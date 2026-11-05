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Βίντεο: Έκρυβαν 3.000 ταραντούλες στις βαλίτσες τους στο Περού, συνελήφθησαν πριν πετάξουν για Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
Περού Ταραντούλα Άγρια ζώα Συλλήψεις Αεροδρομίο

Βίντεο: Έκρυβαν 3.000 ταραντούλες στις βαλίτσες τους στο Περού, συνελήφθησαν πριν πετάξουν για Γερμανία

Το φορτίο περιελάμβανε από αυγά και νεαρά άτομα έως πλήρως αναπτυγμένες ταραντούλες

Βίντεο: Έκρυβαν 3.000 ταραντούλες στις βαλίτσες τους στο Περού, συνελήφθησαν πριν πετάξουν για Γερμανία
Ένας Πολωνός και δύο Γερμανοί συνελήφθησαν στο Περού, καθώς προσπάθησαν να διακινήσουν λαθραία πάνω από 3.000 ταραντούλες εκτός της χώρας.

Η περουβιανή υπηρεσία προστασίας της άγριας ζωής SERFOR ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι τρεις συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Λίμα, ενώ ετοιμάζονταν να πετάξουν προς τη Γερμανία, σύμφωνα με το tvpworld.com

Το φορτίο των αραχνών που ήταν κρυμμένο στις αποσκευές τους περιελάμβανε από αυγά και νεαρά άτομα έως πλήρως αναπτυγμένες ταραντούλες.

«Οι λαθρέμποροι προέβησαν σε σχολαστική επιλογή για να προμηθευτούν διάφορα είδη, μεταξύ των οποίων και κάποια που δεν έχουν ακόμη περιγραφεί από την επιστήμη», δήλωσε η εκπρόσωπος της SERFOR, Κόρα Σουάρεζ, προσθέτοντας ότι οι αράχνες προέρχονταν από διάφορες περιοχές του Περού.

Μεταξύ των κατασχεθέντων δειγμάτων βρισκόταν και Pamphobeteus antinous, μία από τις μεγαλύτερες ταραντούλες της Νότιας Αμερικής, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως απειλούμενο είδος και προστατεύεται νομικά στο Περού.

Η SERFOR ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους ενδέχεται να είναι ένας διακεκριμένος ερευνητής στον τομέα των ταραντούλων.

«Οι αράχνες, ορισμένες από τις οποίες είναι περιζήτητες λόγω των εντυπωσιακών χρωμάτων τους, ενδέχεται να είχαν εισαχθεί λαθραία για συλλέκτες, για ερευνητικούς σκοπούς ή για το εμπόριο εξωτικών κατοικίδιων», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Κλείσιμο
Η παράνομη διακίνηση άγριων ζώων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από τρία έως πέντε έτη στο Περού, η οποία αυξάνεται σε επτά έτη για τα προστατευόμενα είδη.

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