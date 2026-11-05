Γαλλία: Έρευνα για την άρνηση πιλότου της Aer Lingus να προσγειωθεί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο έπειτα από απειλή για βόμβα
Γαλλία: Έρευνα για την άρνηση πιλότου της Aer Lingus να προσγειωθεί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο έπειτα από απειλή για βόμβα
O πιλότος θα καταθέσει χωρίς να τεθεί υπό κράτηση και θα αποφασίσω αργότερα αν θα τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Εβρέ Ρεμί Κουτέν
Η γαλλική δικαιοσύνη ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την έναρξη έρευνας σχετικά με το θέμα του πιλότου του αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρίας Aer Lingus που εξετράπη της πορείας του και κατευθύνθηκε προς τη Γαλλία έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα, ο οποίος "αρνήθηκε" να προσγειώσει το αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Εβρέ, "προτιμώντας ένα πολιτικό αεροδρόμιο", με αποτέλεσμα ο γαλλικός στρατός να κινητοποιήσει δύο αεροσκάφη για να το συνοδεύσουν.
Το αεροσκάφος A320 που πραγματοποιούσε πτήση από το Δουβλίνο στη Ρώμη με 157 επιβαίνοντες προσγειώθηκε τελικά στην αεροπορική βάση 105 της Πολεμικής Αεροπορίας στο Εβρέ, στη Νορμανδία (βόρεια Γαλλία).
Ο Ιρλανδός πιλότος "θα καταθέσει χωρίς να τεθεί υπό κράτηση και θα αποφασίσω αργότερα αν θα τεθεί υπό προσωρινή κράτηση", διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Εβρέ Ρεμί Κουτέν, στο Γαλλικό Πρακτορείο.
"Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος, ελέγχθηκαν από τους χωροφύλακες και επιβιβάζονται σε λεωφορεία για να μεταφερθούν σε γυμναστήριο της αεροπορικής βάσης", εξήγησε.
"Βρίσκομαι επί τόπου προκειμένου να αποσαφηνίσω τη συμπεριφορά του Ιρλανδού πιλότου του αεροσκάφους της Aer Lingus που αρνήθηκε να υπακούσει στην εντολή που δόθηκε να προσγειωθεί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, προτιμώντας ένα πολιτικό αεροδρόμιο", πρόσθεσε ο εισαγγελέας.
"Δύο καταδιωκτικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να απογειωθούν για το συνοδεύσουν μέχρι την αεροπορική βάση 105. Πρόκειται για μια ειδική παραβίαση του κώδικα μεταφορών", συνέχισε ο Ρεμί Κουτέν.
Για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα, ψευδείς συναγερμοί για βόμβα διατάραξαν την ευρωπαϊκή αεροπορική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις να αλλάξουν πορεία.
Το αεροσκάφος A320 που πραγματοποιούσε πτήση από το Δουβλίνο στη Ρώμη με 157 επιβαίνοντες προσγειώθηκε τελικά στην αεροπορική βάση 105 της Πολεμικής Αεροπορίας στο Εβρέ, στη Νορμανδία (βόρεια Γαλλία).
Ο Ιρλανδός πιλότος "θα καταθέσει χωρίς να τεθεί υπό κράτηση και θα αποφασίσω αργότερα αν θα τεθεί υπό προσωρινή κράτηση", διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Εβρέ Ρεμί Κουτέν, στο Γαλλικό Πρακτορείο.
"Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος, ελέγχθηκαν από τους χωροφύλακες και επιβιβάζονται σε λεωφορεία για να μεταφερθούν σε γυμναστήριο της αεροπορικής βάσης", εξήγησε.
"Βρίσκομαι επί τόπου προκειμένου να αποσαφηνίσω τη συμπεριφορά του Ιρλανδού πιλότου του αεροσκάφους της Aer Lingus που αρνήθηκε να υπακούσει στην εντολή που δόθηκε να προσγειωθεί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, προτιμώντας ένα πολιτικό αεροδρόμιο", πρόσθεσε ο εισαγγελέας.
"Δύο καταδιωκτικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να απογειωθούν για το συνοδεύσουν μέχρι την αεροπορική βάση 105. Πρόκειται για μια ειδική παραβίαση του κώδικα μεταφορών", συνέχισε ο Ρεμί Κουτέν.
Για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα, ψευδείς συναγερμοί για βόμβα διατάραξαν την ευρωπαϊκή αεροπορική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις να αλλάξουν πορεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα