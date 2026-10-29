Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως έλαβε την επιστολή του Βανς για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν υποχωρεί
Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως έλαβε την επιστολή του Βανς για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν υποχωρεί
Ο Τραμπ ενθουσιάστηκε με την πρωτοβουλία του αντιπροέδρου, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios - Δημόσια ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η επιστολή σχετιζόταν με την αποστολή ιατρικών προμηθειών στο Ιράν
Την παραλαβή επιστολής από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, επιβεβαίωσε την Πέμπτη η Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει μέχρι στιγμής απάντηση στην αμερικανική πρωτοβουλία για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν έχει λάβει την επιστολή του Αμερικανού αντιπροέδρου, αλλά δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως επί του περιεχομένου της.
Η εξέλιξη έρχεται μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Βανς απέστειλε επιστολή στον Ιρανό επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ, επιχειρώντας να ανοίξει εκ νέου τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Όπως μεταδίδει το Tasnim, η Τεχεράνη επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ικανοποιήσουν τους επτά όρους της.
«Οποιαδήποτε θέση έρχεται σε αντίθεση με αυτό το πλαίσιο είναι απαράδεκτη», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο.
Η στάση αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τη νέα αμερικανική διπλωματική πρωτοβουλία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με το Axios, ο Βανς έστειλε επιστολή στον Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, τονίζοντας ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες με στόχο την αποτροπή νέων αμερικανικών επιθέσεων θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.
Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό μέσο, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την αποφυγή στρατιωτικών πληγμάτων «απαιτεί συζητήσεις για το πυρηνικό ζήτημα».
Πρόκειται για την υψηλότερου επιπέδου διπλωματική προσέγγιση της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη εδώ και αρκετούς μήνες, σε μια συγκυρία κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τόσο τις προοπτικές διπλωματικής συμφωνίας όσο και το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Η επιλογή του συγκεκριμένου αποδέκτη αποδίδεται στην επιδίωξη της Ουάσινγκτον να διασφαλίσει ότι το μήνυμά της θα φτάσει στην ανώτατη ιρανική ηγεσία.
«Ο πρόεδρος αντιμετώπισε την επιστολή με μεγάλο ενθουσιασμό», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος πάντως αρνήθηκε να διευκρινίσει πότε ακριβώς εστάλη.
Την ύπαρξη της επιστολής αποκάλυψε αρχικά η Wall Street Journal, η οποία ανέφερε ότι η επικοινωνία αποσκοπούσε στη διερεύνηση της δυνατότητας επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιστολή και οι επαφές που ακολούθησαν, επικεντρώθηκαν στο ενδεχόμενο διαμόρφωσης ενός πλαισίου νέων συνομιλιών και όχι σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Ένα από τα βασικότερα εμπόδια αφορά τη σειρά με την οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα μέτρα αποκλιμάκωσης και να ξεκινήσουν οι συνομιλίες.
Η Τεχεράνη απαιτεί από την Ουάσινγκτον να προχωρήσει πρώτα στην άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και στην άρση των περιορισμών που εμποδίζουν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.
Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι το Ιράν πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα προτού λάβει οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων.
Η διαφωνία αυτή αποτελεί βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να πραγματοποιήσει πρώτη τις παραχωρήσεις που ζητεί η άλλη.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιστολή του Βανς αφορούσε κυρίως την παροχή ιατρικών προμηθειών στο Ιράν. «Βασικά, πρόκειται για τη μεταφορά προμηθειών ώστε να βοηθηθούν άνθρωποι που δεν είναι καλά», δήλωσε.
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρός του είχε ζητήσει τη γνώμη του πριν προχωρήσει στην επικοινωνία. «Με ρώτησε τι πιστεύω και του είπα ότι, αν θέλει να το κάνει, είναι εντάξει», ανέφερε, εξηγώντας ότι η πρωτοβουλία σχετιζόταν με την ανάγκη παροχής ιατρικής βοήθειας.
Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν έχει λάβει την επιστολή του Αμερικανού αντιπροέδρου, αλλά δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως επί του περιεχομένου της.
Η εξέλιξη έρχεται μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Βανς απέστειλε επιστολή στον Ιρανό επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ, επιχειρώντας να ανοίξει εκ νέου τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Η Τεχεράνη επιμένει στους επτά όρους τηςΠαρά την επιβεβαίωση της παραλαβής της επιστολής, η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει από το πλαίσιο των προϋποθέσεων που έχει θέσει για την επανέναρξη των συνομιλιών.
