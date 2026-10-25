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Μάχη στήθος με στήθος για Λούλα και Μπολσονάρου για τις προεδρικές στη Βραζιλία
Μάχη στήθος με στήθος για Λούλα και Μπολσονάρου για τις προεδρικές στη Βραζιλία
Τελευταίες συγκεντρώσεις το Σάββατο πριν την αναμέτρηση - Στο 50% για τον καθένα τους φέρνει δημοσκόπηση
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου ολοκλήρωσαν το Σάββατο την προεκλογική εκστρατεία τους με «επίδειξη δύναμης», μία ημέρα πριν τον δεύτερο και καθοριστικό γύρο των προεδρικών εκλογών.
Οι εκλογές στη Βραζιλία είναι εξάλλου σημαντικές για όλη τη Λατινική Αμερική. Πολλές χώρες της περιοχής έκαναν δεξιά στροφή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025.
Ο γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο με ποσοστό 47% έναντι 45% για τον απερχόμενο πρόεδρο, ο οποίος διεκδικεί μια τέταρτη, αν και μη συνεχόμενη, θητεία.
Ο πρόεδρος, που την επόμενη εβδομάδα θα κλείσει τα 81, συγκέντρωσε τους υποστηρικτές του στην παραλία της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο απευθύνθηκε στο πλήθος στη λεωφόρο Παουλίστα του Σάο Πάουλο.
Ο 45χρονος γερουσιαστής είχε προγραμματίσει προεκλογική συγκέντρωση στο Μπέλο Οριζόντε, μια άλλη μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Βραζιλίας και μετά θα πάει στο σπίτι, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου ζούσε ο πατέρας του, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Την Πέμπτη, το ινστιτούτο Datafolha παρουσίασε τη δική του δημοσκόπηση στην οποία και οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν ποσοστό 50%.
Στο τελευταίο ντιμπέτ, το βράδυ της Παρασκευής, οι δύο υποψήφιοι συνέχισαν τις προσωπικές επιθέσεις, αν και όχι σε τόσο έντονο ύφος όσο στην προηγούμενη τηλεμαχία τους. Ο Λούλα μίλησε για την έλλειψη εμπειρίας του αντιπάλου του ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου τον παρουσίασε ως «ξεπερασμένο». Ο απερχόμενος πρόεδρος είπε ότι ο αντίπαλός του «δεν γνωρίζει τη Βραζιλία» και δεν ξέρει «τι σημαίνει πείνα». Εκείνος τον κατηγόρησε ότι αφήνει τη χώρα «ερειπωμένη» με τις ιδέες του που «δεν λειτουργούν πια».
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου υπόσχεται να ακολουθήσει τη γραμμή που χάραξε ο πατέρας του, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του από τον Λούλα το 2022: σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη προσέγγιση με τις ΗΠΑ.
Ο απερχόμενος πρόεδρος, από την πλευρά του, αύξησε το κυριότερο επίδομα που λαμβάνουν οι άποροι και εμφανίζεται ως υπερασπιστής της εθνικής κυριαρχίας της Βραζιλίας απέναντι τις ΗΠΑ και τους δασμούς που επέβαλαν στα βραζιλιάνικα προϊόντα.
Οι εκλογές στη Βραζιλία είναι εξάλλου σημαντικές για όλη τη Λατινική Αμερική. Πολλές χώρες της περιοχής έκαναν δεξιά στροφή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025.
Ο γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο με ποσοστό 47% έναντι 45% για τον απερχόμενο πρόεδρο, ο οποίος διεκδικεί μια τέταρτη, αν και μη συνεχόμενη, θητεία.
Ο πρόεδρος, που την επόμενη εβδομάδα θα κλείσει τα 81, συγκέντρωσε τους υποστηρικτές του στην παραλία της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο απευθύνθηκε στο πλήθος στη λεωφόρο Παουλίστα του Σάο Πάουλο.
Ο 45χρονος γερουσιαστής είχε προγραμματίσει προεκλογική συγκέντρωση στο Μπέλο Οριζόντε, μια άλλη μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Βραζιλίας και μετά θα πάει στο σπίτι, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου ζούσε ο πατέρας του, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Την Πέμπτη, το ινστιτούτο Datafolha παρουσίασε τη δική του δημοσκόπηση στην οποία και οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν ποσοστό 50%.
Στο τελευταίο ντιμπέτ, το βράδυ της Παρασκευής, οι δύο υποψήφιοι συνέχισαν τις προσωπικές επιθέσεις, αν και όχι σε τόσο έντονο ύφος όσο στην προηγούμενη τηλεμαχία τους. Ο Λούλα μίλησε για την έλλειψη εμπειρίας του αντιπάλου του ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου τον παρουσίασε ως «ξεπερασμένο». Ο απερχόμενος πρόεδρος είπε ότι ο αντίπαλός του «δεν γνωρίζει τη Βραζιλία» και δεν ξέρει «τι σημαίνει πείνα». Εκείνος τον κατηγόρησε ότι αφήνει τη χώρα «ερειπωμένη» με τις ιδέες του που «δεν λειτουργούν πια».
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου υπόσχεται να ακολουθήσει τη γραμμή που χάραξε ο πατέρας του, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του από τον Λούλα το 2022: σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη προσέγγιση με τις ΗΠΑ.
Ο απερχόμενος πρόεδρος, από την πλευρά του, αύξησε το κυριότερο επίδομα που λαμβάνουν οι άποροι και εμφανίζεται ως υπερασπιστής της εθνικής κυριαρχίας της Βραζιλίας απέναντι τις ΗΠΑ και τους δασμούς που επέβαλαν στα βραζιλιάνικα προϊόντα.
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