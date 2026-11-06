Δώστε μας εκεχειρία τον χειμώνα για να κάνουμε εκλογές στην Ουκρανία, το μήνυμα του Ζελένσκι σε ΗΠΑ και Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε επικίνδυνη την πολιτική επιρροή του Έλον Μασκ, έκανε λόγο για αναπτέρωση της ελπίδας μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες των ΗΠΑ και αναρωτήθηκε πώς γίνεται από εκεί που ήταν ένας κωμικός ηθοποιός, τώρα να μιλά για πόλεμο

Έλον Μασκ, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα φέρει ενισχυμένη στρατιωτική βοήθεια και θα ασκήσει πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν να διαπραγματευτεί για την ειρήνη.



Σε συνέντευξή του στον Γερμανό παρουσιαστή Γιαν Μπέμερμαν για την εκπομπή ZDF Magazin Royale, ο Ζελένσκι τοποθετήθηκε για την αμερικανική πολιτική σκηνή, τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρώ πολέμου, τους γερμανικούς πυραύλους cruise Taurus, καθώς και την πιθανότητα μιας χειμερινής εκεχειρίας.



«Επικίνδυνη η συγκέντρωση τέτοιας δύναμης» Ερωτηθείς σχετικά με τη μετεκλογική ανάρτηση του Μασκ στο X, όπου αστειευόταν ότι «τα διαστημικά λέιζερ παρέμβασης στις εκλογές απέτυχαν», ο Ζελένσκι εξέφρασε αμφιβολίες για το αν επρόκειτο απλώς για αστείο. «Δεν ξέρω πότε σοβαρολογεί και πότε αστειεύεται», δήλωσε ο Ζελένσκι και συνέχισε: «Για εμένα, είναι υπερβολικά σοβαρό το ζήτημα όταν μιλάει για δορυφόρους».



Βέβαια, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη SpaceX για την παροχή δορυφορικής συνδεσιμότητας, η οποία αποδείχθηκε κρίσιμη κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, ωστόσο επέκρινε τη στάση του Μασκ απέναντι στον πόλεμο. «Όταν ένας εξαιρετικά πλούσιος άνθρωπος μπορεί να επηρεάζει την πολιτική των ΗΠΑ, αυτό είναι επικίνδυνο για τις μικρότερες χώρες», σημείωσε και υποστήριξε ότι τα σχόλια του Μασκ σχετικά με το ποιος πρέπει να κυβερνά τη Γερμανία ή την Ουκρανία υπερβαίνουν την απλή προσωπική άποψη, ακριβώς λόγω της οικονομικής και πολιτικής του επιρροής.



«Δεν έχει κανένα δικαίωμα να επηρεάζει τέτοια ζητήματα», τόνισε ο Ζελένσκι.



Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε επίσης ένα αιχμηρό σχόλιο για την εικαζόμενη προσωπική περιουσία του Πούτιν: «Λένε ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και ποιος είναι ο δεύτερος πλουσιότερος; Ο Πούτιν. Ίσως ο Πούτιν να είναι ο πλουσιότερος. Δεν γνωρίζω».



Η νίκη των Δημοκρατικών αναπτερώνει τις ελπίδες του Κιέβου Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών, εκτιμώντας ότι η ισχυρότερη υποστήριξη από το Κογκρέσο θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της συνεργασίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρώπης.



«Απολαμβάνουμε διακομματική στήριξη. Είμαι ευγνώμων και προς τους Ρεπουμπλικανούς, όμως οι Δημοκρατικοί μιλούν με μεγάλη σαφήνεια για τη στήριξη της Ουκρανίας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει ταχθεί υπέρ των στενότερων διατλαντικών δεσμών και της συνέχισης της στρατιωτικής και οικονομικής συνδρομής προς το Κίεβο.



Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η ισχυρότερη δυτική βοήθεια θα μπορούσε να αλλάξει τους υπολογισμούς του Πούτιν: «Εάν το Κογκρέσο δεσμευτεί τώρα για ισχυρή οικονομική στήριξη ή παροχή οπλισμού, όπως πράττει σήμερα η Ευρώπη, πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στη στάση του Πούτιν».



Υποστήριξε ακόμη ότι η αυξημένη βοήθεια θα μπορούσε να φέρει την Ουκρανία πιο κοντά στις διαπραγματεύσεις, αναγκάζοντας τη Ρωσία να επανεκτιμήσει το κόστος της συνέχισης του πολέμου.



Κλείσιμο Πρόταση για χειμερινή εκεχειρία με στόχο τις εκλογές Απαντώντας στις πιέσεις από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι μια ψηφοφορία υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου θα ήταν άδικη για εκατομμύρια Ουκρανούς που αδυνατούν να συμμετάσχουν.







Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα περίπου εννέα εκατομμύρια Ουκρανούς στο εξωτερικό, στα εκατομμύρια που ζουν υπό ρωσική κατοχή, καθώς και στους στρατιώτες που πολεμούν στην πρώτη γραμμή.



«Το να διεξαχθούν εκλογές, ενώ οι στρατιώτες δεν μπορούν να ψηφίσουν είναι άδικο. Είναι 100% άδικο», υπογράμμισε και σημείωσε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα μπορούσε να εξεταστεί, αλλά θα απαιτούσε από το κοινοβούλιο τη θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας και ασφαλιστικών δικλίδων.



Για τους κινδύνους για μικρότερα κράτη που εγκυμονεί η αυξανόμενη πολιτική επιρροή του δισεκατομμυριούχουπροειδοποίησε οεκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα φέρει ενισχυμένη στρατιωτική βοήθεια και θα ασκήσει πίεση στοννα διαπραγματευτεί για την ειρήνη.Σε συνέντευξή του στον Γερμανό παρουσιαστήγια την εκπομπή, ο Ζελένσκι τοποθετήθηκε για την αμερικανική πολιτική σκηνή, τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρώ πολέμου, τους γερμανικούς πυραύλους cruise, καθώς και την πιθανότητα μιας χειμερινής εκεχειρίας.Ερωτηθείς σχετικά με τη μετεκλογική ανάρτηση τουστο X, όπου αστειευόταν ότι «τα διαστημικά λέιζερ παρέμβασης στις εκλογές απέτυχαν», ο Ζελένσκι εξέφρασε αμφιβολίες για το αν επρόκειτο απλώς για αστείο. «Δεν ξέρω πότε σοβαρολογεί και πότε αστειεύεται», δήλωσε ο Ζελένσκι και συνέχισε: «Για εμένα, είναι υπερβολικά σοβαρό το ζήτημα όταν μιλάει για δορυφόρους».Βέβαια, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τηγια την παροχή δορυφορικής συνδεσιμότητας, η οποία αποδείχθηκε κρίσιμη κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, ωστόσο επέκρινε τη στάση του Μασκ απέναντι στον πόλεμο. «Όταν ένας εξαιρετικά πλούσιος άνθρωπος μπορεί να επηρεάζει την πολιτική των ΗΠΑ, αυτό είναι επικίνδυνο για τις μικρότερες χώρες», σημείωσε και υποστήριξε ότι τα σχόλια του Μασκ σχετικά με το ποιος πρέπει να κυβερνά τη Γερμανία ή την Ουκρανία υπερβαίνουν την απλή προσωπική άποψη, ακριβώς λόγω της οικονομικής και πολιτικής του επιρροής.«Δεν έχει κανένα δικαίωμα να επηρεάζει τέτοια ζητήματα», τόνισε ο Ζελένσκι.Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε επίσης ένα αιχμηρό σχόλιο για την εικαζόμενη προσωπική περιουσία του: «Λένε ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και ποιος είναι ο δεύτερος πλουσιότερος; Ο Πούτιν. Ίσως ο Πούτιν να είναι ο πλουσιότερος. Δεν γνωρίζω».χαιρέτισε την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών, εκτιμώντας ότι η ισχυρότερη υποστήριξη από το Κογκρέσο θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της συνεργασίας μεταξύκαι«Απολαμβάνουμε διακομματική στήριξη. Είμαι ευγνώμων και προς τους Ρεπουμπλικανούς, όμως οι Δημοκρατικοί μιλούν με μεγάλη σαφήνεια για τη στήριξη της Ουκρανίας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει ταχθεί υπέρ των στενότερων διατλαντικών δεσμών και της συνέχισης της στρατιωτικής και οικονομικής συνδρομής προς το Κίεβο.Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η ισχυρότερη δυτική βοήθεια θα μπορούσε να αλλάξει τους υπολογισμούς του Πούτιν: «Εάν το Κογκρέσο δεσμευτεί τώρα για ισχυρή οικονομική στήριξη ή παροχή οπλισμού, όπως πράττει σήμερα η Ευρώπη, πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στη στάση του Πούτιν».Υποστήριξε ακόμη ότι η αυξημένη βοήθεια θα μπορούσε να φέρει την Ουκρανία πιο κοντά στις διαπραγματεύσεις, αναγκάζοντας τη Ρωσία να επανεκτιμήσει το κόστος της συνέχισης του πολέμου.Απαντώντας στις πιέσεις από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών, οξεκαθάρισε ότι μια ψηφοφορία υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου θα ήταν άδικη για εκατομμύρια Ουκρανούς που αδυνατούν να συμμετάσχουν.Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα περίπου εννέα εκατομμύρια Ουκρανούς στο εξωτερικό, στα εκατομμύρια που ζουν υπό ρωσική κατοχή, καθώς και στους στρατιώτες που πολεμούν στην πρώτη γραμμή.«Το να διεξαχθούν εκλογές, ενώ οι στρατιώτες δεν μπορούν να ψηφίσουν είναι άδικο. Είναι 100% άδικο», υπογράμμισε και σημείωσε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα μπορούσε να εξεταστεί, αλλά θα απαιτούσε από το κοινοβούλιο τη θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας και ασφαλιστικών δικλίδων.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι εκλογές ενδέχεται να οξύνουν τις πολιτικές αντιπαραθέσεις εν μέσω πολέμου.



Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον να διαπραγματευτεί μια χειμερινή εκεχειρία με τη Μόσχα.



«Είπα στους Αμερικανούς: Μπορείτε να έρθετε σε συμφωνία με τους Ρώσους για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τότε οι πολίτες θα έχουν ρεύμα και νερό, και στο διάστημα αυτό μπορούμε επίσης να διεξαγάγουμε εκλογές», ανέφερε.



Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι ορισμένοι κύκλοι στην Ουάσινγκτον επιθυμούν την αντικατάστασή του, επέμεινε όμως ότι οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία πρέπει να δίνει στους Ουκρανούς μια πραγματική ευκαιρία να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.



«Ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο» Ερωτηθείς γιατί η Ουκρανία αρνείται να παραχωρήσει εδάφη για να εξασφαλίσει την ειρήνη, ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ προτάσεων εκεχειρίας, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν από τη Μόσχα.



«Ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Ο Πούτιν δεν δέχεται την κατάπαυση του πυρός», υπογράμμισε και κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις ότι απέτυχαν να αντιπαρατεθούν αποφασιστικά στη Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, επιτρέποντας στη Μόσχα να κλιμακώσει την επιθετικότητά της.



«Οι άνθρωποι στη Δύση νομίζουν ότι η Ουκρανία λάμβανε πάντα βοήθεια. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια», δήλωσε.



Επεσήμανε, ακόμα, ότι η ουσιαστική δυτική στρατιωτική βοήθεια ξεκίνησε μόλις μετά την εισβολή πλήρους κλίμακας της Ρωσίας το 2022, οκτώ χρόνια μετά την κατάληψη της Κριμαίας και τμημάτων του Ντονμπάς.



Πιέσεις στη Γερμανία για τους πυραύλους Taurus Ο Ζελένσκι επανέφερε το αίτημα για την παραχώρηση γερμανικών πυραύλων cruise Taurus, ασκώντας κριτική στη συνεχιζόμενη απροθυμία του Βερολίνου να τους παραδώσει, παρά το γεγονός ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριζε το μέτρο όσο βρισκόταν στην αντιπολίτευση.



«Το ζήτημα των Taurus είναι ευαίσθητο. Θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τόσο ο Μερτς όσο και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους γνωρίζουν καλά τις θέσεις του.



Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι είναι απαραίτητοι για να πληγούν οι ρωσικοί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, τη στιγμή που η Ουκρανία στερείται επαρκών αναχαιτιστικών συστημάτων.



«Όταν οι Αμερικανοί δεν μπορούν να παραδώσουν αντιβαλλιστικούς πυραύλους, έχουμε μόνο μία λύση: Πρέπει να καταστρέψουμε τους εκτοξευτές», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Ουκρανίας είναι οι στρατιωτικές θέσεις εκτόξευσης και όχι μη στρατιωτικές υποδομές.



Ο Ουκρανός ηγέτης ευχαρίστησε επίσης τη Γερμανία για τα συστήματα αεράμυνας IRIS-T, τη βοήθεια προς τους Ουκρανούς πρόσφυγες και τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα ενόψει του χειμώνα. «Η Γερμανία είναι πλέον ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μας στην Ευρώπη και είμαστε ευγνώμονες», σημείωσε.



Από κωμικός, πρόεδρος σε καιρό πολέμου Η συνέντευξη στράφηκε και στη μεταμόρφωση του Ζελένσκι από τηλεοπτικό κωμικό σε ηγέτη εν καιρώ πολέμου.



«Είμαι ένας κλόουν. Πέρασα τόσο χρόνο στην τηλεόραση προσπαθώντας να κάνω τους ανθρώπους να γελάσουν και κάνοντας σαχλαμάρες», είπε στον Μπέμερμαν, ο οποίος είναι επίσης κωμικός.



«Και οι δύο κάναμε αυτό. Και τώρα καθόμαστε εδώ και πρέπει να μιλήσουμε για πόλεμο. Τι στο διάολο συνέβη;».



Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ρωσική επιθετικότητα άλλαξε ριζικά την ουκρανική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της δικής του ζωής και σταδιοδρομίας.



Στο ερώτημα αν θα επέστρεφε στην κωμωδία μετά το τέλος του πολέμου, χαρακτήρισε τη βιομηχανία του θεάματος καλό επάγγελμα, απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει αν σχεδιάζει να επιστρέψει σε αυτήν.



«Το να είσαι πρόεδρος είναι επίσης καλό. Είναι σκληρή δουλειά, μια τεράστια πρόκληση», σχολίασε και συμπλήρωσε: «Οφείλεις να κάνεις τα πάντα ώστε να διασφαλίσεις ότι η χώρα σου θα επιβιώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου».