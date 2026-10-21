Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Δικτάτορας, κλέφτης και διεφθαρμένος ο Σάντσεθ, λέει ο Μιλέι
Δικτάτορας, κλέφτης και διεφθαρμένος ο Σάντσεθ, λέει ο Μιλέι
Ο πρόεδρος της Αργεντινής βρίσκεται στη Μαδρίτη για να στηρίξει την αντιπολίτευση ενόψει των ισπανικών εκλογών - Στην ομιλία του κάλεσε τους Ισπανούς «να πετάξουν έξω με τις κλωτσιές τους σοσιαλιστές»
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι επέκρινε δριμύτατα σήμερα τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, τον οποίο χαρακτήρισε «δικτάτορα» στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Μαδρίτη, όπου πρόκειται να εκφράσει την υποστήριξή του στη δεξιά και την ακροδεξιά αντιπολίτευση ενόψει των ισπανικών βουλευτικών εκλογών.
«Η Ισπανία υποδέχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντινούς που διέφευγαν από τη φτώχεια και την απουσία μέλλοντος, καρπούς του ολέθριου σοσιαλισμού του 21ου αιώνα (...) τον οποίο υφίστασθε τακτικά με τον απαράδεκτο δικτάτορα Πέδρο Σάντσεθ», δήλωσε σε ομιλία που εκφώνησε σ' ένα οικονομικό φόρουμ.
Ο 55χρονος χαρακτήρισε επίσης τον επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης «κλέφτη» και «διεφθαρμένο» ηγέτη. Στην ομιλία του, ο Χαβιέρ Μιλέι κάλεσε τους Ισπανούς «να πετάξουν έξω με τις κλωτσιές τους σοσιαλιστές», λίγο λιγότερο από έξι εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που έχουν προκηρυχθεί για τις 29 Νοεμβρίου και η έκβασή τους είναι πολύ αβέβαιη.
Ο πρόεδρος της Αργεντινής καταφέρθηκε έντονα εναντίον των «κομμάτων της αριστεράς» στην Ευρώπη, κατηγορώντας τα ότι είναι «οι πρώτοι υπεύθυνοι» για την οικονομική «στασιμότητα» στη Γηραιά Ήπειρο.
Σχετικά με τη μετανάστευση, ο Μιλέι κατηγόρησε την αριστερή κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ότι ενθαρρύνει, για εκλογικές σκοπιμότητες, μια μεταναστευτική «εισβολή», επικαλούμενος το παράδειγμα του θύλακα της Θέουτα και εκφράζοντας τη «μεγάλη ανησυχία» του.
«Η οικονομική στασιμότητα, σε συνδυασμό με τη μεταναστευτική ανευθυνότητα, χαράσσει μια οδό παρακμής για το μέλλον που θα είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί», υποστήριξε.
Στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μαδρίτη, ο πρόεδρος της Αργεντινής πρόκειται να συναντηθεί κυρίως με τους ηγέτες του ακροδεξιού κόμματος Vox και τη δεξιά πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.
«Είμαι ξεκάθαρα φίλος με τον (ηγέτη του Vox) Σαντιάγο Αμπασκάλ και φίλος με την Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο και πιστεύω ότι έχουν υγιείς και θετικές ιδέες για να βγει η Ισπανία από την παρακμή», δήλωσε.
Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Χαβιέρ Μιλέι, ο Πέδρο Σάντσεθ είχε δημοσιοποιήσει μέσω του X ένα σύντομο βίντεο στο οποίο δήλωνε υπερήφανος που είναι «αριστεριστής» («zurdo» στα ισπανικά), έναν όρο που χρησιμοποιούν συχνά με υποτιμητικό τρόπο ο αργεντινός ηγέτης και η άκρα δεξιά όταν αναφέρονται στους αριστερούς.
«Η Ισπανία υποδέχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντινούς που διέφευγαν από τη φτώχεια και την απουσία μέλλοντος, καρπούς του ολέθριου σοσιαλισμού του 21ου αιώνα (...) τον οποίο υφίστασθε τακτικά με τον απαράδεκτο δικτάτορα Πέδρο Σάντσεθ», δήλωσε σε ομιλία που εκφώνησε σ' ένα οικονομικό φόρουμ.
Ο 55χρονος χαρακτήρισε επίσης τον επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης «κλέφτη» και «διεφθαρμένο» ηγέτη. Στην ομιλία του, ο Χαβιέρ Μιλέι κάλεσε τους Ισπανούς «να πετάξουν έξω με τις κλωτσιές τους σοσιαλιστές», λίγο λιγότερο από έξι εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που έχουν προκηρυχθεί για τις 29 Νοεμβρίου και η έκβασή τους είναι πολύ αβέβαιη.
Ο πρόεδρος της Αργεντινής καταφέρθηκε έντονα εναντίον των «κομμάτων της αριστεράς» στην Ευρώπη, κατηγορώντας τα ότι είναι «οι πρώτοι υπεύθυνοι» για την οικονομική «στασιμότητα» στη Γηραιά Ήπειρο.
Σχετικά με τη μετανάστευση, ο Μιλέι κατηγόρησε την αριστερή κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ότι ενθαρρύνει, για εκλογικές σκοπιμότητες, μια μεταναστευτική «εισβολή», επικαλούμενος το παράδειγμα του θύλακα της Θέουτα και εκφράζοντας τη «μεγάλη ανησυχία» του.
«Η οικονομική στασιμότητα, σε συνδυασμό με τη μεταναστευτική ανευθυνότητα, χαράσσει μια οδό παρακμής για το μέλλον που θα είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί», υποστήριξε.
Στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μαδρίτη, ο πρόεδρος της Αργεντινής πρόκειται να συναντηθεί κυρίως με τους ηγέτες του ακροδεξιού κόμματος Vox και τη δεξιά πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.
«Είμαι ξεκάθαρα φίλος με τον (ηγέτη του Vox) Σαντιάγο Αμπασκάλ και φίλος με την Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο και πιστεύω ότι έχουν υγιείς και θετικές ιδέες για να βγει η Ισπανία από την παρακμή», δήλωσε.
Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Χαβιέρ Μιλέι, ο Πέδρο Σάντσεθ είχε δημοσιοποιήσει μέσω του X ένα σύντομο βίντεο στο οποίο δήλωνε υπερήφανος που είναι «αριστεριστής» («zurdo» στα ισπανικά), έναν όρο που χρησιμοποιούν συχνά με υποτιμητικό τρόπο ο αργεντινός ηγέτης και η άκρα δεξιά όταν αναφέρονται στους αριστερούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα