Σύζυγος - τύραννος στη Βρετανία: Κακοποιούσε συστηματικά τον άνδρα της, του έδωσε να φάει ακαθαρσίες

Ποινή-χάδι, καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή - Ιχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι προέβη στις συγκεκριμένες πράξεις γιατί... είχε πεθάνει ο σκύλος της





Σύμφωνα με το







Wife shoved poo in husband’s mouth saying ‘you talk s**t – I’ll make you eat it’ https://t.co/FBeJXZ99fD — Metro (@MetroUK) November 5, 2026





Η γυναίκα κατηγόρησε τότε τον σύζυγό της ότι «δεν την υπερασπίστηκε» απέναντι στο προσωπικό του καταστήματος, ενώ τον αποκάλεσε «βαρετό».



Η ένταση συνεχίστηκε και μετά την επιστροφή τους στην κατοικία. Περίπου στις 6 το απόγευμα, η Άλισον Μουρ έσπρωξε τον σύζυγό της πάνω στο κρεβάτι και προχώρησε στην επίθεση, την οποία ο εισαγγελέας Άντριου Κόλεϊ χαρακτήρισε προσχεδιασμένη.



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Ο άνδρας κατάφερε να απελευθερωθεί και κατευθύνθηκε για να ξεπλύνει το στόμα του και να αλλάξει ρούχα. Προτού όμως καθαριστεί, φωτογράφισε το πρόσωπό του, το οποίο ήταν καλυμμένο με περιττώματα.



Η φωτογραφία παρουσιάστηκε αργότερα στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο για την επίθεση.



Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι και προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας. Κατά την ανάκρισή της, η 63χρονη αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των αστυνομικών, ενώ στη συνέχεια υπέβαλε γραπτή δήλωση με την οποία αρνούνταν τις κατηγορίες, χωρίς να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις.

Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε τη βρετανική Δικαιοσύνη, με πρωταγωνίστρια μια 63χρονη γυναίκα, η οποία άλειψε το πρόσωπο και το στόμα του συζύγου της με περιττώματα, αφού προηγουμένως τον είχε απειλήσει ότι θα τον ανάγκαζε να τα φάει. Η γυναίκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή, παρά το γεγονός ότι είχε επιτεθεί επανειλημμένα στον σύζυγό της.Σύμφωνα με το metro.uk.com , η Άλισον Μουρ, κάτοικος της περιοχής Νιου Φόρεστ της Αγγλίας, κρίθηκε ένοχη για τρεις επιθέσεις που προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον σύζυγό της, Ρομπ Μουρ. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Σαουθάμπτον αποκαλύφθηκε ότι η κακοποιητική συμπεριφορά της είχε εκδηλωθεί σε διαφορετικά περιστατικά, σε μια παρατεταμένη περίοδο εντάσεων ανάμεσα στο ζευγάρι.Το πιο ταπεινωτικό περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2026, στην αγροικία αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου λιρών όπου διέμενε το ζευγάρι στο χωριό Ντέμερχαμ, στην περιοχή Νιου Φόρεστ.Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, το ζευγάρι είχε περάσει το απόγευμα σε παμπ, όπου διαφώνησε σχετικά με την ώρα που θα αποχωρούσε. Στη διαδρομή της επιστροφής σταμάτησαν σε δεύτερη παμπ, ωστόσο το προσωπικό αρνήθηκε να εξυπηρετήσει την 63χρονη και οι δύο επέστρεψαν στο σπίτι.Η γυναίκα κατηγόρησε τότε τον σύζυγό της ότι «δεν την υπερασπίστηκε» απέναντι στο προσωπικό του καταστήματος, ενώ τον αποκάλεσε «βαρετό».Η ένταση συνεχίστηκε και μετά την επιστροφή τους στην κατοικία. Περίπου στις 6 το απόγευμα, η Άλισον Μουρ έσπρωξε τον σύζυγό της πάνω στο κρεβάτι και προχώρησε στην επίθεση, την οποία ο εισαγγελέας Άντριου Κόλεϊ χαρακτήρισε προσχεδιασμένη.«Λες σκ..ά και θα σε κάνω να τα φας» (σ.σ. you are talking shit), του είπε, πριν αλείψει το πρόσωπό του και βάλει περιττώματα μέσα στο στόμα του.Ο άνδρας κατάφερε να απελευθερωθεί και κατευθύνθηκε για να ξεπλύνει το στόμα του και να αλλάξει ρούχα. Προτού όμως καθαριστεί, φωτογράφισε το πρόσωπό του, το οποίο ήταν καλυμμένο με περιττώματα.Η φωτογραφία παρουσιάστηκε αργότερα στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο για την επίθεση.Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι και προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας. Κατά την ανάκρισή της, η 63χρονη αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των αστυνομικών, ενώ στη συνέχεια υπέβαλε γραπτή δήλωση με την οποία αρνούνταν τις κατηγορίες, χωρίς να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις.



Οι προηγούμενες επιθέσεις με σκουπόξυλο και χτυπήματα στο πρόσωπο Η επίθεση με τα περιττώματα δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό βίας που εξετάστηκε από τη Δικαιοσύνη.



Ο Ρομπ Μουρ κατήγγειλε ότι η σύζυγός του τον είχε χτυπήσει στο παρελθόν στην πλάτη με σκουπόξυλο, ενώ σε άλλο επεισόδιο τον είχε γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο φορώντας τη βέρα της.



Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από περιστατικά που είχαν σημειωθεί τον Μάρτιο του 2024 και τον Αύγουστο του 2026, στις οποίες διακρίνονταν ένα τραύμα πάνω από το μάτι του άνδρα, καθώς και μικρότερος τραυματισμός και ερυθρότητα στην πλάτη του.



Η επίθεση με τα περιττώματα σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά το περιστατικό με το σκουπόξυλο, ενώ, σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, στο μεταξύ είχε διατηρηθεί ένα κλίμα έντονης δυσαρέσκειας μεταξύ των συζύγων.



Παρά τη σοβαρότητα των περιστατικών, ο Ρομπ Μουρ δεν επιθυμούσε την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της συζύγου του.



Μάλιστα, είχε συντάξει δήλωση σχετικά με τις επιπτώσεις που είχαν οι επιθέσεις στη ζωή του, αλλά ζήτησε να μη διαβαστεί δημόσια κατά την ακροαματική διαδικασία.



Η υπεράσπιση επικαλέστηκε κατάθλιψη, πένθος και προβλήματα με το αλκοόλ Η δικηγόρος της 63χρονης, Ρόουζ Μπερνς, υποστήριξε ότι η εντολέας της έχει μετανιώσει πλήρως για τη συμπεριφορά της και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη των πράξεών της.



Όπως εξήγησε, η γυναίκα θεωρούσε ότι υπήρχε ανισορροπία στη σχέση με τον σύζυγό της, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία έντασης και απογοήτευσης.



«Αναγνωρίζει ότι καμία κακή συμπεριφορά του κ. Μουρ δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις της εναντίον του», ανέφερε η δικηγόρος.



Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η 63χρονη είχε αντιμετωπίσει σειρά σοβαρών προσωπικών απωλειών τα τελευταία χρόνια.



Το 2024 πέθανε ο πατέρας της και το 2025 η μητέρα της, ενώ νωρίτερα μέσα στο 2026 έχασε και την αδελφή της, η οποία υπέστη θανατηφόρο τραυματισμό στο κεφάλι ύστερα από πτώση σε σκάλα.



Επιπλέον, είχε χάσει πρόσφατα έναν θείο της, αλλά και τον σκύλο της.



Η συσσώρευση αυτών των γεγονότων, σύμφωνα με τη δικηγόρο, την οδήγησε σε βαθιά κατάθλιψη, ενώ η ίδια αισθανόταν παγιδευμένη και απογοητευμένη από τη ζωή της.



«Η όλη κατάσταση την οδήγησε σε πολύ βαθιά κατάθλιψη. Ένιωθε παγιδευμένη και απογοητευμένη από τη ζωή της», δήλωσε η Μπερνς.



Η συνήγορος ανέφερε ακόμη ότι ο σύζυγός της διαχειριζόταν τα οικονομικά της οικογένειας και ότι η κατηγορουμένη επιθυμούσε να πουλήσουν την περιουσία τους, κάτι στο οποίο εκείνος δεν συμφωνούσε.



«Ο σύζυγός της έλεγχε τα οικονομικά. Εκείνη ήθελε να πουλήσουν την περιουσία τους, αλλά εκείνος δεν ήθελε», σημείωσε.



Όπως πρόσθεσε, η έλλειψη αυτοελέγχου ήταν εκείνη που οδήγησε τη γυναίκα στις συγκεκριμένες πράξεις, τις οποίες, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν θα είχε διαπράξει εάν βρισκόταν σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση.



Η δικηγόρος τόνισε επίσης ότι η 63χρονη επιθυμεί να αλλάξει τη συμπεριφορά της και να διερευνήσει εάν υπάρχει δυνατότητα συμφιλίωσης με τον σύζυγό της.



Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι η Μουρ είχε ζητήσει με δική της πρωτοβουλία ιδιωτική ψυχιατρική φροντίδα από την κλινική Priory, προκειμένου να επανεξετάσει τη σχέση της με το αλκοόλ.



Παράλληλα, είχε λάβει θεραπεία για κατάθλιψη μετά τις απώλειες των γονιών της.



Η απόφαση του δικαστηρίου και η αυστηρή προειδοποίηση του δικαστή Η Άλισον Μουρ είχε ήδη παραδεχθεί την ενοχή της για τρεις κατηγορίες επίθεσης που προκάλεσαν σωματικές βλάβες.



Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή, επιτρέποντάς της να παραμείνει εκτός φυλακής υπό τους όρους της καταδίκης.



Ο δικαστής Γκάρι Λούσι χαρακτήρισε μεγαλόψυχη τη στάση του συζύγου, παρά τις επιθέσεις που είχε υποστεί, επισημαίνοντας ότι οι συνέπειες των περιστατικών σε βάρος του ήταν προφανείς.



Αναφερόμενος ειδικά στην επίθεση με τα περιττώματα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός.



«Η χρήση περιττωμάτων αποτέλεσε μια εντελώς αδικαιολόγητη ταπείνωση του θύματος», τόνισε.



Στη συνέχεια αναγνώρισε ότι η κατηγορουμένη είχε αντιμετωπίσει δύσκολες προσωπικές καταστάσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτές δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά της.



«Είναι σαφές ότι περάσατε δύσκολα τα τελευταία χρόνια, με τον θάνατο των γονιών σας και άλλες προσωπικές περιστάσεις. Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά», ανέφερε.



Ο δικαστής στάθηκε επίσης στη σχέση της γυναίκας με το αλκοόλ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δεν είχε ακόμη αναγνωρίσει πλήρως τον ρόλο που ενδεχομένως διαδραμάτιζε στη βίαιη συμπεριφορά της.



«Βλέπω καθημερινά ανθρώπους που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ και αυτό βρίσκεται στη ρίζα της παραβατικής συμπεριφοράς τους. Δεν φαίνεται να έχετε αποδεχθεί ακόμη ότι αυτή είναι και η δική σας περίπτωση», παρατήρησε.



Μετά την ανακοίνωση της ποινής, η Άλισον Μουρ αποχώρησε από το δικαστήριο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος είχε παρακολουθήσει τη διαδικασία.



Η 63χρονη είχε προηγουμένως παραμείνει υπό προσωρινή κράτηση για τρεις εβδομάδες στις γυναικείες φυλακές Μπρόνζφιλντ, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει πλέον σε κατάλυμα Airbnb στο Ντόρσετ.



Το ποινικό παρελθόν και η επίθεση σε γυναίκα για έναν οικοδόμο Κατά τη διάρκεια της υπόθεσης έγινε επίσης γνωστό ότι η Άλισον Μουρ είχε απασχολήσει ξανά τις δικαστικές αρχές.



Στο ποινικό της μητρώο περιλαμβάνονταν καταδίκες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σωματική επίθεση και χρήση βίας για την είσοδο σε χώρο.



Οι δύο τελευταίες κατηγορίες συνδέονταν με περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 6 Απριλίου 2022, στο ίδιο χωριό.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, η Μουρ φέρεται να είχε αναπτύξει έντονο ερωτικό ενδιαφέρον για έναν οικοδόμο.



Η γυναίκα εμφανίστηκε στην κατοικία του και επιτέθηκε στη σύντροφό του στην είσοδο του σπιτιού, τραβώντας της βίαια μια τούφα μαλλιών.



Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο στη συνέχεια κρίθηκε ένοχη από το Πρωτοδικείο του Σαουθάμπτον.



Για την επίθεση εκείνη της είχε επιβληθεί περιοριστική εντολή διάρκειας 12 μηνών, καθώς και απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένο δρόμο του χωριού Ντέμερχαμ για έναν χρόνο.



Επιπλέον, είχε υποχρεωθεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα αποκατάστασης και να πραγματοποιήσει 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας χωρίς αμοιβή.



Το δικαστήριο την είχε επίσης διατάξει να καταβάλει αποζημίωση 500 λιρών στο θύμα της επίθεσης, καθώς και 715 λίρες για δικαστικά έξοδα.



Η νέα καταδίκη προστίθεται στο ιστορικό βίαιων περιστατικών της 63χρονης, η οποία, παρά την ποινή φυλάκισης με αναστολή, δηλώνει μέσω της υπεράσπισής της ότι επιθυμεί να αντιμετωπίσει τα προσωπικά της προβλήματα και να αποκαταστήσει, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, τη σχέση της με τον σύζυγό της.