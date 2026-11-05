Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή για το ουκρανικό, επιμένει η Μελόνι σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια Μελόνι Αντόνιο Κόστα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ουκρανία

Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή για το ουκρανικό, επιμένει η Μελόνι σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα

«Δίνοντας την εικόνα μιας Ευρώπης χωρίς συντονισμό, ευνοούμε εκείνους που επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου, είναι απαράδεκτο, από τη στιγμή που διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και η ασφάλειά μας», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή για το ουκρανικό, επιμένει η Μελόνι σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα
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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επανήλθε στο θέμα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ουκρανικό.

«Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, αναγκάζομαι να αναφερθώ και πάλι στο θέμα που έθιξα επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εννοώ την ανάγκη, για την Ευρώπη, να μιλά με ενιαία φωνή για το ουκρανικό. Είναι άμεση, πλέον, ανάγκη», υπογραμμίζει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Δίνοντας την εικόνα μιας Ευρώπης η οποία προχωρά χωρίς συντονισμό, ευνοούμε εκείνους που επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου. Είναι απαράδεκτο, από τη στιγμή που διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και το μέλλον της ασφάλειάς μας».



«Δεν ζητώ μία θέση για την Ιταλία στο ένα ή στο άλλο σχήμα. Κάθε άλλο: αν αυτό μπορεί να καταστήσει εγκυρότερο το αίτημά μου, είμαι έτοιμη να διευκρινίσω ότι δεν ζητώ τον συγκεκριμένο ρόλο ούτε για εμένα, ούτε για την Ιταλία», καταλήγει η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.
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