Όπως μεταδίδει το Tasnim, η Τεχεράνη επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ικανοποιήσουν τους επτά όρους της.
«Οποιαδήποτε θέση έρχεται σε αντίθεση με αυτό το πλαίσιο είναι απαράδεκτη», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο.
Η στάση αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τη νέα αμερικανική διπλωματική πρωτοβουλία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.
Η επιστολή του Τζέι Ντι ΒανςΣτο μεταξύ, όπως ανέφεραν νωρίτερα τα Axios και Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς προχώρησε σε μια σημαντική διπλωματική πρωτοβουλία προς το Ιράν, αποστέλλοντας επιστολή σε ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το Axios, ο Βανς έστειλε επιστολή στον Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, τονίζοντας ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες με στόχο την αποτροπή νέων αμερικανικών επιθέσεων θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.
Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό μέσο, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την αποφυγή στρατιωτικών πληγμάτων «απαιτεί συζητήσεις για το πυρηνικό ζήτημα».
Πρόκειται για την υψηλότερου επιπέδου διπλωματική προσέγγιση της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη εδώ και αρκετούς μήνες, σε μια συγκυρία κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τόσο τις προοπτικές διπλωματικής συμφωνίας όσο και το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Η πρωτοβουλία του Βανς και η έγκριση ΤραμπΣύμφωνα με τις πληροφορίες του Axios, η πρωτοβουλία για την αποστολή της επιστολής ανήκε στον ίδιο τον Βανς, ο οποίος εισηγήθηκε την απευθείας επικοινωνία με τον Ρεζαΐ. Ο Ιρανός αξιωματούχος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στον μηχανισμό εθνικής ασφάλειας της χώρας και διαθέτει απευθείας πρόσβαση στον ανώτατο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
Η επιλογή του συγκεκριμένου αποδέκτη αποδίδεται στην επιδίωξη της Ουάσινγκτον να διασφαλίσει ότι το μήνυμά της θα φτάσει στην ανώτατη ιρανική ηγεσία.
«Ο πρόεδρος αντιμετώπισε την επιστολή με μεγάλο ενθουσιασμό», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος πάντως αρνήθηκε να διευκρινίσει πότε ακριβώς εστάλη.
Την ύπαρξη της επιστολής αποκάλυψε αρχικά η Wall Street Journal, η οποία ανέφερε ότι η επικοινωνία αποσκοπούσε στη διερεύνηση της δυνατότητας επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιστολή και οι επαφές που ακολούθησαν, επικεντρώθηκαν στο ενδεχόμενο διαμόρφωσης ενός πλαισίου νέων συνομιλιών και όχι σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Το αδιέξοδο για τον ναυτικό αποκλεισμό και τις κυρώσειςΠαρά τη διπλωματική κινητικότητα, σημαντικές διαφορές εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές.
Ένα από τα βασικότερα εμπόδια αφορά τη σειρά με την οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα μέτρα αποκλιμάκωσης και να ξεκινήσουν οι συνομιλίες.
Η Τεχεράνη απαιτεί από την Ουάσινγκτον να προχωρήσει πρώτα στην άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και στην άρση των περιορισμών που εμποδίζουν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.
Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι το Ιράν πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα προτού λάβει οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων.
Η διαφωνία αυτή αποτελεί βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να πραγματοποιήσει πρώτη τις παραχωρήσεις που ζητεί η άλλη.
Ο Τραμπ μιλά για ανθρωπιστική βοήθειαΠαρά τις πληροφορίες για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε διαφορετικά το περιεχόμενο της επικοινωνίας του αντιπροέδρου του με την ιρανική πλευρά.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιστολή του Βανς αφορούσε κυρίως την παροχή ιατρικών προμηθειών στο Ιράν. «Βασικά, πρόκειται για τη μεταφορά προμηθειών ώστε να βοηθηθούν άνθρωποι που δεν είναι καλά», δήλωσε.
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρός του είχε ζητήσει τη γνώμη του πριν προχωρήσει στην επικοινωνία. «Με ρώτησε τι πιστεύω και του είπα ότι, αν θέλει να το κάνει, είναι εντάξει», ανέφερε, εξηγώντας ότι η πρωτοβουλία σχετιζόταν με την ανάγκη παροχής ιατρικής βοήθειας.
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