλέπει η ισχύουσα δεκαετής συμφωνία.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης, ημέρα διεξαγωγής των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ότι η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να παρέχει στο Ισραήλ ετήσια στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων έως το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δηλώσεις του προκάλεσαν αιφνιδιασμό σε Ισραηλινούς αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας και του οικονομικού επιτελείου, καθώς η υφιστάμενη δεκαετής συμφωνία για την αμερικανική στρατιωτική συνδρομή προβλέπει τη χορήγηση 3,8 δισ. δολαρίων ετησίως και δεν λήγει παρά στα τέλη Σεπτεμβρίου 2028.
Αιφνιδιασμός για την επίσπευση της διακοπήςΟ Νετανιάχου έχει δηλώσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι επιθυμεί τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.
Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε περιγράψει μια σταδιακή διαδικασία απεξάρτησης από την αμερικανική χρηματοδότηση σε βάθος δεκαετίας και όχι μια πλήρη και άμεση διακοπή.
Η ανακοίνωση Τραμπ συνεπώς διαφοροποιείται σημαντικά από το χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιάσει έως τώρα ο Νετανιάχου, καθώς προβλέπει τον τερματισμό της βοήθειας περίπου δύο χρόνια πριν από τη λήξη της υφιστάμενης διακρατικής συμφωνίας.
«Από τη βοήθεια στη συνεργασία»Στην πρώτη επίσημη αντίδρασή του, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέφυγε να αμφισβητήσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.
Αντίθετα, υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της στρατιωτικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ισραήλ, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη διακομματική υποστήριξη που παραδοσιακά απολάμβανε η συγκεκριμένη πολιτική στην Ουάσινγκτον.
«Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ αποτελούσε πάντοτε μια διακομματική συμφωνία. Το Ισραήλ την έχει χρησιμοποιήσει τόσο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του όσο και για να αντιμετωπίσει εχθρούς που απειλούν την Αμερική και τη Δύση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η επισήμανση περί διακομματικής στήριξης φαίνεται να παραπέμπει και στη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Σήμερα, το Ισραήλ διαθέτει μια ισχυρή και σταθερή οικονομία. Η μετάβαση που πραγματοποιούν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ από τη βοήθεια στη συνεργασία αποδεικνύει τη δύναμη και την ωριμότητα των σχέσεών μας, καθώς και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να παραμένουν ισχυρές στο πέρασμα του χρόνου», προστίθεται στην ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X.
Εκπρόσωπος Νετανιάχου: «Η βοήθεια ήταν εξαιρετικά σημαντική»Η ανακοίνωση συνοδεύεται από απόσπασμα συνέντευξης του εκπροσώπου του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Ντόρον Σπίλμαν, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.
Ο Σπίλμαν επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου συνεργάζεται με τον Τραμπ για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διμερών σχέσεων, το οποίο θα βασίζεται περισσότερο στην αμοιβαία συνεργασία και στις επενδύσεις.
«Παρότι αυτή η βοήθεια υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, ο πρωθυπουργός εργάζεται μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ για να πραγματοποιηθεί η σωστή μετάβαση από τη βοήθεια στη συνεργασία και στις αμοιβαίες επενδύσεις», δήλωσε.
Η τοποθέτηση του γραφείου Νετανιάχου δεν περιλαμβάνει διευκρινίσεις για το πώς θα εφαρμοστεί ο τερματισμός της χρηματοδότησης, ούτε για την τύχη των υποχρεώσεων που προβλέπει η ισχύουσα δεκαετής συμφωνία.
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