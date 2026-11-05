Ψάρι που μοιάζει με καρχαρία κολυμπά ανάμεσα σε αυτοκίνητα στους πλημμυρισμένους δρόμους της Φλόριντα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ψάρι Καρχαρίας Φλόριντα ΗΠΑ

Ψάρι που μοιάζει με καρχαρία κολυμπά ανάμεσα σε αυτοκίνητα στους πλημμυρισμένους δρόμους της Φλόριντα, δείτε βίντεο

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους και πάρκα σε λίμνες – Μεγάλα ψάρια εμφανίστηκαν σε κατοικημένες περιοχές

Ψάρι που μοιάζει με καρχαρία κολυμπά ανάμεσα σε αυτοκίνητα στους πλημμυρισμένους δρόμους της Φλόριντα, δείτε βίντεο
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Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους και πάρκα σε λίμνες, με μεγάλα ψάρια να κολυμπούν ανάμεσα σε αυτοκίνητα και περαστικούς. Σε ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ένα ψάρι που μοιάζει με καρχαρία εμφανίζεται σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, προκαλώντας έκπληξη σε οδηγούς και περαστικούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα στην πόλη Φορτ Πιρς στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Στο βίντεο διακρίνεται το μεγάλο ψάρι να κινείται μέσα στα θολά νερά, ανάμεσα σε οχήματα, με το πτερύγιό του να εξέχει από την επιφάνεια. Η εικόνα παραπέμπει σε μικρό καρχαρία, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί το είδος του.


«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έβλεπα καρχαρία στον δρόμο»

Η Φρανσάρα Ναπολεόν, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, περιέγραψε στο Storyful την έκπληξή της όταν αντίκρισε το ασυνήθιστο θέαμα. Όπως ανέφερε, κατευθυνόταν προς το σχολείο για να παραλάβει την κόρη της, προτού επιδεινωθούν οι καιρικές συνθήκες, όταν παρατήρησε κάτι να κινείται μέσα στα νερά που είχαν καλύψει τον δρόμο.

Αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι. Όταν όμως είδε το χαρακτηριστικό πτερύγιο, πίστεψε ότι μπροστά της κολυμπούσε καρχαρίας. Η γυναίκα έβγαλε αμέσως το κινητό της και άρχισε να καταγράφει το περιστατικό, ενώ αυτοκίνητα συνέχιζαν να κινούνται μέσα από τα πλημμυρισμένα σημεία. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε, περιγράφοντας την έκπληξή της.

Woman Stunned After Spotting Suspected SHARK Swimming Through Flooded Florida Streets
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