Τραγικό τέλος για 24χρονη vlogger και δύο νεαρές φίλες της «στις διακοπές των ονείρων τους» στη Νικαράγουα, το αγροτικό τους παρασύρθηκε από ποτάμι
ΚΟΣΜΟΣ
Νικαράγουα Ποτάμι Αγροτικό

Τραγικό τέλος για 24χρονη vlogger και δύο νεαρές φίλες της «στις διακοπές των ονείρων τους» στη Νικαράγουα, το αγροτικό τους παρασύρθηκε από ποτάμι

Μαζί με την Έμα Μαρί Λοράν έχασαν τη ζωή τους η 20χρονη Νοέ Λούσερ από την Ελβετία και η 19χρονη Κάρεν Λόπες Μοντάνο, που εργαζόταν σε ξενοδοχείο στη Νικαράγουα

Τραγικό τέλος για 24χρονη vlogger και δύο νεαρές φίλες της «στις διακοπές των ονείρων τους» στη Νικαράγουα, το αγροτικό τους παρασύρθηκε από ποτάμι
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Τραγική κατάληξη είχε για την 24χρονη vlogger από τη Γαλλία Έμα Μαρί Λοράν καθώς και για δύο φίλες της, την 19χρονη Καρέν Μοντάνο και την 20χρονη Νοέλ Λουσέρ, αυτό που είχαν περιγράψει ως «διακοπές των ονείρων» στη Νικαραγάουα.

Οι τρείς φίλες έχασαν τη ζωή τους όταν το αγροτικό φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Prensa της Νικαράγουας, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 9ης Οκτωβρίου ενώ οι τρεις φίλες εξερευνούσαν τη βόρεια Νικαράγουα.



Το Toyota Hilux στο οποίο επέβαιναν αντιμετώπισε προβλήματα όταν ο οδηγός, Μαρτίν Χεράρδο Γκαρσία Χιρόν, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιζών, επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό Ναουαλάπα που είχε «φουσκώσει».

Το αγροτικό παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 24χρονη Λοράν, η 20χρονη Ελβετή Νοέ Λούσερ και η Κάρεν Λόπες Μοντάνο, που εργαζόταν σε ξενοδοχείο από τη Νικαράγουα.

«Διέσχισαν ένα ποτάμι σε μια στιγμή που δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Τα ποτάμια είναι παραπλανητικά. Νομίζεις ότι είναι ήρεμα και ξαφνικά έρχεται το ρεύμα και έχουμε τραγωδίες σαν κι αυτή» δήλωσε η συμπρόεδρος της Νικαράγουας, Ροσάριο Μουρίγιο.

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Η νεαρή vlogger, η οποία είχε 43.000 ακολούθους και περιέγραφε τον εαυτό της ως άνθρωπο που ζούσε ανάμεσα σε δύο βαλίτσες, κατέγραφε τις ταξιδιωτικές της περιπέτειες και τη ζωή της σε βαν, εξερευνώντας την Ευρώπη, την Αφρική και την Καραϊβική.



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