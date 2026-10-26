Συνεχής ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ευρώπη, λέει ο Πολωνός ΥΠΕΞ: «Εμπρησμοί και δολιοφθορές, άνθρωποι πεθαίνουν»
Συνεχής ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ευρώπη, λέει ο Πολωνός ΥΠΕΞ: «Εμπρησμοί και δολιοφθορές, άνθρωποι πεθαίνουν»
Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι καταγγέλλει καθημερινές κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και κρίσιμες υποδομές – «Γνωρίζουμε ποια μονάδα της GRU βρίσκεται πίσω τους»
Για συνεχή υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, με δολοφονίες, εμπρησμούς, δολιοφθορές και καθημερινές κυβερνοεπιθέσεις, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η Μόσχα προετοιμάζει περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεών της.
Σε συνέντευξή του στο CNN την Κυριακή, ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας τόνισε ότι οι ρωσικές επιθέσεις, αν και παραμένουν κάτω από το όριο μιας ανοιχτής στρατιωτικής εισβολής, έχουν ήδη προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες.
«Άνθρωποι πεθαίνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχουμε δει δολοφονίες στην Πολωνία, στη Βρετανία, στη Γερμανία και αλλού. Έχουμε δει εμπρησμούς. Έχουμε δει απόπειρα ανατίναξης τρένου», ανέφερε, περιγράφοντας τις ενέργειες που αποδίδει στις ρωσικές υπηρεσίες.
Ο Σικόρσκι έκανε επίσης λόγο για οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διέσχισαν τη Λιθουανία, καθώς και για χρήση drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι πραγματοποιεί κατασκοπευτικές επιχειρήσεις και χαρτογραφεί κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές, ενέργειες που προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών.
«Είναι κάτι συνεχές», υπογράμμισε ο Σικόρσκι, περιγράφοντας την έκταση των υβριδικών επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, οργανώνει η Μόσχα.
Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι οι πολωνικές αρχές γνωρίζουν ποια συγκεκριμένη μονάδα της GRU, της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις. «Γνωρίζουμε ποια συγκεκριμένη μονάδα της GRU το κάνει αυτό. Και γνωρίζουμε ότι σχεδιάζουν να κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους», ανέφερε.
«Δεν κάνουμε τα πράγματα που κάνουν οι Ρώσοι. Δεν διαθέτουμε τμήματα "υγρών υποθέσεων", όπως τα αποκαλούν, δηλαδή ομάδες δολοφόνων», δήλωσε, αναφερόμενος στον όρο που χρησιμοποιείται στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών για τις επιχειρήσεις δολοφονιών.
«Δεν στέλνουμε drones ή τρομοκράτες στη Ρωσία, επειδή είμαστε ειρηνικές δημοκρατίες. Θα θέλαμε απλώς να αφήσουν εμάς και την Ουκρανία ήσυχους», πρόσθεσε.
Ο Σικόρσκι υπογράμμισε ότι η απάντηση της Ευρώπης δεν πρέπει να είναι η υιοθέτηση των πρακτικών της Μόσχας, αλλά η ενίσχυση της Ουκρανίας. «Πιστεύουμε ότι η καλύτερη απάντησή μας στις ρωσικές προκλήσεις είναι περισσότερη βοήθεια προς την Ουκρανία», κατέληξε.
Σε συνέντευξή του στο CNN την Κυριακή, ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας τόνισε ότι οι ρωσικές επιθέσεις, αν και παραμένουν κάτω από το όριο μιας ανοιχτής στρατιωτικής εισβολής, έχουν ήδη προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες.
«Άνθρωποι πεθαίνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχουμε δει δολοφονίες στην Πολωνία, στη Βρετανία, στη Γερμανία και αλλού. Έχουμε δει εμπρησμούς. Έχουμε δει απόπειρα ανατίναξης τρένου», ανέφερε, περιγράφοντας τις ενέργειες που αποδίδει στις ρωσικές υπηρεσίες.
Ο Σικόρσκι έκανε επίσης λόγο για οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διέσχισαν τη Λιθουανία, καθώς και για χρήση drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
«Μας επιτίθενται καθημερινά σε νοσοκομεία, τράπεζες και ενεργειακά δίκτυα»Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πολωνός υπουργός στις κυβερνοεπιθέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχεται καθημερινά η χώρα του, με νοσοκομεία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις ενεργειακές υποδομές να βρίσκονται στο στόχαστρο.
Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι πραγματοποιεί κατασκοπευτικές επιχειρήσεις και χαρτογραφεί κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές, ενέργειες που προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών.
«Είναι κάτι συνεχές», υπογράμμισε ο Σικόρσκι, περιγράφοντας την έκταση των υβριδικών επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, οργανώνει η Μόσχα.
«Γνωρίζουμε ποια μονάδα της GRU βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις»Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η εκτίμηση του Πολωνού υπουργού ότι η Ρωσία δεν περιορίζεται στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά σχεδιάζει την περαιτέρω κλιμάκωσή τους.
Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι οι πολωνικές αρχές γνωρίζουν ποια συγκεκριμένη μονάδα της GRU, της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις. «Γνωρίζουμε ποια συγκεκριμένη μονάδα της GRU το κάνει αυτό. Και γνωρίζουμε ότι σχεδιάζουν να κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους», ανέφερε.
«Δεν έχουμε ομάδες δολοφόνων, δεν στέλνουμε τρομοκράτες στη Ρωσία»Στο μεταξύ, παρά τις σοβαρές καταγγελίες, ο Πολωνός υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν σκοπεύει να απαντήσει χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους.
«Δεν κάνουμε τα πράγματα που κάνουν οι Ρώσοι. Δεν διαθέτουμε τμήματα "υγρών υποθέσεων", όπως τα αποκαλούν, δηλαδή ομάδες δολοφόνων», δήλωσε, αναφερόμενος στον όρο που χρησιμοποιείται στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών για τις επιχειρήσεις δολοφονιών.
«Δεν στέλνουμε drones ή τρομοκράτες στη Ρωσία, επειδή είμαστε ειρηνικές δημοκρατίες. Θα θέλαμε απλώς να αφήσουν εμάς και την Ουκρανία ήσυχους», πρόσθεσε.
Ο Σικόρσκι υπογράμμισε ότι η απάντηση της Ευρώπης δεν πρέπει να είναι η υιοθέτηση των πρακτικών της Μόσχας, αλλά η ενίσχυση της Ουκρανίας. «Πιστεύουμε ότι η καλύτερη απάντησή μας στις ρωσικές προκλήσεις είναι περισσότερη βοήθεια προς την Ουκρανία», κατέληξε.
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