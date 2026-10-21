Νετανιάχου: Έχω δώσει εντολή στο στρατό και στη Μοσάντ να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ιράν Ισραέλ Κατς

Νετανιάχου: Έχω δώσει εντολή στο στρατό και στη Μοσάντ να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν

«Το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να μην έχει πάρει το μάθημά του, προσπαθεί ξανά να αναπτύξει τα όπλα θανάτου του», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Νετανιάχου: Έχω δώσει εντολή στο στρατό και στη Μοσάντ να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν
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Την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του Ισραήλ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι έχει δώσει σχετική εντολή στον ισραηλινό στρατό, τη Μοσάντ και τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιχειρεί εκ νέου να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ προειδοποίησε με σκληρά αντίποινα σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (21/10), κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης νέων αξιωματικών του ισραηλινού στρατού, στη στρατιωτική σχολή Bahad 1, στο νότιο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία εξακολουθεί να επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, παρά τις προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της.

«Το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να μην έχει πάρει το μάθημά του. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του. Έχει απασφαλίσει και το Ιράν προσπαθεί ξανά να αναπτύξει τα όπλα θανάτου του», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, διατύπωσε ευθέως τον στόχο της ανατροπής της σημερινής ιρανικής ηγεσίας: «Επομένως, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να εξαλειφθεί αυτή η απειλή μια για πάντα: να ανατραπεί το καθεστώς στο Ιράν. Και αυτή είναι η εντολή μου προς τον ισραηλινό στρατό, τη Μοσάντ και τις υπηρεσίες ασφαλείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Κατζ: «Θα καούν αν μας επιτεθούν»

Στην ίδια τελετή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και τις οργανώσεις που υποστηρίζει, κάνοντας λόγο για ενδείξεις προετοιμασίας επιθέσεων ενόψει των ισραηλινών εκλογών της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον Κατς, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν εντοπίσει κινήσεις που δημιουργούν ανησυχία για πιθανές απόπειρες επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας μέσω τρομοκρατικών ενεργειών.

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε εντοπίσει προσπάθειες των εχθρών μας, με πρώτο το Ιράν και τις οργανώσεις που δρουν για λογαριασμό του, να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση της ιστορίας του και ότι η αδυναμία του ενδέχεται να το ωθήσει σε ακραίες ενέργειες.

«Το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ και διαπιστώνουμε ότι αυτή η αδυναμία μπορεί να το οδηγήσει στη λήψη των πιο ακραίων μέτρων, ακόμη και εναντίον του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε.

Ακολούθως, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή στρατιωτική απάντηση.

«Το μήνυμά μας προς το ιρανικό καθεστώς είναι ξεκάθαρο: Εντοπίζουμε τις προσπάθειές σας, είμαστε προετοιμασμένοι να τις αποτρέψουμε και είμαστε έτοιμοι να σας πλήξουμε με όλη μας τη δύναμη», τόνισε. «Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, το Ιράν θα καεί!» κατέληξε.
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