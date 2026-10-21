Αναστάτωση σε πτήση της Eurowings από Ρόδο προς Ντίσελντορφ: Γιατροί με ολόσωμες στολές προστασίας εξέτασαν επιβάτες για τυχόν κρούσματα νοροϊού

Αρκετοί επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία, ενώ τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο - «Μερικοί επιβάτες έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια της πτήσης», υποστηρίζει επιβάτις - Διεξάγεται έρευνα για την αιτία των συμπτωμάτων, λέει εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας





Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, μερικοί







Medics in hazmat suits board plane as suspected norovirus leaves passengers violently sick on flight https://t.co/NbSs3CurdJ https://t.co/YXjuEDgWb0 — New York Post (@nypost) October 21, 2026

«Μερικοί επιβάτες έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια της πτήσης» Μιλώντας στη mirror, η 28χρονη Νάταλι Γκόμπικ, η οποία ήταν μία από τους 212 επιβάτες του αεροπλάνου και επέστρεφε από τις διακοπές της μαζί με τον σύντροφό της, τόνισε πως «ήταν αρκετά συγκλονιστικό να βλέπω τόσα πολλά ασθενοφόρα και προσωπικό έκτακτης ανάγκης με προστατευτική ενδυμασία μετά την προσγείωση».



«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, αρκετοί επιβάτες αρρώστησαν. Ξέρω με βεβαιότητα ότι τρεις επιβάτες επηρεάστηκαν, αλλά φαινόταν ότι περίπου τρεις ακόμη παρουσίαζαν επίσης συμπτώματα», δήλωσε, ενώ επεσήμανε πως «μερικοί επιβάτες έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια της πτήσης».



Η Νάταλι εξήρε το πλήρωμα καμπίνας της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας για την «ηρεμία» και τη «διακριτικότητα» που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. «Εκείνη τη στιγμή, δεν είχαμε ιδέα ότι είχε κηρυχθεί περιστατικό μαζικών θυμάτων, ότι είχαν κινητοποιηθεί πολυάριθμα ασθενοφόρα ή ότι είχε δοθεί προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροσκάφος μας», είπε.



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«Η αιτία των συμπτωμάτων δεν είναι σαφής και διερευνάται», λέει εκπρόσωπος της Eurowings Μετά το περιστατικό εκπρόσωπος της Eurowings δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί επιβάτες της πτήσης EW9631 της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ στις 18 Οκτωβρίου 2026 αισθάνθηκαν πολύ άσχημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.



Ως εκ τούτου, το πλήρωμα πτήσης ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Μετά την προσγείωση, ιατρικό προσωπικό εξέτασε και παρείχε φροντίδα σε τρεις επιβάτες που παρουσίαζαν συμπτώματα επί τόπου. Προληπτικά, οι επιβάτες αυτοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους προς την πατρίδα τους.



Στο αεροσκάφος επέβαιναν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Η αιτία των συμπτωμάτων δεν είναι σαφής και διερευνάται. Η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελούν πάντα την κορυφαία προτεραιότητα της Eurowings».



Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (18/10) σε πτήση της Eurowings από τη Ρόδο στο Ντίσελντορφ, καθώς κάποιοι επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία με αποτέλεσμα μετά την προσγείωση στη Γερμανία γιατροί με ολόσωμες στολές προστασίας να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο προκειμένου να εξετάσουν τους επιβάτες για τυχόν κρούσματα νοροϊού Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, μερικοί επιβάτες άρχισαν να παρουσιάζουν γαστρεντερικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης EW-9631 από το ελληνικό νησί προς τη γερμανική πόλη, ενώ το πλήρωμα καμπίνας του αεροσκάφους ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.Σύμφωνα με τη γερμανική ιστοσελίδα aero.de, μετά τη προσγείωση του αεροπλάνου , το αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ ενεργοποίησε το σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών ατυχημάτων και στη συνέχεια επιβιβάστηκε ιατρικό προσωπικό με ολόσωμες στολές προστασίας για να πραγματοποιήσει εξετάσεις. Μετά τον έλεγχο τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.Μιλώντας στη mirror, η 28χρονη Νάταλι Γκόμπικ, η οποία ήταν μία από τους 212 επιβάτες του αεροπλάνου και επέστρεφε από τις διακοπές της μαζί με τον σύντροφό της, τόνισε πως «ήταν αρκετά συγκλονιστικό να βλέπω τόσα πολλά ασθενοφόρα και προσωπικό έκτακτης ανάγκης με προστατευτική ενδυμασία μετά την προσγείωση».«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, αρκετοί επιβάτες αρρώστησαν. Ξέρω με βεβαιότητα ότι τρεις επιβάτες επηρεάστηκαν, αλλά φαινόταν ότι περίπου τρεις ακόμη παρουσίαζαν επίσης συμπτώματα», δήλωσε, ενώ επεσήμανε πως «».Η Νάταλι εξήρε το πλήρωμα καμπίνας της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας για την «ηρεμία» και τη «διακριτικότητα» που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. «Εκείνη τη στιγμή, δεν είχαμε ιδέα ότι είχε κηρυχθεί περιστατικό μαζικών θυμάτων, ότι είχαν κινητοποιηθεί πολυάριθμα ασθενοφόρα ή ότι είχε δοθεί προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροσκάφος μας», είπε.Επιπλέον, ανέφερε ότι όλοι οι επιβάτες έπρεπε να παραμείνουν στο αεροσκάφος για περίπου 90 λεπτά πριν τους επιτραπεί να αποβιβαστούν. Η ίδια αποκάλυψε ότι άρχισε να παρουσιάζει παρόμοια συμπτώματα δύο ημέρες αργότερα.Μετά το περιστατικό εκπρόσωπος της Eurowings δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί επιβάτες της πτήσης EW9631 της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ στις 18 Οκτωβρίου 2026 αισθάνθηκαν πολύ άσχημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.Ως εκ τούτου, το πλήρωμα πτήσης ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Μετά την προσγείωση, ιατρικό προσωπικό εξέτασε και παρείχε φροντίδα σε τρεις επιβάτες που παρουσίαζαν συμπτώματα επί τόπου.. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους προς την πατρίδα τους.Στο αεροσκάφος επέβαιναν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.. Η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελούν πάντα την κορυφαία προτεραιότητα της Eurowings».

Τι είναι ο νοροϊός Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) του Ηνωμένου Βασιλείου ο νοροϊός, γνωστός κοινώς ως «ιός του χειμερινού εμετού», είναι ένας πολύ μεταδοτικός ιός που προκαλεί έμετο, διάρροια και πόνο στη κοιλιά.



Μεταδίδεται μέσω στενής επαφής με μολυσμένα άτομα, μολυσμένες επιφάνειες, μολυσμένα τρόφιμα ή νερό, καθώς και τρόφιμα που έχουν παρασκευαστεί από κάποιον που είναι φορέας του ιού. Συνήθως τα συμπτώματα υποχωρούν εντός περίπου δύο ημερών.